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 Политика Украины
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 "С землей шутить нельзя", - Кравчук о продаже земель. ВИДЕО

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что в вопросе продажи земли "шутить нельзя".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Свободы слова Савика Шустера. 

Он заявил: "С землей шутить нельзя. Это коренной вопрос. Это душа. Как мы говорим - язык душа. Я скажу - душа украинского народа - это земля. Она дает нам силу. Дала нам корни украинские. Я когда-то интересовался - сколько писателей и поэтов украинских и каково их происхождение. 94% из села. То есть -  язык, душа, культура  - там в земле. Корни там. Крона разная к сожалению. И такая как сейчас она не понимает, где корни. Поэтому я обращался и обращаюсь к тем, кто будет шутить с землей или думает, что можно это сделать быстро, не считаясь с фермером, а фермер - это украинская жизнь на будущее, это рабочие руки, это сила, это  будущее Украины".

"Следующее. Земля- это безопасность Украины. Землю можно захватить двумя путями - силой или купить. Можно купить землю и вы будете наймытом на чужой земле. Я был наймытом на земеле, потому что мои родители ходили работать на барщину к полякам. Я был наймытом", - подчеркнул первый президент.

"Поэтому с продажей земли, с оцненкой земли играться нельзя", - резюмировал Кравчук.

Также смотрите: "Мы хотим миллион фермеров" - глава фракции "СН" Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3174547
 
   
 Топ комментарии
 
І як же бідний українець у якого нема грошей купити землю стане від цього багатшим, як він стане власником землі? поділіть усю землю між громадянами, на рівні частини, нехай кожен отримає її частку і тоді відрийте ринок землі, хто захоче продати продасть, хто захоче відати в оренду віддасть, а хто все залишить як є і не буде її обробляти, ліс посадить... тощо... а так ви хочете продати майно людей, яке належить усім, фактично без їх згоди, ви хочете всіх тупо обікрасти!!!
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А такі дєд Лєонід, похороніл твою зомбі імпєрію, в Бєловєжской Пуще.
Страдай.

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Деду верить можно, он с ядерным оружием уже пошутил "С землей шутить нельзя", - Кравчук о продаже земель - Цензор.НЕТ 8874
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Деду верить можно, он с ядерным оружием уже пошутил
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Не путай. Земля всегда была украинской, а ядерное оружие - привозное.
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Серйозно? "Привозное"? Охмуїти.
А "Южмаш" завжди виробляв холодильники та вутюги.
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Но уж не ядерное оружие 100% Ракеты к нему не относятся - это лишь средства доставки.
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...без яких ядерна зброя - вже не "радикальний аргумент", а просто бімби для літаків
(а чи пройдуть ті літаки потужне ПВО - не факт. Ракети - це вже інше. Невідворотний армагеддець)
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Ну так и производил бы Южмаш дальше эти ракеты. В чём проблема?
У русни куча других ракетных заводов, им пофик.
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Ну хоч один з Президентів зейобіків попереджає "С землей шутить нельзя", - Кравчук о продаже земель - Цензор.НЕТ 9797
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украинский филосов, конца 20 века, так напишут в истории
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ха-ха-ха, старое чмо решило подработать на пенсию. Кравчучку в руку и за хлебушком, гнида
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А такі дєд Лєонід, похороніл твою зомбі імпєрію, в Бєловєжской Пуще.
Страдай.

