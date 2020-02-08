 Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 722, более 34,5 тыс зараженных

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.
"К концу пятницы в Китае 722 человека скончались от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. В стране было зарегистрировано 34 546 подтвержденных случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в то же время из больниц выписаны 2050 пациентов, излеченных от коронавирусной инфекции.
В частности, в пятницу из клиник выписали 510 человек, из них 298 - жители провинции Хубэй, являющейся очагом эпидемии.
Напомним, ранее и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что Украина 5 февраля получила тестсистему для выявления коронавируса.
"Также мы сформировали дополнительный заказ в ВОЗ и ожидаем, что на следующей неделе к нам еще прибудут около 30 тестсистем, которые будут распределены по регионам", - добавил Кузин.
В ближайшие дни будет обнародован план противоэпидемических мероприятий в стране, заверил Кузин. Речь идет о создании соответствующих региональных планов противодействия коронавирусу, выделении ресурсов для организации мероприятий по усилению текущей дезинфекции, а также о подготовке учреждений здравоохранения для госпитализации больных или возможном перепрофилировании таких учреждений.
(знаменитое интервью Допы)
Так что скоро и в Киеве будут.
Но, главное, что Минздравом руководит не Супрун, а Скалецкая.
Она в юриспруденции хорошо разбирается, отлично знает все противоэпидемические постановления.