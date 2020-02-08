 Американского чиновника Виндмана, который свидетельствовал по делу об импичменте Трампа, уволили из Белого дома

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает USA Today.



Виндман давал показания в Палате представителей в рамках импичмента Трампа.



Адвокат Дэвид Прессман сказал, что Виндмана "попросили уйти из Белого дома за то, что он сказал правду".



Чиновники Белого дома отказались от комментариев. Ранее в администрации Трампа заявляли, что должность Виндмана была ликвидирована в рамках реорганизации Совета нацбезопасности США.



За несколько часов до этого Трамп сказал журналистам, что "недоволен" Виндманом.



На вопрос, будет ли Виндман уволен, президент США сказал, что "они примут решение".



Виндман родился в Украинской ССР в 1975 году, в 1979-м вместе с отцом эмигрировал в США. Он являлся одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа.

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