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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1257) Рябошапка Руслан (279)

 Защита бизнеса и содействие росту инвестиций - приоритеты для прокуратуры, - Рябошапка

В рамках реформы системы уголовной юстиции недавно были утверждены приоритеты деятельности органов правопорядка и прокуратуры на 2020 год.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил 7 февраля на встрече с представителями инвесторов и бизнес-сообществом по приглашению Американской торговой палаты (ACC) в Украине

"Одним из этих приоритетов, в частности, для нас является защита бизнеса и содействие тому, чтобы инвестиции в экономику нашей страны только росли", - сказал Рябошапка.

Как отмечается, это направление было определено с первых дней работы и для этого создан департамент, который занимается процессуальным руководством по делам, связанным, в том числе, с давлением на бизнес, который уже дает хорошие результаты.

В свою очередь, представители Палаты отметили, что уже ощущаются определенные изменения по уменьшению давления на бизнес. Однако, вместе с тем, еще остаются проблемные вопросы, на которые они обратили внимание генпрокурора.

Отмечается, что участники встречи договорились о дальнейшей коммуникации, которая будет способствовать построению доверия представителей бизнеса в органы правопорядка.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174556
 
 
 Топ комментарии
 
Саме тому податкова рейди проводить?
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Это ОНО вещает уже из Украины или ещё из Франции. Вот интересно где это видит своё будущее, если жена и дети, недвижимость всё во Франции. Реально его интересует успех украины и её граждан? Борьба с преступностью? Дороги. медицина, образование...........? И это не только о НЁМ, а обо всех иностранцах в куче "Наблюдательных советов" за 5 лет! Побороли коррупцию? Только огромные зарплаты, потоки в свою пользу и угробление наших предприятий - конкурентов для Иностранных предприятий.
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а ви думаете податкова не хоче істи 3 рази на день?
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Это ОНО вещает уже из Украины или ещё из Франции. Вот интересно где это видит своё будущее, если жена и дети, недвижимость всё во Франции. Реально его интересует успех украины и её граждан? Борьба с преступностью? Дороги. медицина, образование...........? И это не только о НЁМ, а обо всех иностранцах в куче "Наблюдательных советов" за 5 лет! Побороли коррупцию? Только огромные зарплаты, потоки в свою пользу и угробление наших предприятий - конкурентов для Иностранных предприятий.
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Диаспора Канады осудила участие украинских гимнасток в соревнованиях в РФ.
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А зеботи запевняли мене що першочергове це посадити Петра...
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Да они бы Порошенко не только посадили, а и убили, как убивали, запытав, в Иране политиков в 50-х годах.
Они просто опасаются, что им "обратка" прилетит.

P.S. Так и хочется спросить ЗЕбобиков, по-прежнему ли им греет душу спаленная "хата" Гонтаревой, перепало ли им что-нибудь.
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То таке. Ну в крайнем напишут какой им нужен. Уже и пишут.
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При тебе все потроховские взяточники и казнокрады прекрасно себя чувствуют,а ваши законы и налоги способствуют возникновению новых взяточников и казнокрадов,какие инвестиции когда болваны во власти.
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Прокурорские - защитники бизнеса Защита бизнеса и содействие росту инвестиций - приоритеты для прокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7774? То есть крыша? ИДИОТ... Защита бизнеса и содействие росту инвестиций - приоритеты для прокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8165 или Хитрожоп? В любом случае - "молодец" Зебуины одобрят Защита бизнеса и содействие росту инвестиций - приоритеты для прокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8165
Защита бизнеса и содействие росту инвестиций - приоритеты для прокуратуры, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2280
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Защита бизнеса и крышевание немного разные вещи.
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Все, что декларирует нынешняя лживая зе-власть нужно воспринимать с точностью наоборот, значит увеличат поборы и откаты, уже проводят рейды и прессуют бизнес уроды.
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Защита бизнеса? Замечательно.
Когда будет открытп уголовное дело в отношении лиц, запытавших до смерти воина ВСУ

Романа Беспалого?
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А вояж Бубочки до Оманії тебе не цікавить?
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_Это слуги олигархов, и когда они вякают про "защиту бизнеса" это следует понимать как защиту монополий олигархов.
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как и завещал нам великий изик каломыйский! да Рябошапка? ну ты хоть бы не так откровенно...
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Коли вже посадите баригу з основними підбарижниками?!
Терпіння в люде не безмежне. Оберемо Бойка - той всіх їх разом із вами пересаджає!
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Это также, как с эпохой бедности, которая закончилась при Зеленском только для чинуш. Подозреваю, что Рябошапка имел ввиду защиту бизнесов нашей свиты и приближённых.
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От дурненьке,от дурненьке! Законность вот приоритет и "ФСЕ". Судей когда садить начнёте( через Антикорсуд)? Когда эти пиявки получат за беззаконие? Когда "присядут" все ваши "брильянтовые"? Когда присядут имеющие замки( в аренде от родителей пенсионеров)? Когда МАССОВО начнется аресты людей и собственности за нарушение экологического законодательства( тех кто вопреки ЗАКОНУ,построился и живёт в лесах на берегах озер и рек)? Когда?
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