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Все про:вирус (272) Зоряна Скалецкая (66)

 Украинцев из китайской Ухани после эвакуации попытаются изолировать, - Скалецкая

Граждан Украины, которых эвакуируют из китайского города Ухань — эпицентра вспышки смертельного коронавируса, — попытаются уговорить остаться на карантине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Это сейчас самый важный для нас вопрос, потому что опасность для окружающих существует. Мы хотим организовать процедуру так, чтобы при эвакуации, люди уже были готовы к карантину. Возможно, они подпишут добровольное согласие", — рассказала Скалецкая.

В то же время она уточнила, что не может принуждать людей: "Даже в США в принудительном режиме людей изолировали только на 72 часа. Для принудительной изоляции на 14 дней в стране должен быть объявлен карантин".

По словам министра точное количество людей, которых планируют эвакуировать, не известно.

"Сначала у нас были данные о 57 людях. Потом — о 45. Цифры меняются. К тому же, мы еще готовимся, ищем место для изоляции людей, продумываем логистику. По опыту США, людей эвакуировали в закрытую военную часть", — добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 722, более 34,5 тыс зараженных

Источник: https://censor.net.ua/n3174558
 
 
 Топ комментарии
 
Попытаются уговорить? Вообще-то обязаны заставить. Разве это не прописано в каких-то противоэпидемиологических протоколах?
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Что значит попытаються ??? Не хотят карантина пошли в жопу пусть сидят в Китае-- никто их насильно не заставлял переться в Китай Украинцев из китайской Ухани после эвакуации попытаются изолировать, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 2030
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Что значит "попытаются", это что не обязательно?
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Попытаются уговорить? Вообще-то обязаны заставить. Разве это не прописано в каких-то противоэпидемиологических протоколах?
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Похоже, что не прописано.
Заставлять не имеют права по закону - нарушение прав...нужно законы менять...
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Законом треба вміти правильно користуватись!
А що їм заважає оголосити карантин?
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***, у Зели 73 процента народного доверия. Раду распустить оно смогло, а карантин объявить - всралось.
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Раньше противоэпидемиологические мероприятия организовывала санитарная служба. Потом её закрыли. Как с это службой сейчас?
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Это та , которая нихрена не делала . только взятки с комерсов гребла ?
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Да, это та. Но это было полноценная служба защиты населения. Главное, что мы знали, что защитой кто-то занимается!
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И кто у нас доктор Смерть ? , Ты, чучело, можешь сопоставить финансовые потери при карантине двух десятков граждан, и карантине целых городов? Или ты собираешься на эпидемии зарабатывать ?
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Что значит "попытаются", это что не обязательно?
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Так вони-ж мабуть не тільки своїх припруть, а ще й чужих захоплять... як в дебільній телерекламі
"Мамо, може підхопимо"...
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Что значит попытаються ??? Не хотят карантина пошли в жопу пусть сидят в Китае-- никто их насильно не заставлял переться в Китай
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Кто пытается, являясь носителем вируса, вернуться в Украину и привезти "подарки" будет пойман в аэропорту без лишних церемоний.
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попытаются? это режет ухо!
ради не распространения инфекции, угрожающей стране, можно и настойчиво изолировать на 2 недели - сами потом спасибо скажут!!!
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Люди боятся, что в карантине условия не очень комфортные. И таки да! Вот чем должна быть озабочена г-жа Скалецкая!
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у нас у половины населения условия не комфортные (это полушутка)
а место действительно должно было бы соответствовать хоть каким-то мед.стандартам
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Ну, начинает доходить. Но учитывая, что вирус - это по сути ВИЧ, который передается через воздух, было бы неплохо поторопиться. Ляд с ним, пусть на 72 часа для начала. Там жизнь покажет.
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Тут не просить надо в карантине полежать . А принудительно в целях безопастности всего населения Украины принудительно держать .
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не надейтесь, вирус распространяется всё равно
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Сеня, ты уже стал в очередь на инфицирование ?
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Понятно, что вирус рано или поздно просочится, несмотря на все противоэпидемические меры. Но есть шансы, что удастся создать эффективную вакцину против этого вируса, во всяком случае над этим сейчас ученые усиленно работают. Так вот последствия эпидемии сильно будут отличатся в зависимости от того, начнется она до использования вакцины или после.
