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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Польша (5075) угон (245) украинцы (3072)

 Двух граждан Украины задержали в Польше на угнанном в Германии элитном Mercedes. ФОТО

На западе Польши задержали двух граждан Украины, которые ехали на похищенном в Германии автомобиле Mercedes, стоимостью около 47 тыс. евро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

Польско-немецкий патруль остановил для проверки автомобиль Mercedes E220 на немецкой регистрации, который въехал в Польшу из Германии. За рулем автомобиля был 25-летний гражданин Украины, с ним путешествовал его 32-летний соотечественник.

"Во время контроля водитель не хотел показывать документы на транспортное средство. Он сказал, что не знает, кто является владельцем престижного авто. Во время проверки в базах данных оказалось, что автомобиль угнали несколькими часами ранее в Германии", - сообщили в Пограничной службе Польши.

Двух граждан Украины задержали в Польше на угнанном в Германии элитном Mercedes 01

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Водителя с пассажиром задержали, похищенное транспортное средство изъято.

Источник: https://censor.net.ua/n3174546
 
   
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ага... одни s-ки.... может конечно за 4 года всё в Германии круто изменилось...
Вы точно в Германии живёте?
Двох громадян України затримали в Польщі на викраденому в Німеччині елітному Mercedes - Цензор.НЕТ 6164
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гы,улыбнуло!!симпатичный (безусловно) но на ,,элитный" ну никак не тянет!! Двох громадян України затримали в Польщі на викраденому в Німеччині елітному Mercedes - Цензор.НЕТ 6039 (хотя с цензором рискованно спорить написали ,,Алитный" значит так и есть)
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Думаю, что эти двое сами не угоняли, скоре они просто перегонщики, но под роздачу попадут по полной
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А забавный угонщик! Доков нет... мозгов- тоже нет. Улика, с которой он сам(!!!) приперся и практически сдался- есть! Я- о тачке. Вот как так можно???
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Ну . Е-шке до элиты ,точно, далеко . А пацанам бесплатная похлёбка- на долго...
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если между Е и С никого нет, то нет не далеко.
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Відпочинуть в в'язниці і слава богу.Дали би років 15 як в нормальній державі,потім обходив би і відкриту машину десятою дорогою
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вот этот тип нравиться не только мне но и моей единственной любимой, плюс 4 матик, просто опять можно сказать, это таки мерсеееедессс
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сколько можно позорить страну одни воры жулье бандиты потом удивляются что поляки и немцы к нам насторожено и с опасением
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"несколькими часами ранее"
стеснялка выключна, даже попытки маскировки не было...
немчуки не обуели от такой наглости?
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судя по направлению, намеревались в е-страну на этом Е Мерседесе?
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