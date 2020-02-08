 Схему присвоения 7 миллионов, предназначенных для помощи детям, раскрыли на Одесчине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис Генпрокурора.
"По версии следствия, участники организованной группы на протяжении двух лет присваивали бюджетные средства путем оформления различных видов социальных выплат и пособий на несуществующих детей, якобы рожденных вне учреждений здравоохранения", - отмечается в сообщении.
Следствие считает, что вероятный организатор преступной схемы привлекла руководителя одного из отделов Управления социальной защиты населения Беляевской РГА Одесской области и заместителя управляющего территориальным отделением банковского учреждения.
Процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) осуществляет прокуратура Одесской области.
Досудебное расследование продолжается.
но от этого они не перестают быть тварями, махинаторами и ворами!
ибо эти деньги из бюджета могли спасти жизнь реальным и по-настоящему больным детям
списывали на вымышленных те средства, которых ой как не хватает реальным
поэтому, действительно и получается, что обворовывали п*длы именно реальных деток
Вы правы!
Вы все правильно сказали, если вдуматься, а не только прочитать то, что лежит на поверхности!!!
мне Вас извинять не за что!!!!!!
- Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.