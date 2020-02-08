EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  375  27
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4511) земля (1661) Лещенко Роман (7)

 "Зеленский жертвует своим рейтингом чтобы навести порядок в земельных отношениях" - уполномоченый президента по вопросам земли Лещенко

Уполномоченный Президента Украины по вопросам земли Роман Лещенко заявил о том, что президент Владимир Зеленский жертвует своим рейтингом, чтобы навести порядок в земельных отношениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в  прямом эфире Свободы Слова Савика Шустера.

"Президент Украины взял на себя ответственность провести сложную реформу, на которую не решался ни один политик до него. Он жертвует своим рейтингом, чтобы навести порядок в земельных отношениях. Если этот закон наконец не будет отвечать интересам украинского народа, он не будет подписан" - подчеркнул Лещенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3174549
 
 
 Топ комментарии
 
Ой-вей. Бідний Бубочка, рейтингу не жаліє - все для народу. Ц-ц-ц.
 показать весь комментарий
 
...до Майдана дело доведет, тем и кончит....он и близко сам не понимает последствий этого закона, как и его советники бестолковые.... "Зеленский жертвует своим рейтингом чтобы навести порядок в земельных отношениях" - уполномоченый президента по вопросам земли Лещенко - Цензор.НЕТ 5120...
 показать весь комментарий
 
Рейтинг ему не нужен, потому что Вова президент по приколу. И рейтинг то не политический, не за добрые дела, а квартальный.
Народ, рейтинг то у него за дела клоунские, а не за добрые. Он доброго может в жизни никому не сделал.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так же как *****, жертвует своим, увеличивая пенсионный возраст руснявого быдла.
Герои, бл*дь!
 показать весь комментарий
 
 
Ой-вей. Бідний Бубочка, рейтингу не жаліє - все для народу. Ц-ц-ц.
 показать весь комментарий
 
 
Ничего, ща Г+Г потрясут и бубочке еще 73% нарисуют.
 показать весь комментарий
 
 
Рейтинг ему не нужен, потому что Вова президент по приколу. И рейтинг то не политический, не за добрые дела, а квартальный.
Народ, рейтинг то у него за дела клоунские, а не за добрые. Он доброго может в жизни никому не сделал.
 показать весь комментарий
 
 
точно... я ржу з ідіотів, які говорять про якусь його політичну відповідальність... він через років 5 буде упакований сидіти в ізраїлі чи рашці і ржатиме з дурних хохлів... єдина надія, що не встигне змитися
 показать весь комментарий
 
 
...до Майдана дело доведет, тем и кончит....он и близко сам не понимает последствий этого закона, как и его советники бестолковые.... "Зеленский жертвует своим рейтингом чтобы навести порядок в земельных отношениях" - уполномоченый президента по вопросам земли Лещенко - Цензор.НЕТ 5120...
 показать весь комментарий
 
 
дай бог... але реально для них ігра стоіт свєч, тому йтимуть до кінця... його тільки вибрали, я відразу сказав, що головна його задача буде дерибан землі... для цього богоізбрані його і створили
 показать весь комментарий
 
А Ослик сейчас очередные свои жилы рвет в Италии ради народа .
 показать весь комментарий
 
 
Никто, ничем не жертвует . Вы сборище авантюристов , ворья , наперстачников , лжецов , и холуев от олигархов .
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский выполняет задание "бабушки Бени", для чего его и "водрузили" в первое кресло.
 показать весь комментарий
 
 
Блдь,тут 30% рейтингу корова язиком злизала ще ДО питання про землю! Бидло на верх винесло - бидло саме й втопить...
 показать весь комментарий
 
 
Порядок в земельних відносинах це на думку Лещенка це дерибан землі? Так це не порядок, що ще не вся земля у олігархів.
 показать весь комментарий
 
А по поводу земли - тут не все так ясно и продумано. Скорее всего приватизация загубит фермеров. Новые владельцы сформируют агрохолдинги, станут производить дешёвую с/г продукцию. Возникнет рыночное соотношение как у супермаркетов и продуктовых магазинов рядом с супермаркетами. Фермеры потерпят убытки и не выдержат конкуренции. Ну, и правду Кравчук сказал - придется народу массово батрачить на панов, и забыть о возможности завести собственную ферму.
 показать весь комментарий
 
не "скорее всего", а 100% загубить... тут навіть простіше ніж с супермаркетами і малими магазинами - країну просто перетворять на полігон для індустріального виробництва с/г продукції з похідними хімізацією, механізацією і т.д.... для цього в першу чергу потрібна можливість концентрації угідь, щоб спрацьовував ефект масштабу... всякі фермери і селяни автоматом ідуть лісом
 показать весь комментарий
 
ну, прогнозувати можна що завгодно, тільки з українською реальністю скоріше за все так і буде. Вірніше, може бути. Нормальний народ цього допустити не може.
 показать весь комментарий
 
На каждого доктора зпт будь он хоть доктор философии зпт не более двух аршин земли приходится тчк И.Бабель тчк ))))
 показать весь комментарий
 
а на клоуна и жестяная баночка из под консервы сгодится - пепел насыпать. Не жалко.
 показать весь комментарий
 
Я угораю - цирк решил навести порядок в земельных отношениях!
 показать весь комментарий
 
 
Подчеркну
НЕ ДЕРЖАВШИЕ ЛОПАТУ В РУКАХ
НЕ ИМЕЮЩИЕ ОПЫТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
НЕ ПИСАВШИЕ ЗАКОНЫ
ВДРУГ РЕШИЛИ ЧТО ПОРЯДКА НЕТ 😳😳😳
 показать весь комментарий
 
 
этот латифундист на видео как раз в теме
 показать весь комментарий
 
Уже лягушатник заволновался и стал ЗЕ ОТМАЗЫВАТЬ ОТ ЗАКОНА😁
 показать весь комментарий
 
всё понятно, в принципе, рейтинг, - самая сакральная жертва
 показать весь комментарий
 
Да все это зеленое болото само закакало жертву 😁
 показать весь комментарий
 
зря членограй в ету драку ввязался...
он после выхода из нее будет ноль как клован, такой же как сейчас през...
 показать весь комментарий
 
 
Справа у тому, що народ України налаштований проти продажу землі, а тому це не є наведенням порядку. Зе пішов проти бажань народу, хоча дії цієї влади вже не дивують.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх