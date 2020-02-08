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 Политика Украины, Экономика
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 "Зеленский жертвует своим рейтингом, чтобы навести порядок в земельных отношениях", - уполномоченный президента по вопросам земли Лещенко

Уполномоченный Президента Украины по вопросам земли Роман Лещенко заявил о том, что президент Владимир Зеленский жертвует своим рейтингом, чтобы навести порядок в земельных отношениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в  прямом эфире Свободы Слова Савика Шустера.

"Президент Украины взял на себя ответственность провести сложную реформу, на которую не решался ни один политик до него. Он жертвует своим рейтингом, чтобы навести порядок в земельных отношениях. Если этот закон наконец не будет отвечать интересам украинского народа, он не будет подписан" - подчеркнул Лещенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3174549
 
 
 Топ комментарии
 
Ой-вей. Бідний Бубочка, рейтингу не жаліє - все для народу. Ц-ц-ц.
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Рейтинг ему не нужен, потому что Вова президент по приколу. И рейтинг то не политический, не за добрые дела, а квартальный.
Народ, рейтинг то у него за дела клоунские, а не за добрые. Он доброго может в жизни никому не сделал.
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...до Майдана дело доведет, тем и кончит....он и близко сам не понимает последствий этого закона, как и его советники бестолковые.... "Зеленский жертвует своим рейтингом чтобы навести порядок в земельных отношениях" - уполномоченый президента по вопросам земли Лещенко - Цензор.НЕТ 5120...
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гнилое брехло, но видимо хорошо капает,
не быдет как быдло до 65 карлить,
госслужащий высокого, небось, рангу,
побрехал немного и опочивать
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Говорят что в Польше самая удачная реформа была....так тупо перепишите и внедряйте!!! Нет же ****.... надо велосипед изобретать..а педали раздать избранным
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Відбулося жахливе явище:люди вибрали (ті що приймали участь в виборах) бородатого який зміг лиш бути Ататюрк-НАВПАКИ,владу захопила зграя хворих духовно, гнаних і переслідуваних по всьому світу мародерів.
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меня особенно прикалывает сравнение с продажей авто и недвижки а мозгов у этих ветродуев
хватает что бы элементарно прикинуть к носу сроки пригодности к эксплуатации- на авто это
никак не более 50 лет после чего единицы из них становятся выставочными раритетами а нед
вижка в зависимости от капитальности несколько сотен лет а продажа земли это НАВСЕГДА!!!
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Це ти розкажи своєму пуйлу що на вік,а він як ми бачимо так не вважає.Захотів відтяпав Кінісберг,Придністров"я,частину Грузії,України,і т.д. І поки на теренах України буде чути собачу пуйломову ,він буде лізти й захищати таких як ти,і насрать йому на всі продажі.
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Лохи вже отримали фабрики заводи і магпзини З трибуни ВР ******** одон в один так надривався як це щеня Тільки не ввертав слово рейтінг Через рік лохи перестали отримувати девіденди а через два роки ціми ваучерами можна було сраку підтерти Те саме відбудеться і з землею
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А зачем ему, собственно, рейтинг, если он не собирается на второй срок. "Зеленський жертвує своїм рейтингом, щоб навести лад у земельних відносинах", - уповноважений президента з питань землі Лещенко - Цензор.НЕТ 2894
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Прям так и жертвует своим рейтингом ради светлого будущего... - просто ком к горлу подступает и скупая мужская слеза украдкой катится по небритой щеке - этот недоумкуватый подхолуйник ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского Лещенко своей напускной проникновенностью наивно пытается убедить лохмандеев, что затеваемая афера с землёй им во благо. Будет ли он таким же проникновенным, когда ему вместе со всей падлючей ЗЕ-камарильей озлобленные лохмандеи дэбэлым пенделем расколят дупу на полужопия?
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орден надо вводить "за пожертвование рейтингом" и давать их Порошкнку за Свинарчука, Зеленскому за рехформы, Кравчуку за Черноморский флот, Кучме за Гонгадзе, а Ющенку просто так потому как так просрать надежды людей надо быть шмарклей
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Диаспора Канады осудила участие украинских гимнасток в соревнованиях в РФ.
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Президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий написала письмо министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому и главе МИД Вадиму Пристайко, в котором назвала недопустимым участие Национальной сборной Украины по художественной гимнастике в соревнованиях в Москве.

По ее убеждению, поездки украинских спортивных команд в РФ "это - оскорбление воинов, отдавших жизнь и здоровье, защищая Украину от русского врага".
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Ирина Дерюгина считает, что участие в соревнованиях в РФ поможет подготовиться к Олимпиаде в Токио
Первый вице-президент Федерации гимнастики Украины, главный тренер Национальной сборной команды Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина прокомментировала участие украинских спортсменок в Гран При Москвы, которое состоится 7-9 февраля. Как передает РБК-Украина, завяление размещено на сайте Федерации.
По словам Дерюгиной, накануне Олимпиады, которая состоится летом в Токио, Национальная сборная Украины по художественной гимнастике посвящает тренировкам 24 часа в сутки. Участие в соревнованиях на территории РФ тренер считает площадкой для отбора лучших спортсменов.
"Я чувствую, что в этом году у нас очень хорошие шансы получить медали на Олимпийских играх и достойно представить Украину...

ВІД ЦИХ МЕДАЛЕЙ БУДЕ ЗАПАХ ГНИЛІ.
ЯКА 'ДОСТОЙНІСТЬ' У ПАДЛЮК ?
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Страдалец. Еще немного и в Иисусы подастся. А народу нужно будет менять веру и строить новые церкви.Хотя насчет веры...Может и придется, если все так пойдет. И готовиться к тому, что будут резать, точнее обрезать то, что лишнее.
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