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Яке може бути ще "вмовляння"?!
В самий суворий карантин їх на кілька місяців і все тут.
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В России таких "временно помещают в Тюменской обл." Вполне оправданное и разумное решение. Почему нельзя в Украине? Если мы не диктатура а Эвропа с её ценностями,то этим эвакуированным можно дать суточные как зарплата у Кобеля с Витренко.Или как у Главпочмейстера. Что бы не было соблазна заражать.
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Можно наших , прибывших из Уханя, разместить на вилле ждзеленских в италии или в офисе воробьинского зепреика.
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здравствуйте. а ещё нужно всех прибывших из китаю в раду на лекцию отправить! думаю арахамия и его кодло будут рады послушать!
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Половину в Раду на карантин, половину в Минздрав.
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Пока болеют тока китайцы и на них похожие.Случаев заражения других национальностей пока не оприлюднени
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у нас вже 13 німців захворіли, які зовсім не китайці
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Вы для меня сделали открытие.До сих пор я не читал о заражении других наций.Беру свои слова назад.Меня больше всего поразила смерть врача,который первым заявил о новой напасти.Видно .китайские способы лечения несовершенны.
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***, вы собираетесь с населением разъяснительную работу проводить? У нас граждане маски носить стесняются, хотя вовсю уже чихают и кашляют.
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Якщо ця влада ще й вірус сюди притягне, то тоді їх треба ізолювати років на вісімсот.
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дык эта власть и есть самый и опасный настоящий вирус.
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Зеленсуий заказал в Китае самолёт коронвируса.Будет в первую очередь заражать всепропальщиков .По тайным спискам.
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Коротше зрозуміло ....> З'явиться ще одна країна на мапi цiй холери з інфікованими піплами, яких не вмовили
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Они, видите ли, "...попытаются изолировать, - Скалецкая"
Украинцев из китайской Ухани после эвакуации попытаются изолировать, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 2403
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Ухань - топоним мужского рода. Склоняется так же, как Тянь-Шань. «Из китайского Уханя».
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- Как писать? ЭкспрОприация или ЭкспрАприация?
- Пиши "300 тонн зерна"
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Тянь Шань - небесные гары, какой мужесцкий род. Українців із китайського міста Ухань після евакуації спробують ізолювати, - Скалецька - Цензор.НЕТ 2071 Українців із китайського міста Ухань після евакуації спробують ізолювати, - Скалецька - Цензор.НЕТ 8133 Українців із китайського міста Ухань після евакуації спробують ізолювати, - Скалецька - Цензор.НЕТ 8133
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В чем проблема? Подогнали самолет, написал согласие на карантин- садись, не написал - пошел в Ухань на)(.
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Зачем Вы, госпожа Скалецкая, забираете и Уханя всех подряд? Может, всё-таки лучше забирать из Уханя только успешно прошедших местный тест на отсутствие в организме вируса? Тогда их не нужно изолировать, или изолировать дня на 3, дальше свободен.
Тем, у кого тест показал наличие вируса в инкубационном или активном периоде, лучше остаться в Ухане, где лучше знают, как лечить, тем более, что везти вирус в Украину преступно.
Не вижу жестокости в отказе, ведь в аэропортах мира тоже не церемонятся: ловят и изолируют.
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граждане имеют право вернуться в Украину,
зеНелохи не хотят карантин объявлять,
могут пролететь с дерибаном земли
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Рассуждая о правах, не забывай об обязанности каждого не заразить народ Украины.
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я бне согласился, мало ли, разберут на органы,
верить в Украине никому нельзя,
зеленский про секретные доказательства с аваковым
распинались, а теперь в тюрьме людей гноят, доказательств нет,
так что послать эту подругу подальше
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Заразишь свою семью, детей. Случайных людей. А они не виноваты что ты глупец!
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Полная профнепригодность! Уже завезли из Китая народ, один или два самолёта, и распустили по домам. Ну может температуру померили. А фиг её мерять, когда она появляется на конечном этапе и человек уже пару недель распространяет вирус. Дай бог, чтоб с ними всё обошлось... А новых вывезенных она будет уговаривать... Идиотка! Не просто коленкой под зад, а под уголовную ответственность!
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ото кацапьё радостно в ладоши захлопает - мало того что и так вымирающих(не путать с умирающими) по 700 человек в день без всякого вируса, оставшиеся остатки нарида теперь самовыпиливаются, широка панимашь, страна моя радная, от камчатки до карпат!
