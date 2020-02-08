 Украинцев из китайской Ухани после эвакуации попытаются изолировать, - Скалецкая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
"Это сейчас самый важный для нас вопрос, потому что опасность для окружающих существует. Мы хотим организовать процедуру так, чтобы при эвакуации, люди уже были готовы к карантину. Возможно, они подпишут добровольное согласие", — рассказала Скалецкая.
В то же время она уточнила, что не может принуждать людей: "Даже в США в принудительном режиме людей изолировали только на 72 часа. Для принудительной изоляции на 14 дней в стране должен быть объявлен карантин".
По словам министра точное количество людей, которых планируют эвакуировать, не известно.
"Сначала у нас были данные о 57 людях. Потом — о 45. Цифры меняются. К тому же, мы еще готовимся, ищем место для изоляции людей, продумываем логистику. По опыту США, людей эвакуировали в закрытую военную часть", — добавила она.
Заставлять не имеют права по закону - нарушение прав...нужно законы менять...
А що їм заважає оголосити карантин?
"Мамо, може підхопимо"...
ради не распространения инфекции, угрожающей стране, можно и настойчиво изолировать на 2 недели - сами потом спасибо скажут!!!
а место действительно должно было бы соответствовать хоть каким-то мед.стандартам
В самий суворий карантин їх на кілька місяців і все тут.
- Пиши "300 тонн зерна"
Уханьна)(.
Тем, у кого тест показал наличие вируса в инкубационном или активном периоде, лучше остаться в Ухане, где лучше знают, как лечить, тем более, что везти вирус в Украину преступно.
Не вижу жестокости в отказе, ведь в аэропортах мира тоже не церемонятся: ловят и изолируют.
зеНелохи не хотят карантин объявлять,
могут пролететь с дерибаном земли
верить в Украине никому нельзя,
зеленский про секретные доказательства с аваковым
распинались, а теперь в тюрьме людей гноят, доказательств нет,
так что послать эту подругу подальше
что помогут им выжить, как может вирус налыгнуть на
судью, у которого пэнсия двести пачек ?
тавышо ...
если Нелохи, как Зеленский
потом глубочайшие извинения.....
и ето будет по человечески.
может зеНелохи позволят прокоментировать
на камеру условия содержания посаженных ЗеНелохом
в тюрягу людей ?
приехал в Киев, 12 ночи, все туалеты на жд вокзале
ЗАКРЫТЫ, пришлось на автовокзал идти,
там крысу увидел, короче
надо держаться подальше от Нелохов
при всиеи моеи любові до Киева - нема на вікзали куди сходити? - далі мій вибір....
было год назад, не помню
сдохнем мы, но и их заразить, мразей росийских
так хоть из очага инфекции...примите адекватные и цивилизованные меры !!!
вы ж их не на костер тащите...без разбору ))))
******* этот грип на один год.
Вы бы лучше их группой вместе держали, придумали им развлекательную программу, например привезти их на митинг порохоботов, пусть там пообщаются с окружающаими, чтобы они не думали что они изгои.
И да, если от вашего вируса умрут миллионы украинцев, не страшно, зато вы будете знать, что мы не нарушили закон.