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Все про:США (16118) увольнение (1777) Трамп (2784) Виндман Александер (6)

 Американского чиновника Виндмана, который свидетельствовал по делу об импичменте Трампа, уволили из Белого дома

Ветерана войны в Ираке, украинца по происхождению, главного эксперта Совета нацбезопасности США по Украине, подполковника Александра Виндмана 7 февраля уволили из Белого дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает USA Today.

Виндман давал показания в Палате представителей в рамках импичмента Трампа.

Адвокат Дэвид Прессман сказал, что Виндмана "попросили уйти из Белого дома за то, что он сказал правду".

Чиновники Белого дома отказались от комментариев. Ранее в администрации Трампа заявляли, что должность Виндмана была ликвидирована в рамках реорганизации Совета нацбезопасности США.

За несколько часов до этого Трамп сказал журналистам, что "недоволен" Виндманом.

На вопрос, будет ли Виндман уволен, президент США сказал, что "они примут решение".

Виндман родился в Украинской ССР в 1975 году, в 1979-м вместе с отцом эмигрировал в США. Он являлся одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Белого дома Виндман рассказал, в чем стенограмма расходится с содержанием разговора Зеленского и Трампа, - The New York Times

Источник: https://censor.net.ua/n3174548
 
 
 Топ комментарии
 
Подполковник рассказал правду о мошенике.

Он предал мошеника, но остался честным перед Америкой

Но тебе это не понять, ЗЕльоная шавка
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Подполковник работает не на мошеника, а на Президента,
Чтобы его уволить, мошеник пошел на мошеничество и нарушение Закона - "реорганизацию Совета.."
Как это похоже на шулерство ЗЕльоного мошеника с переименованием Администрации на оффисс

Клоуны-мошеники кругом одинаковые, не так ли ?
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Что американский, что наш - обои два подлые и мстительные ничтожества
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Правильно. Предателей нигде не любят. Особенно проигравших предателей.
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Подполковник рассказал правду о мошенике.

Он предал мошеника, но остался честным перед Америкой

Но тебе это не понять, ЗЕльоная шавка
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Он вообще ничего нового не рассказал. Он сообщил свое восприятие события.
Но это спекуляция ангажированная политически .
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Подполковник работает не на мошеника, а на Президента,
Чтобы его уволить, мошеник пошел на мошеничество и нарушение Закона - "реорганизацию Совета.."
Как это похоже на шулерство ЗЕльоного мошеника с переименованием Администрации на оффисс

Клоуны-мошеники кругом одинаковые, не так ли ?
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Хлопцы---вы сильно не газуйте. Оно то всё правильно, всё сходится, по уставу и технологии и даже по морали. НО! Но есть ведь тоже и так же. И никто не отменил это. Да НИКОГДА не идут во власть испокон веков, что бы потом её отдавать просто так! Такого закона нет конечно. Но много написано за века. Ну так устроено как бы. Напомню стишок Р. Киплинга. *.... Что опьяняет сильнее вина?----женщины, лошади, Власть и война....!*.
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Рыжая ****, доберется до тебя Ненси Пилосси после окончания президентства !
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В Америке есть кое что покруче топора, это

ЗАКОН, который работает
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Ага, и он оправдал трампа. так что твои вскукареки мимо
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Не оправдал, а отклонил импичмент Сенат,
А после президентства художества рыжего Клоуна будет рассматривать Суд по Закону
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это с какого перепугу? ты только что придумал? Если сенат отклонил - суда не будет. так что свои влажные фантазии оставь при себе. лучше переобувайся - неиилюхорный шанс , что Трампуша будет второй срок сидеть))) пора подлизывать Американского чиновника Виндмана, который свидетельствовал по делу об импичменте Трампа, уволили из Белого дома - Цензор.НЕТ 2842
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Дела в судах продолжаются. Импичмент ему совершенно за другую штуку объявляли. Это уже после президенства всё свяжут в одно огромное дело.
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Именно так и будет!

Я уже виже захмарный "Трамп-тауэр" в городе Ростове.

Рыжий 🤡 сбежит туда по окончании президентства 😁
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А на что ещё этот дурачок рассчитывал? Всем было изначально понятно, что импичмент не пройдет.
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Подполковник выполнял свой долг, но тебе, ЗЕльоная шавка этого не понять!

Гнилые вы ....😕
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От зебила слышу Американского чиновника Виндмана, который свидетельствовал по делу об импичменте Трампа, уволили из Белого дома - Цензор.НЕТ 5956
Гнилье и ИДИОТЫ ставит себе звездой ворье вроде байдена или обамы, не давшие Украине даже ружья.
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а что, должны были?
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Что американский, что наш - обои два подлые и мстительные ничтожества
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Америка надто м'яка країна (це її і згубить). В Британії закінчилось би автокатастрофою, чи нападом божевільного з летальним наслідком.
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Пусть катится к х*** крыса продажная.
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Продажный клоун, а Подполковник делал свою работу, а не покрывал грязные делишки этого 🤡
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"Він заслуговує не лише на звільнення. Його треба судити військовим судом за витік інформації, єдиною метою якого було повалення головнокомандуючого", - твітує Шон Девіс, спів-засновник видання Federalist.
"Я б його звільнив. Я слухав його конфіденційні свідчення у Конгресі. Він злив інформацію, а не викрив неналежні дії (He's a leaker, not a whistleblower - англ. ). Віндману не сподобалось, що президент (у розмові з Зеленським - прим. ГА) не слідував сценарію, який підготував Віндман. Підполковник не наказує головнокомандувачу!", - твітував ще до повідомлення про звільнення Віндмана конгресмен-республіканець Томас Массі.https://ukrainian.voanews.com/a/vindman-biyi-dim/5278748.html

А шо он слил? то что Трамп сам "набокопорил", отклонившись от сценария? я так понял у Трампа вместо советников "козлы отпущения"... скольких он уже так уволил? кто следующий?
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🤡 рыжий уволил массу достойных людей!
Как он похож на ЗЕльоного 🤡
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