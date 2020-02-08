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 Наемники РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"7 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы по нашим позициям, а именно неподалеку Новомихайловки – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, рядом с Васильевкой - из стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды вблизи н.п. Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил 5 снарядов, с миномета калибра 120 мм - 7 мин и 23 мин с 82-мм миномета, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, рядом с Крымским - из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела, в районе н.п. Гладосово – из станковой противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска из артиллерийских систем калибра 122 мм выпустили 12 снарядов и со 120-мм минометов - 16 мин по защитникам Орехово. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174552
 
 
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кацапня 6 раз нарушила?
а буба им +5 участков на развод и шах и мать его мат...
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кацапня 6 раз нарушила?
а буба им +5 участков на развод и шах и мать его мат...
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собаки кацапские еще не знают с кем связались - буба их замучит перемириями и разведениями - тупо уничтожит...
бо генераллисимус...
и по казармам все очки знает - ни одного уклона....
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Марочка встревожилась.
В понедельник чета Скабеевых будет говорить что ВСУ обстреляли детей.
Найманці РФ 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб - Цензор.НЕТ 5967
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новий день...
бережи Боженька українське військо і українських патріотів...

Найманці РФ 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб - Цензор.НЕТ 6562
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коли ви десь почуете полонІнІ - спивае кацап(ка)...
неґайно вирубайте - не мучте себе....
тікі оно нарвався на оту полонIну.....
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та вы подожидите как только провалят дерибан земли и не дадут воду на Крым начнётся.........
меры воздействия так сказать......... внутринний конфликт блть.
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Референдум проводили? Тепер пийте мочу. (Головний Москаль України)
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