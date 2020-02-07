 "Мы хотим миллион фермеров" - глава фракции "СН" Арахамия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире Свободы Слова Савика Шустера.

"Есть 44 тыс. Фермеров - почему именно 44 000, а не миллион? Не полтора миллиона, как в Польше. Мы хотим, чтобы был миллион. 20 лет земля находится в том состоянии, в котором она есть: ее можно взять в аренду, получить пай ... право собственности на землю гарантируется. это право приобретается и реализуется гражданами, юридическими лицами и государством исключительно в соответствии с законом. право собственности - это основа демократии в любом государстве ", - заявил Арахамия.

По его мнению, отсутствие права собственности на землю сдерживает инвестиции в аграрном секторе.