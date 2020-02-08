 "С землей шутить нельзя", - Кравчук о продаже земель. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Свободы слова Савика Шустера.

Он заявил: "С землей шутить нельзя. Это коренной вопрос. Это душа. Как мы говорим - язык душа. Я скажу - душа украинского народа - это земля. Она дает нам силу. Дала нам корни украинские. Я когда-то интересовался - сколько писателей и поэтов украинских и каково их происхождение. 94% из села. То есть - язык, душа, культура - там в земле. Корни там. Крона разная к сожалению. И такая как сейчас она не понимает, где корни. Поэтому я обращался и обращаюсь к тем, кто будет шутить с землей или думает, что можно это сделать быстро, не считаясь с фермером, а фермер - это украинская жизнь на будущее, это рабочие руки, это сила, это будущее Украины".

"Следующее. Земля- это безопасность Украины. Землю можно захватить двумя путями - силой или купить. Можно купить землю и вы будете наймытом на чужой земле. Я был наймытом на земеле, потому что мои родители ходили работать на барщину к полякам. Я был наймытом", - подчеркнул первый президент.

"Поэтому с продажей земли, с оцненкой земли играться нельзя", - резюмировал Кравчук.

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