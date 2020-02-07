 Двух граждан Украины задержали в Польше на угнанном в Германии элитном Mercedes. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

Польско-немецкий патруль остановил для проверки автомобиль Mercedes E220 на немецкой регистрации, который въехал в Польшу из Германии. За рулем автомобиля был 25-летний гражданин Украины, с ним путешествовал его 32-летний соотечественник.

"Во время контроля водитель не хотел показывать документы на транспортное средство. Он сказал, что не знает, кто является владельцем престижного авто. Во время проверки в базах данных оказалось, что автомобиль угнали несколькими часами ранее в Германии", - сообщили в Пограничной службе Польши.

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Водителя с пассажиром задержали, похищенное транспортное средство изъято.