 "С землей шутить нельзя", - Кравчук о продаже земель. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Свободы слова Савика Шустера.
Он заявил: "С землей шутить нельзя. Это коренной вопрос. Это душа. Как мы говорим - язык душа. Я скажу - душа украинского народа - это земля. Она дает нам силу. Дала нам корни украинские. Я когда-то интересовался - сколько писателей и поэтов украинских и каково их происхождение. 94% из села. То есть - язык, душа, культура - там в земле. Корни там. Крона разная к сожалению. И такая как сейчас она не понимает, где корни. Поэтому я обращался и обращаюсь к тем, кто будет шутить с землей или думает, что можно это сделать быстро, не считаясь с фермером, а фермер - это украинская жизнь на будущее, это рабочие руки, это сила, это будущее Украины".
"Следующее. Земля- это безопасность Украины. Землю можно захватить двумя путями - силой или купить. Можно купить землю и вы будете наймытом на чужой земле. Я был наймытом на земеле, потому что мои родители ходили работать на барщину к полякам. Я был наймытом", - подчеркнул первый президент.
"Поэтому с продажей земли, с оцненкой земли играться нельзя", - резюмировал Кравчук.
А "Южмаш" завжди виробляв холодильники та вутюги.
(а чи пройдуть ті літаки потужне ПВО - не факт. Ракети - це вже інше. Невідворотний армагеддець)
У русни куча других ракетных заводов, им пофик.
Страдай.
Давай эксперимент - есть в продаже земля в Норге, кто хочет купить, имееться возможность (являешься владельцом) охотиться на три олени, две оленьи коровы, косули без ограничения - кто хочет купить, условия владения потом, цена 8 лимона норвежских крон.
с ядером можно было а с землей нельзя?
Раньше это было за доллар, а теперь придется отслюнявить, как минимум 100!!!!!!
Кто же будет доволен?
Нашего брата хлебом не корми - дай умыкнуть!
Поголовное большинство граждан как только узнают о каком-либо пункте закона, то у них не возникает мысль, типа: Значит надо следовать букве этого Закона, а в голове сразу же рождается мысль противоположная мысля: Надо срочно ухитриться и придумать способ его не соблюдать, уйдя из под действия этого пункта.
турецкие свитера, распродавали, строили дома и следующий бизнес.
Ты знаешь только мыршавую "кравчучку" для пенсионеров и делаешь выводы.
Какой рынок земли без государственного земельного банка ?
Оно зебілам УСЕ по приколу.
Готові іржати з усього, і щоб все було 95 квартал.
А. Це "ваше время вьішло, нацики бандеровские", чи як там...
(і не сподівайся)
"Москва на цього клієнта має офігенне досьє, від часу його дитинства, коли він колядував на користь Просвіти під час німецької окупації. Знайшовши цю інфу в тій же таки окупаційній пресі, ми ще зобразили його в 1991 в "Пост-Поступі" з автоматом в руці і фразою "УПА народилася на Волині".
Далі його схилили до співпраці, а відтак ця почвара постійно рухається в запрограмованому фарватері.
Президент, який все про*бав. Маючи найкращі стартові можливості.
Міг би послати нах Мааскву і стати моральним авторитетом. Як Валенса, на якого теж є досьє спецслужб. Але виявився бздуном. Хоча йому б усе вибачили, якби рухався в протилежний бік.
А став п"здюком, хрунем, маріонеткою, яка за командою підтримує того, на кого вкажуть у Кремлі.
Такий собі флюгер, який і з Яником, і з Юлею, і з Мертвечуком, і з Зєльою...
Куди вітер кремлівський віє - туди й воно.
Що по ньому залишиться?
Хіба що кравчучка."Юрій Винничук
Я жить в Україні, чи ні.
Чи хто згадає, чи забуде
Мене в снігу на чужині -
Однаковісінько мені.
В неволі виріс між чужими,
І, неоплаканий своїми,
В неволі, плачучи, умру,
І все з собою заберу -
Малого сліду не покину
На нашій славній Україні,
На нашій - не своїй землі.
I не пом'яне батько з сином,
Не скаже синові: - Молись.
Молися, сину: за Вкраїну
Його замучили колись. -
Мені однаково, чи буде
Той син молитися, чи ні...
Та не однаково мені,
Як Україну злії люди
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені.