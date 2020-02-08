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Все про:Одесская область (1923) хищение (479) Офис генерального прокурора (77)

 Схему присвоения 7 миллионов, предназначенных для помощи детям, раскрыли на Одесчине

В Одесской области преступную группировку подозревают в присвоении 7 миллионов бюджетных средств, предназначенных для помощи 190 детям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис Генпрокурора.

"По версии следствия, участники организованной группы на протяжении двух лет присваивали бюджетные средства путем оформления различных видов социальных выплат и пособий на несуществующих детей, якобы рожденных вне учреждений здравоохранения", - отмечается в сообщении.

Следствие считает, что вероятный организатор преступной схемы привлекла руководителя одного из отделов Управления социальной защиты населения Беляевской РГА Одесской области и заместителя управляющего территориальным отделением банковского учреждения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) осуществляет прокуратура Одесской области.

Досудебное расследование продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174557
 
 
 Топ комментарии
 
Твари! Детей обокрали. Что за нелюди, сука?!
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А при чем тут я? Виноваты пионервожатая и завхоз. ..
Схему присвоения 7 миллионов, предназначенных для помощи детям, раскрыли на Одесчине - Цензор.НЕТ 1054
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Шакалы паршивые- детей ограбили!
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Твари! Детей обокрали. Что за нелюди, ****?!
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не самих детей...а вымышленных
но от этого они не перестают быть тварями, махинаторами и ворами!
ибо эти деньги из бюджета могли спасти жизнь реальным и по-настоящему больным детям
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Реальных детей, которым не помешали бы эти средства.
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я это и имел ввиду
списывали на вымышленных те средства, которых ой как не хватает реальным
поэтому, действительно и получается, что обворовывали п*длы именно реальных деток
Вы правы!
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мне Вас извинять не за что! Ваши мысли совпадают с моими, только слова разные!
Вы все правильно сказали, если вдуматься, а не только прочитать то, что лежит на поверхности!!!
мне Вас извинять не за что!!!!!!
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Здається всі дитячі виплати та інше проходять через рішення виконкому чи ради ..Під сраку потрібно дати і голові райдержадміністрації та меру міста ! Схему привласнення 7 мільйонів, призначених для допомоги дітям, розкрили на Одещині - Цензор.НЕТ 8360
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під сраку...то дуже нєжно...треба їх також перевірити на причетність (майновий стан, грошові надхлдження за цей період тощо)...бо таке без "даху" провернути важко...
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у нас депутат райради допомагав красти дитячі гроші-----він ходив до батьків і казав,що може допомогти їм отримати дитічи,але навпіл.Багато батьків погоджувалися.Завели справу,а потім......................Тепер він знову депутат райради від Бойко.Бойко його чимось нагородив за плідну роботу.
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реальные дети-сироты жрут из кормушки, как ильфопетровские персонажи... не всем детям повезло бвть такими сиротами... как, впрочем, не всем украинцам стать начальником Укрпошты или, хотя бы, министром образования...
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вы как вчера родились - да обокрали детей, да не первый раз, да еще не раз обкрадут....
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А при чем тут я? Виноваты пионервожатая и завхоз. ..
Схему присвоения 7 миллионов, предназначенных для помощи детям, раскрыли на Одесчине - Цензор.НЕТ 1054
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Граждане!
- Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.
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Схему раскрыли,но никого не арестовали и ничего не конфисковали,хоть бы фишки какие нибудь приобщили к делу.
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"Если что - помогал детям, и дело с концом". (с)

Схему присвоения 7 миллионов, предназначенных для помощи детям, раскрыли на Одесчине - Цензор.НЕТ 7588
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Не, там более подходящий эпизод есть: с сиротками у бака с кислой капустой))
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