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эта деда токо твой говнокоммент может похоронить. Лєонід похороніл)
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Ты тоже будешь старым, как Кравчук. Если доживёшь до его лет.
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о боже, думал хоть этот напишет что куда важнее условия использования чем то, кто временно считаеться собственником.
Давай эксперимент - есть в продаже земля в Норге, кто хочет купить, имееться возможность (являешься владельцом) охотиться на три олени, две оленьи коровы, косули без ограничения - кто хочет купить, условия владения потом, цена 8 лимона норвежских крон.
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а шо не?
с ядером можно было а с землей нельзя?
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нельзя, но если очень, очень хочеться, то временно можно, за попытку заплятят зебили, их же 70% от голосовавших.
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зебилы никогда и ни за шо не платят - шара их мать.
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ок, дети или внуки за них заплатят, тут так, после покупки радикально условия поменять даром не получиться. хотя, нахрен многим та земля, они и принудит радикально поменять условия использования, чтоб с стада мани мани срубить.
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Вылезло.Все уже продано,теперь прийдется опять за нее платить,поэтому бесятся ж..па и баба уля.
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Почему так Юлька нэрнвуе?!
Раньше это было за доллар, а теперь придется отслюнявить, как минимум 100!!!!!!
Кто же будет доволен? "С землей шутить нельзя", - Кравчук о продаже земель - Цензор.НЕТ 5069
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Микрофоны готова рвать,за Украинцев "С землей шутить нельзя", - Кравчук о продаже земель - Цензор.НЕТ 3794
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Я лично абсолютно уверен в том, что уже куча юрфирм нашли лазейки и потому уже придумали способы как её родимую присвоить.
Нашего брата хлебом не корми - дай умыкнуть!
Поголовное большинство граждан как только узнают о каком-либо пункте закона, то у них не возникает мысль, типа: Значит надо следовать букве этого Закона, а в голове сразу же рождается мысль противоположная мысля: Надо срочно ухитриться и придумать способ его не соблюдать, уйдя из под действия этого пункта.
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І як же бідний українець у якого нема грошей купити землю стане від цього багатшим, як він стане власником землі? поділіть усю землю між громадянами, на рівні частини, нехай кожен отримає її частку і тоді відрийте ринок землі, хто захоче продати продасть, хто захоче відати в оренду віддасть, а хто все залишить як є і не буде її обробляти, ліс посадить... тощо... а так ви хочете продати майно людей, яке належить усім, фактично без їх згоди, ви хочете всіх тупо обікрасти!!!
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о сволочах так о сволочах - друхвекторного сюда...
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эту красноперую гниду давно у кабздона ждут. а оно еще и вякает чтото.
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При президенте Кравчуке Вячеслав Чорновол ходил по земле неубитый, люди привозили товар из Турции или Китая, пригоняли автомобили и становились бизнесменами. Никогда простые люди не богатели так стремительно, как при Кравчуке. Массово открывались представительства западных компаний, потому что был платежеспособный долларовый спрос.
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а слово кравчука откуда взялось? наверное от богатства народа?
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Ты просто не видел настоящую кравчучку в рост человека, на которой привозили
турецкие свитера, распродавали, строили дома и следующий бизнес.
Ты знаешь только мыршавую "кравчучку" для пенсионеров и делаешь выводы.
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Правильно все Кравчук говорит. Щас ели по-быстрому рынок откроют то все в руках олигархов окажется.
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Кто хочет избавиться от своего надела - пусть продаёт земельному банку.
Какой рынок земли без государственного земельного банка ?
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В Харькове даже здание сохранилось. На площади Поэзии. При царе строеное. С колонами и портиком. Классика. И на фронтоне надпись просматривается *Земельный Банкъ*. Большевики недозатёрли. Сильно твари поверили в победу. А в 600 метрах по прямой если, в самом центре старом города, тоже стоит дом красавец. Там стёрли сильно. Центр всё таки. Дело не банке а в земле. А где та земля что тогда продавалась, закладывалась, в аренду бралась, на вексель менялась итд и тп? А там где и была! Уникальный товар при продаже. Один такой, с собой не возьмёшь. Именно те что настоговали , натырили за 25 лет, набрали тысячи га в аренду на 49 лет и забегали твари! А ведь когда бабло вывозили за кордон и покупали недвижимость там, покупали то с земелькой сразу! Это и есть настоящая частная собственность, когда с землей! А всё что у нас приватизировалось без права на землю, да любое, не только жильё, без земли профанация и кидалово! И НИКОГДА не приходит богатый инвестор работать по закону в страну пока там земля не продаётся и не покупается!!! Это по Адаму Смитту кстати 19 век. Та и у карлы марлы бородатого о том же есть. Учите матчасть---мать вашу!
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хитрый лис, хитрый ответ, главное, ни о чем и нашим и вашим, как всегда умел Леонид Макарович, идеологом не даром взяли еще при СССР, но в нашем жестком мире денег все четче, кто от этого получит прибыль, а кто потеряет, ответа нет
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Цікаво, а з чим в державі можна шуткувати?
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А це дивлячись для кого.
Оно зебілам УСЕ по приколу.
Готові іржати з усього, і щоб все було 95 квартал.
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вельт шмерц, грай в сталкера і не гавкай як снорк
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Ой! Це ще хто?
А. Це "ваше время вьішло, нацики бандеровские", чи як там...
(і не сподівайся)
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Набіса Бутусов шевеле це гівно ? Воно ж смердить !
"Москва на цього клієнта має офігенне досьє, від часу його дитинства, коли він колядував на користь Просвіти під час німецької окупації. Знайшовши цю інфу в тій же таки окупаційній пресі, ми ще зобразили його в 1991 в "Пост-Поступі" з автоматом в руці і фразою "УПА народилася на Волині".
Далі його схилили до співпраці, а відтак ця почвара постійно рухається в запрограмованому фарватері.
Президент, який все про*бав. Маючи найкращі стартові можливості.
Міг би послати нах Мааскву і стати моральним авторитетом. Як Валенса, на якого теж є досьє спецслужб. Але виявився бздуном. Хоча йому б усе вибачили, якби рухався в протилежний бік.
А став п"здюком, хрунем, маріонеткою, яка за командою підтримує того, на кого вкажуть у Кремлі.
Такий собі флюгер, який і з Яником, і з Юлею, і з Мертвечуком, і з Зєльою...
Куди вітер кремлівський віє - туди й воно.
Що по ньому залишиться?
Хіба що кравчучка."Юрій Винничук
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Дідо Льоня, що таке ? Ти ж за тлю агітував. То тепер іди і йому кажи та усьому кагалу, який ти і тобі подібні недоумки привели до влади. А лазити по =лівих= передачках - без толку.
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о, нарешті. Ведано, освітліть недолугих сяйвом вашого гніву! Ваші пости в бібліотеці праведників скачуть додолу. І розбиваються не за цапову душу.
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Колхозы надо возрождать, имени Ильича.
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замечу в с. Хлупляны в до 1991 був колгосп ім. Ілліча, потім Промінь. Тепер нема нічого - вітер в короварниках, бухло в селі. Сумно Розбиті стіни і надії
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Мені однаково, чи буду
Я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде
Мене в снігу на чужині -
Однаковісінько мені.
В неволі виріс між чужими,
І, неоплаканий своїми,
В неволі, плачучи, умру,
І все з собою заберу -
Малого сліду не покину
На нашій славній Україні,
На нашій - не своїй землі.
I не пом'яне батько з сином,
Не скаже синові: - Молись.
Молися, сину: за Вкраїну
Його замучили колись. -
Мені однаково, чи буде
Той син молитися, чи ні...
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені.
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