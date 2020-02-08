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 Гончарук после встречи с Сийярто: Надеюсь, он станет настоящим болельщиком Украины на пути к ЕС и НАТО. ФОТО

Премьер-министр Алексей Гончарук и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто обсудили пути налаживания конструктивного диалога между странами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Гончарук сообщил на своей странице в Facebook по результатам встречи с Сийярто, которая состоялась в Киеве в пятницу, 7 февраля.

"Обсудили, как нашим странам наладить конструктивный двусторонний диалог. Мы стремимся, чтобы Будапешт разблокировал работу Комиссии Украина – НАТО. Для этого венгерская сторона просила о выполнении рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании – и мы это сделали", - написал Премьер-министр, добавив, что "теперь мяч на поле Венгрии".

Гончарук также отметил, что после встречи он и Сийярто обменялись подарками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне, - Пристайко после встречи с Сийярто

"Как оказалось, он тоже футбольный болельщик. Поэтому я решил презентовать ему символический подарок – футболку украинской сборной с номером "12". Как вы, вероятно, знаете, такого номера не существует. Этот номер – номер болельщика. Я сказал Петеру, что хотел бы, чтобы он и его правительство стали настоящими болельщиками Украины на пути к ЕС и НАТО", - пояснил глава украинского правительства.

В свою очередь Сийярто подарил Гончаруку футболку с именем легендарного венгерского футболиста Ференца Пушкаша.

Гончарук после встречи с Сийярто: Надеюсь, он станет настоящим болельщиком Украины на пути к ЕС и НАТО 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3174567
 
 
 Топ комментарии
 
Гончарук имитирует сумасшедшего или правда ипанутый?
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В Одесі є дуже цікаве і малознане історичне місце ? Сотниківський, або Куяльницький, козацький цвинтар, розташований на схилах Шкодової гори (офіційна адреса ? м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога 143). Дати поховання, зазначені на камінних хрестах,набагото старші, ніж відомий указ московської царицi i кацапскої повії Катьки ІІ про будівництво торговельного порту в межах сучасної Одеси, на той час міста Хаджибей. Що обґрунтовано спростовує імперські міфи про те, що Одесу заснувала жахлива хвойда Єкатєріна друга. Аадже історики довили, що цвинтар створили ще до 1775 рока, одразу після ліквідації кремлем Запорізької Січі ? ще до поширеного псевдоміфу про офіційне заснування проклятими личаковими московитами оккупантами цього українського міста.
Над Сотниківським цвинтарем, на Шкодовій горі, була колись велика дерев'яна козацька церква, яку, як стверджують місцеві історики, спалили прокляті кремлівські оккупанти комунофашисти. Які стверджували, що Одесі тільки 200 років, це відверта брехня. В одеситів і українців загалом просто вкрали понад 400 років історії. І про це українці мусят заявляти на повен голос. Про українську Одесу, яка 600 років тому називалась Кочубіїв і була містом-портом Галицько-Волинського князівства ще за короля Русі Данила Галицького.
Та і одеські історики, всі стверджують, що місту понад 600 років, в них є законні підстави вимагати, щоб внесли зміни в статут міста і прибрали ганебну позначку, нібито Одесі лише 200 років..
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А самокат не додумался, подарить? Тут был бы шах и мат.
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Гончарук имитирует сумасшедшего или правда ипанутый?
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Аби щось імітувати треба мати хоть трохи розуму...
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Краще би підійшла футболка з 13-м номером та ім'ям Іуди.
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а эта иуда хотя бы существовала то?
это раз, второе - если даже верить Писсанине, то веропитеки на эту иуду должны молиться, так как иначе эта зараза бы не заразила весь мир и сотни миллионов бы не подохли преждевременно Гончарук после встречи с Сийярто: Надеюсь, он станет настоящим болельщиком Украины на пути к ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 4063
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"веропитеки"

