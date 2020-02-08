 У журналистов должны быть свои источники информации, - Арахамия про обыски на канале "1+1"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил Арахамия, комментируя ситуацию с обыском на канале "1+1".

"Если есть основания, надо проверять. Но, с другой стороны, к этому надо подходить осторожно, поскольку журналисты это не обычные люди. У них должны быть анонимные источники. Журналист, как адвокат или врач, должен иметь возможность сохранить анонимность своего источника - иначе теряется суть работы журналиста, он будет в конечном итоге перепечатывать пресс-релизы ", - сказал Арахамия.

Он подчеркнул: учитывая резонанс дела о прослушивании, необходимо ответить на вопрос - как стало возможным записать секретное совещание премьер-министра.

"Он носитель государственной тайны, на этих записях могли быть и другие вещи. Возможно, они и были, но не были опубликованы. Резонанс у дела высок. Однако мы разрабатываем новый закон о СБУ, где должна быть норма: когда что-то основания, они должны нести ответственность", - добавил Арахамия.

5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. В спецслужбе пояснили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала и проходят в рамках расследования дела о прослушке в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

Компания "1+1 медиа" опубликовала открытое письмо, обвинив СБУ в политическом шантаже и давлении на свободу медиа. В СБУ отвергают обвинения журналистов.

В установке прослушки и передаче записи журналистам СБУ подозревает сотрудников Госохраны, те опровергают обвинения.