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 Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 722, более 34,5 тыс зараженных

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Китае превысило 34,5 тыс., 722 человека скончались.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

"К концу пятницы в Китае 722 человека скончались от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. В стране было зарегистрировано 34 546 подтвержденных случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время из больниц выписаны 2050 пациентов, излеченных от коронавирусной инфекции.

В частности, в пятницу из клиник выписали 510 человек, из них 298 - жители провинции Хубэй, являющейся очагом эпидемии.

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Напомним, ранее и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что Украина 5 февраля получила тестсистему для выявления коронавируса.

"Также мы сформировали дополнительный заказ в ВОЗ и ожидаем, что на следующей неделе к нам еще прибудут около 30 тестсистем, которые будут распределены по регионам", - добавил Кузин.

В ближайшие дни будет обнародован план противоэпидемических мероприятий в стране, заверил Кузин. Речь идет о создании соответствующих региональных планов противодействия коронавирусу, выделении ресурсов для организации мероприятий по усилению текущей дезинфекции, а также о подготовке учреждений здравоохранения для госпитализации больных или возможном перепрофилировании таких учреждений.

Источник: https://censor.net.ua/n3174553
 
 
 Топ комментарии
 
Не порите чушь. Китай потерял и продолжает терять миллиарды долларов.
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І це такі жертви при китайській медицині. А при українській... страшно й подумати.
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Смотрю, после того как поднялась шумиха о смерти врача, первым сообщившим о вирусе, стали занижать статистику по инфицированным.Видно там совсем капец.
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І це такі жертви при китайській медицині. А при українській... страшно й подумати.
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А ты знаешь какая в Китае медицина? Не дай бог столкнуться...
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Лучше не сталкиватся с китайской медециной, а то еще проживешь дольше чем надо
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А может быть? Очень хорошо вырисовывается версия УМЕНЬШЕНИЯ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ КИТАЯ. А может быть сами китайцы и выпустили вирус из лаборатории г.Ухань и нагнетают все.Сотням миллионам пожилым( результат политики 1 семья-1ребенок)надо и пенсии платить и не допустить их бунтов в будущем.Да и земля вся изгаженна "удобрениями".
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Не порите чушь. Китай потерял и продолжает терять миллиарды долларов.
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Только умирают преимущественно молодые а не старики. Вон только писали о старике 94 лет, который излечился.
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Как они вообще вылечиваются ,если самиже говорят что нет против вируса лекарств?
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Там уже просто умерших никто не считает, они только везут их сжигать. Но в отчёт по смерти от вируса их не записывают, так как анализы по ним никто не проводит.
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Меня больше волнует Украина. Вроде в Харькове есть больные.
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Шастають всюди і везуть сюди різну заразу. Швидше купи-продаї.
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"Здоровье харьковчан - главное богатство города."
(знаменитое интервью Допы)
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Направление железнодорожное Киев-Харьков, как пишут, самое востребованное.
Так что скоро и в Киеве будут.
Но, главное, что Минздравом руководит не Супрун, а Скалецкая.
Она в юриспруденции хорошо разбирается, отлично знает все противоэпидемические постановления.
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_Эти крошечные убюдки только по оф. данным заразили почти 35к человек. Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 722, более 34,5 тыс зараженных - Цензор.НЕТ 141 34893 трёхсотых и 724 двухсотых. Ненавижу ****** коронавирус!

Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 722, более 34,5 тыс зараженных - Цензор.НЕТ 8507
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ого, браток, не кипятись, выпей минералки, или чего-то успокаивающего.
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Китайцы на путлера вообще чхать хотели. Особенно те, что заражены коронавирусом.
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Это не очень здорово. Но для нас более важен факт, что количество больных за пределами Китая также растет.
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