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А Скалецкую не интересует что в Украине без всяких вирусов сокращается население на 740 человек в день?
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это подготовка к земельной реформе
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они надеются, что они не заболеют, или на деньги,
что помогут им выжить, как может вирус налыгнуть на
судью, у которого пэнсия двести пачек ?
тавышо ...
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Дык опубликуйте их личные данные и домашние адреса- сами попросятся в карантин.))
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Лучше сначала только пригрозить опубликованием - будет достаточно.
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думаю им надо контракт заключить, как Кобелев, 1% от ввп каждому,
если Нелохи, как Зеленский
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Ерунда. В холодном климате вирус сразу погибает.
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В Ухане сейчас снег. Не гибнет. Плюс еще и обычный грипп прибавился.
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Є дуже велика відмінність між "ізолювати" та "намагатись ізолювати".
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верить украинским чиновникам нельзя, могут и специально заразить
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нормальные условия - 2 недели - уход осмотр....
потом глубочайшие извинения.....
и ето будет по человечески.
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точно, гнилой барак без удобств с общей парашей,
может зеНелохи позволят прокоментировать
на камеру условия содержания посаженных ЗеНелохом
в тюрягу людей ?
приехал в Киев, 12 ночи, все туалеты на жд вокзале
ЗАКРЫТЫ, пришлось на автовокзал идти,
там крысу увидел, короче
надо держаться подальше от Нелохов
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ну і пописяли б на тей вікзал - не ви б першим були...
при всиеи моеи любові до Киева - нема на вікзали куди сходити? - далі мій вибір....
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в подвале 2 туалета - один платный второй бесплатный...оба были закрыты?
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платный около неработающего эскалатора и ещё какой то с другой стороны путей,
было год назад, не помню
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Цеж Україна, тут взагалі нема нічого обов'язкового ...
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я прикидаю як появляться спалахи по Україні і Скалецкая намагалася іх вмовити
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надо наоборот использовать эпидемию для борьбы с кацапами,
сдохнем мы, но и их заразить, мразей росийских
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та ладно. Когда цены поднимать на ту же воду или землю продать прут буром . А здесь прям добряки в волчьей шкуре уговаривают они.
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два или три самолета из Китая уже прошлепали...
так хоть из очага инфекции...примите адекватные и цивилизованные меры !!!
вы ж их не на костер тащите...без разбору ))))
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Сывочелый Генералисимус объявил бы военный стан . И никаких выборов.
******* этот грип на один год.Українців із китайського міста Ухань після евакуації спробують ізолювати, - Скалецька - Цензор.НЕТ 7248
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Надейтесь. Кто согласится ехать в закрытую военную часть ? В тюрьму чтоли ?
Вы бы лучше их группой вместе держали, придумали им развлекательную программу, например привезти их на митинг порохоботов, пусть там пообщаются с окружающаими, чтобы они не думали что они изгои.
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Почему бы им на месяц карантина не дать пособие как у Кобеля месячная зарплата,или хотя бы как у самого бедного министра-тыщ 40? Что бы не было соблазна заражать? И против никого не будет! Все согласятся на карантин
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что за бред? Конечно изолировать на карантин, людей привозят с города где жесточайший карантин, а тут мы их должны уговаривать. Для их и нашей безопасности пусть посидят 2 недели под наблюдением врачей
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Та где ж ты найдешь митинг порохоботов ? Лучше в очередь , где оплату за коммуналку платят, там людей больше.
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Рада зараз працює, кабмін працює. Що заважає прийняти необхідні законодавчі акти у зв'язку з загрозою епідемії? Що робить цей "міністр", щоб не допустити хвороби? Нічого, рекомендації воз через гугл-перекладач штампують.
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Доколе. Смертельная болезнь, от которой нет спасения, а тут такие- Не желаете ли пройти карантин? Что?, нет? А, ну тогда ладно, можете покататься на метро а затем сходить на какой-нибудь концерт в Киеве- там людей много.
И да, если от вашего вируса умрут миллионы украинцев, не страшно, зато вы будете знать, что мы не нарушили закон.
Українців із китайського міста Ухань після евакуації спробують ізолювати, - Скалецька - Цензор.НЕТ 6435
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