 "Зеленский жертвует своим рейтингом, чтобы навести порядок в земельных отношениях", - уполномоченный президента по вопросам земли Лещенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире Свободы Слова Савика Шустера.
"Президент Украины взял на себя ответственность провести сложную реформу, на которую не решался ни один политик до него. Он жертвует своим рейтингом, чтобы навести порядок в земельных отношениях. Если этот закон наконец не будет отвечать интересам украинского народа, он не будет подписан" - подчеркнул Лещенко.
не быдет как быдло до 65 карлить,
госслужащий высокого, небось, рангу,
побрехал немного и опочивать
хватает что бы элементарно прикинуть к носу сроки пригодности к эксплуатации- на авто это
никак не более 50 лет после чего единицы из них становятся выставочными раритетами а нед
вижка в зависимости от капитальности несколько сотен лет а продажа земли это НАВСЕГДА!!!
По ее убеждению, поездки украинских спортивных команд в РФ "это - оскорбление воинов, отдавших жизнь и здоровье, защищая Украину от русского врага".
Первый вице-президент Федерации гимнастики Украины, главный тренер Национальной сборной команды Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина прокомментировала участие украинских спортсменок в Гран При Москвы, которое состоится 7-9 февраля. Как передает РБК-Украина, завяление размещено на сайте Федерации.
По словам Дерюгиной, накануне Олимпиады, которая состоится летом в Токио, Национальная сборная Украины по художественной гимнастике посвящает тренировкам 24 часа в сутки. Участие в соревнованиях на территории РФ тренер считает площадкой для отбора лучших спортсменов.
"Я чувствую, что в этом году у нас очень хорошие шансы получить медали на Олимпийских играх и достойно представить Украину...
ВІД ЦИХ МЕДАЛЕЙ БУДЕ ЗАПАХ ГНИЛІ.
ЯКА 'ДОСТОЙНІСТЬ' У ПАДЛЮК ?