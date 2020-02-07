 Имеющаяся нормативная база позволяет проводить выборы на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс, - Разумков

Об этом политик заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Выборы на Донбассе должны пройти по украинскому закону. Фактически закон о выборах принят, и он позволяет проводить выборы и на временно оккупированных территориях. Я не считаю, что нужен отдельный закон", - отметил Разумков.

Он добавил, что в Минских договоренностях не прописано, какой именно закон должен быть, а указано лишь то, что выборы должны состояться в соответствии с украинским законодательством.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наша цель - выборы на Донбассе в конце октября, - Ермак. ВИДЕО

"На сегодня нормативная база, которая может обеспечить проведение выборов, принята", - пояснил Разумков. При этом он подчеркнул, что таким образом путь для проведения выборов на всей территории нашего государства открыт.