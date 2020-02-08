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 Общество, За рубежом
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Все про:беженцы (978) Польша (5079)

 Документы на получение статуса беженца в Польше за год подали 430 украинцев

В 2019 году документы на получение статуса беженца в Польше подали 430 граждан Украины, ходатайство 21 из них было удовлетворено.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал пресс-секретарь Управления по вопросам иностранцев Польши Якуб Дудзяк.

"В прошлом году, как примерно и в 2018-м, документы на получение статуса беженца в Польше подали 4,1 тыс. человек, из которых 2,7 тыс. сделали это впервые. Всего 272 человека соответствовали условиям о предоставлении им статуса международной защиты",- сообщил Дудзяк.

По его словам, в прошлом году отказано в предоставлении статуса беженца 1,7 тыс. лицам, а в отношении 2 тысяч рассмотрение дел прекращено в связи с их выездом за пределы Польши.

Чаще всего с запросом обращались граждане России – свыше 2,6 тыс. лиц, а также Украины – 430, Турции – 120, Таджикистана – 110 и Грузии – 90.

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Условиям предоставления статуса международной защиты в прошлом году соответствовали 272 человека: граждане РФ – 81, Турции – 49, Таджикистана – 29, Украины – 21, а также Ирана – 19. Кроме того, еще 213 человек получили статус национальной защиты по гуманитарным соображениям.

Среди тех, кому отказано в предоставлении статуса беженца, больше всего тех же россиян - 960 человек, а также украинцев (360) и таджиков (60).

Как известно, международный статус защиты предоставляется лицу в том случае, когда на родине ему грозит преследование, которое может привести к потере здоровья или к смерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошлый год в Польшу не пустили почти 60 тысяч украинцев

Источник: https://censor.net.ua/n3174555
 
 
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Чаще всего с запросом обращались граждане России - свыше 2,6 тыс. лиц, а также Украины - 430, Турции - 120, Таджикистана - 110 и Грузии - 90. Источник: https://censor.net.ua/n3174555\\\\\\\\\\\

Главное визжат шо "могутповторить" и в то же время их самое большее кол-во среди просунов ВНЖ.
До чего же жалкие эти россияне.
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І від яких переслідувань тікають в Польщу українці?
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Якщо ти волонтер, учасник АТО, то з великою імовірністю на тебе напише в поліцію заяву умовний портнов чи брагар.
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Дамбасів переслідують біндери. Лєнка теж мабуть отримала статус біженця.
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Від наслідків правління маріонеточного режиму кровавого бариги та соплежуя зеленського. Який досі не посадив баригу і не припинив безглузду кроваву бійню на Донбасі.
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V rosije kazetsia vojni net no po bezenstvu Nr1 bez konkurenciji.
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В прошлом году знакомому полтавчанину отказали в статусе беженца в Италии а одесситу нет.. Документы на получение статуса беженца в Польше за год подали 430 украинцев - Цензор.НЕТ 1522
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Потрібно надати докази переслідування. Довідки про затримання в поліції, довідки про зняття побоїв, пофотографуватись із плакатами, купити таврію і спалити її. І з цим вже їхати в Італію. Хоча простіше отримати статус біженця і вид у північних країнах. У Бельгії зараз ужорсточили умови, а раніше всі через них їхали.
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Мардовский людоед скрытно проссачиваицца на новую кормовую тыриторию. Документы на получение статуса беженца в Польше за год подали 430 украинцев - Цензор.НЕТ 2986 Документы на получение статуса беженца в Польше за год подали 430 украинцев - Цензор.НЕТ 2986 Документы на получение статуса беженца в Польше за год подали 430 украинцев - Цензор.НЕТ 2986
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Для чого такі "заморочки"?
Оформляєш "карту побуту" і порядок. Перша дається на три роки, друга - на п'ять, потім - на десять. Фактично це - отримання громадянства. Ну не можеш голосувати. А воно - дуже потрібно?...
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