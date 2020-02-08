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 Киберполиция разоблачила одессита, который обокрал банк на 1 млн гривен

Сотрудники правоохранительных органов объявили о подозрении 37-летнему жителю Одессы, который с помощью двух сообщников завладел денежными средствами банковского учреждения, создав мошенническую схему.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Украины.

"Сотрудники управления противодействия киберпреступности в Одесской области совместно со следователями Одесской области под процессуальным руководством местной прокуратуры, разоблачили 37-летнего местного жителя. Мужчина с помощью системы онлайн-платежей банковских учреждений, которые не являются резидентами Украины, завладел денежными средствами украинского банка", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили, что злоумышленник зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карточку. Эта фирма якобы реализовывала товары по всему миру.

"Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы уплату товаров. После чего фигурант через Интернет оформил "возврат товара". Пока банк проводил возвращение транзакции, фигурант с нескольких банкоматов снял более миллиона гривень, которые принадлежали банку", - добавили в полиции.

Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174566
 
 
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умный парень...
таких обычно нормальные гос-ва не сажают вместе с уголовниками, а привлекают к сотрудничеству...
но у нас наверное впаяют ему по максимому 12 лет...
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Одесситы быкуют. То легковушку увези на эвакуаторе, то грабят банкоматы
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А что там с Коломойским и с 6 млрд гривен? Или воровать можно только в особо крупных размерах?
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а ты видела эти 6 млрд?
или просто работа такая - срать на форуме...
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Мне одному кажется, что систему для банка разработал лично Дубилет?
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больше верьте бандитам с погонами,
попробуите снять в банкомате тыщ двести
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Тов нормальном банке нельзя, а убийца двух девах (Киев, Новый год) перед этим судился с Приватбанком, так как сумел снять 60 штук, которых там у него не было.
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Хоть один нашелся, а то только банки и обкрадывают.
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парень молодец, опг мвд - брехуны, несколько лямов в банкомате быстро не снимешь,
да и как он мог снимать чужие деньги ?
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Что примечательно, перед чуваком придется извинится и отпустить.
Он не обязан помнить сколько средств у него на счету, наоборот, банковская система обязана сама блокировать все операции, при превышении лимита остатка.
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