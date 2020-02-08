 "Зеленский жертвует своим рейтингом, чтобы навести порядок в земельных отношениях", - уполномоченный президента по вопросам земли Лещенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире Свободы Слова Савика Шустера.

"Президент Украины взял на себя ответственность провести сложную реформу, на которую не решался ни один политик до него. Он жертвует своим рейтингом, чтобы навести порядок в земельных отношениях. Если этот закон наконец не будет отвечать интересам украинского народа, он не будет подписан" - подчеркнул Лещенко.