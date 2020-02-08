Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает USA Today.
Виндман давал показания в Палате представителей в рамках импичмента Трампа.
Адвокат Дэвид Прессман сказал, что Виндмана "попросили уйти из Белого дома за то, что он сказал правду".
Чиновники Белого дома отказались от комментариев. Ранее в администрации Трампа заявляли, что должность Виндмана была ликвидирована в рамках реорганизации Совета нацбезопасности США.
За несколько часов до этого Трамп сказал журналистам, что "недоволен" Виндманом.
На вопрос, будет ли Виндман уволен, президент США сказал, что "они примут решение".
Виндман родился в Украинской ССР в 1975 году, в 1979-м вместе с отцом эмигрировал в США. Он являлся одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа.
Американского чиновника Виндмана, который свидетельствовал по делу об импичменте Трампа, уволили из Белого дома
Ветерана войны в Ираке, украинца по происхождению, главного эксперта Совета нацбезопасности США по Украине, подполковника Александра Виндмана 7 февраля уволили из Белого дома.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает USA Today.
Он предал мошеника, но остался честным перед Америкой
Но тебе это не понять, ЗЕльоная шавка
Но это спекуляция ангажированная политически .
Чтобы его уволить, мошеник пошел на мошеничество и нарушение Закона - "реорганизацию Совета.."
Как это похоже на шулерство ЗЕльоного мошеника с переименованием Администрации на оффисс
Клоуны-мошеники кругом одинаковые, не так ли ?
ЗАКОН, который работает
А после президентства художества рыжего Клоуна будет рассматривать Суд по Закону
Я уже виже захмарный "Трамп-тауэр" в городе Ростове.
Рыжий 🤡 сбежит туда по окончании президентства 😁
Гнилые вы ....😕
Гнилье и ИДИОТЫ ставит себе звездой ворье вроде байдена или обамы, не давшие Украине даже ружья.
"Я б його звільнив. Я слухав його конфіденційні свідчення у Конгресі. Він злив інформацію, а не викрив неналежні дії (He's a leaker, not a whistleblower - англ. ). Віндману не сподобалось, що президент (у розмові з Зеленським - прим. ГА) не слідував сценарію, який підготував Віндман. Підполковник не наказує головнокомандувачу!", - твітував ще до повідомлення про звільнення Віндмана конгресмен-республіканець Томас Массі.https://ukrainian.voanews.com/a/vindman-biyi-dim/5278748.html
А шо он слил? то что Трамп сам "набокопорил", отклонившись от сценария? я так понял у Трампа вместо советников "козлы отпущения"... скольких он уже так уволил? кто следующий?
Как он похож на ЗЕльоного 🤡