Зараз стало модою насміхатися з християн або креаціонстів, через сто-двісті років так само, можливо, реготатимуть над сцієнтистами. Минуле варто поважати.
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Отведение сил на дипломатическом фронте, прогибы под ***** и ************* - суть внешней зеленой политики.
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В Одесі є дуже цікаве і малознане історичне місце ? Сотниківський, або Куяльницький, козацький цвинтар, розташований на схилах Шкодової гори (офіційна адреса ? м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога 143). Дати поховання, зазначені на камінних хрестах,набагото старші, ніж відомий указ московської царицi i кацапскої повії Катьки ІІ про будівництво торговельного порту в межах ******** Одеси, на той час міста Хаджибей. Що обґрунтовано спростовує імперські міфи про те, що Одесу заснувала жахлива хвойда Єкатєріна друга. Аадже історики довили, що цвинтар створили ще до 1775 рока, одразу після ліквідації кремлем Запорізької Січі ? ще до поширеного псевдоміфу про офіційне заснування проклятими личаковими московитами оккупантами цього українського міста.
Над Сотниківським цвинтарем, на Шкодовій горі, була колись велика дерев'яна козацька церква, яку, як стверджують місцеві історики, спалили прокляті кремлівські оккупанти комунофашисти. Які стверджували, що Одесі тільки 200 років, це відверта брехня. В одеситів і українців загалом просто вкрали понад 400 років історії. І про це українці мусят заявляти на повен голос. Про українську Одесу, яка 600 років тому називалась Кочубіїв і була містом-портом Галицько-Волинського князівства ще за короля Русі Данила Галицького.
Та і одеські історики, всі стверджують, що місту понад 600 років, в них є законні підстави вимагати, щоб внесли зміни в статут міста і прибрали ганебну позначку, нібито Одесі лише 200 років..
.
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https://uploads.disquscdn.com/images/8a86d026706338b1999f814891ebf5c19e7845b6a67b0946792da8ee9e6b2b28.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2d7e52f471a8a8e1558511929cf2067972fd39283890ed031da3ddef15d11cf2.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/267efed9fb8da7dbda1b16e9c2aacca04d22fcef76ddb8a65cf2a97c86c7e21c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/9759fd209c912ccb0ff25bdb36643d4c9203581468eba72f933573c868c24977.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dfccc868b7ef36d62d21a052ca3f1242724cd247a593899fbe5d426a2f774051.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85c4e116b46a026a9e84aa127240eab62c05959c8e515b32ef2e4dd88cd10adf.jpg
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зачем вы спалили, теперь Нелохи быстро бульдозер/ТРЦ построят ...
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хорошо начиналось,
только теперь - одним тысячи гектар,
другим грязная камера сизо
зеленский позорный пособник мылыции
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Ну, ну.. Представляю, что Лёша ему втихаря наобещал..
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Два дебила - это сила. А сила есть - ума не надо.
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один украинофоб, другой малорос-мутард...
нормальная дружба...- вписывается в рамки...
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О Сийярто ходят слухи в Венгрии, о Гончаруке - в Украине. Может они там лично и подружились - мы то не узнаем.
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Зе подстилки, сдача интересов Украины идет по всем направлениям.
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Сийярто: "Кемська волость давай". Цука, ну накой мне эта майка.
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Надеюсь, он станет / Кодлан Коломойского.Лапша на уши: будем работать, Гончарук /будет происходить, Гончарук ./ Гончарук призывает./Гончарук поручил /Гончарук : станет еще сильнее /не будет, - Гончарук/ Гончарук пообещал / намерен бороться, - Гончарук/ Гончарук поедет /предлагаю, - Гончарук /Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук/ Гончарук " у нас есть план"/ предлагает, - Гончарук/ Поручил, - Гончарук/получит - Гончарук/Гончарук поручил обеспечить работу /поможет искоренить коррупцию, - Гончарук/ получат, - Гончарук. /Гончарук поручил /Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти, - Гончарук
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все равно...что-то Сиярто не так счастлив как самокатчик...
и эта футболочка...
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Мудак ты мудак, самокатчик леша гончарук
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Болельщик? Ладно. Поверим. Пусть Сиярто споёт одну известную песенку. Там текста немного. И припев лёгкий: Лалалала- Лалалала... Кстати, Гончарука тоже неплохо бы протестировать.
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