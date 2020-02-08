 Гончарук после встречи с Сийярто: Надеюсь, он станет настоящим болельщиком Украины на пути к ЕС и НАТО. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гончарук сообщил на своей странице в Facebook по результатам встречи с Сийярто, которая состоялась в Киеве в пятницу, 7 февраля.
"Обсудили, как нашим странам наладить конструктивный двусторонний диалог. Мы стремимся, чтобы Будапешт разблокировал работу Комиссии Украина – НАТО. Для этого венгерская сторона просила о выполнении рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании – и мы это сделали", - написал Премьер-министр, добавив, что "теперь мяч на поле Венгрии".
Гончарук также отметил, что после встречи он и Сийярто обменялись подарками.
"Как оказалось, он тоже футбольный болельщик. Поэтому я решил презентовать ему символический подарок – футболку украинской сборной с номером "12". Как вы, вероятно, знаете, такого номера не существует. Этот номер – номер болельщика. Я сказал Петеру, что хотел бы, чтобы он и его правительство стали настоящими болельщиками Украины на пути к ЕС и НАТО", - пояснил глава украинского правительства.
В свою очередь Сийярто подарил Гончаруку футболку с именем легендарного венгерского футболиста Ференца Пушкаша.
это раз, второе - если даже верить Писсанине, то веропитеки на эту иуду должны молиться, так как иначе эта зараза бы не заразила весь мир и сотни миллионов бы не подохли преждевременно
Зараз стало модою насміхатися з християн або креаціонстів, через сто-двісті років так само, можливо, реготатимуть над сцієнтистами. Минуле варто поважати.
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В Одесі є дуже цікаве і малознане історичне місце ? Сотниківський, або Куяльницький, козацький цвинтар, розташований на схилах Шкодової гори (офіційна адреса ? м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога 143). Дати поховання, зазначені на камінних хрестах,набагото старші, ніж відомий указ московської царицi i кацапскої повії Катьки ІІ про будівництво торговельного порту в межах ******** Одеси, на той час міста Хаджибей. Що обґрунтовано спростовує імперські міфи про те, що Одесу заснувала жахлива хвойда Єкатєріна друга. Аадже історики довили, що цвинтар створили ще до 1775 рока, одразу після ліквідації кремлем Запорізької Січі ? ще до поширеного псевдоміфу про офіційне заснування проклятими личаковими московитами оккупантами цього українського міста.
Над Сотниківським цвинтарем, на Шкодовій горі, була колись велика дерев'яна козацька церква, яку, як стверджують місцеві історики, спалили прокляті кремлівські оккупанти комунофашисти. Які стверджували, що Одесі тільки 200 років, це відверта брехня. В одеситів і українців загалом просто вкрали понад 400 років історії. І про це українці мусят заявляти на повен голос. Про українську Одесу, яка 600 років тому називалась Кочубіїв і була містом-портом Галицько-Волинського князівства ще за короля Русі Данила Галицького.
Та і одеські історики, всі стверджують, що місту понад 600 років, в них є законні підстави вимагати, щоб внесли зміни в статут міста і прибрали ганебну позначку, нібито Одесі лише 200 років..
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только теперь - одним тысячи гектар,
другим грязная камера сизо
зеленский позорный пособник мылыции
нормальная дружба...- вписывается в рамки...
и эта футболочка...