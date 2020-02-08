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 Политика Украины
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Все про:прослушка (290) СБУ (14324) Арахамия (230)

 У журналистов должны быть свои источники информации, - Арахамия про обыски на канале "1+1"

У журналистов должна быть возможность сохранять анонимность своих источников, убежден председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил Арахамия, комментируя ситуацию с обыском на канале "1+1".

"Если есть основания, надо проверять. Но, с другой стороны, к этому надо подходить осторожно, поскольку журналисты это не обычные люди. У них должны быть анонимные источники. Журналист, как адвокат или врач, должен иметь возможность сохранить анонимность своего источника - иначе теряется суть работы журналиста, он будет в конечном итоге перепечатывать пресс-релизы ", - сказал Арахамия.

Он подчеркнул: учитывая резонанс дела о прослушивании, необходимо ответить на вопрос - как стало возможным записать секретное совещание премьер-министра.

"Он носитель государственной тайны, на этих записях могли быть и другие вещи. Возможно, они и были, но не были опубликованы. Резонанс у дела высок. Однако мы разрабатываем новый закон о СБУ, где должна быть норма: когда что-то основания, они должны нести ответственность", - добавил Арахамия.

5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. В спецслужбе пояснили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала и проходят в рамках расследования дела о прослушке в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

Компания "1+1 медиа" опубликовала открытое письмо, обвинив СБУ в политическом шантаже и давлении на свободу медиа. В СБУ отвергают обвинения журналистов.

В установке прослушки и передаче записи журналистам СБУ подозревает сотрудников Госохраны, те опровергают обвинения.

Источник: https://censor.net.ua/n3174550
 
 
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Треба зеленим віддати належне - ця інсценізація ("прослушка") вийшла досить вдало, багато хто дав себе обдурити.
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олежу, шо ли на киву выкопайте .... вилы отам в углу
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стефана кормить нон стоп.... - хороший слуга и жрет многа....
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всегда будут бабки дедки, шо за обещалово тыцнут куда покажут.
даже не смешно.... - оптимизм упал на минус....
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