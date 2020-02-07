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 Политика Украины, Экономика
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 "Мы хотим миллион фермеров" - глава фракции "СН" Арахамия

Сопредседатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что их целью есть создание в Украине миллиона фермеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире Свободы Слова Савика Шустера.

"Есть 44 тыс. Фермеров - почему именно 44 000, а не миллион? Не полтора миллиона, как в Польше. Мы хотим, чтобы был миллион. 20 лет земля находится в том состоянии, в котором она есть: ее можно взять в аренду, получить пай ... право собственности на землю гарантируется. это право приобретается и реализуется гражданами, юридическими лицами и государством исключительно в соответствии с законом. право собственности - это основа демократии в любом государстве ", - заявил Арахамия.

По его мнению, отсутствие права собственности на землю сдерживает инвестиции в аграрном секторе.

Источник: https://censor.net.ua/n3174543
 
 
 Топ комментарии
 
Миллион фермеров это 300 га в одни руки.
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Остап три дня не ел и тут Остапа понесло.
И там, блд, все такие, у одного экономический прорыв, у этого миллион фермеров. Главного клоуна постоянно накрывает.
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Брешет, **** арахамская, вешает нагло и цинично лапшу. Не для фермеров закон о земле, не купят фермеры нифига, так как раскупят скопом огромными участками нашу землю толстосумые олигархи. Если хотите и правда миллион фермеров, то просто сдавайте землю в долгосрочную аренду и не морочьте голову людям. В вашем Израиле, Арахамия, именно так сдается 95% сельхозземли. Значит там - это умно и безопасно, а Украину можно пустить прахом?
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Где взять миллион нянь? Да и не положено няня для хвермера у которого нет 100млн долларов.
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Вони одну наню на сто фермерів виділяють. Наглядача з нагайкою. І взагалі, людина, яка працює нвюа чужій землі, називається батраком, а не фермером.
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"миллион, миллион, миллион алых рож...."
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ага, в землю в кладывать. вклвдывать можно в урожай, в технику, а из земли только высасывать
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Миллион фермеров это 300 га в одни руки.
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Півтора мільйона фермерів у Польщі якраз існують тому що там норма не більше 500 га. Якщо дозволити більше, в умовах нашої бідноти, це мегалатифундії і ріпак до горизонту...
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Латифундисты это не благотворительные общества, они не выращивают рипак, если земля простаивает то это убыточно и ее нужно продавать или сдавать, земля будет работать при любом раскладе, при чем как раз та на которой рипак.

Холдинги не смогут сразу выкупить то что арендуют, "свою", при согласии владельцев\государства, это 6 лярдов на каждый, таких денег им никто не даст.

В принципе 10к своих и 390к арендных это ок.
Что не ок это то кому они изначально попадут.
Но когда стоит вопрос перевести ли экономику из средней по африке в лидеры африки, то этот рост ощутить каждый, именно по этому я всетаки со скрипом но поддерживаю и с 10к нормой, не так это и много - 2 мил долл оборота.
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А отримаєте десяток. Каломойський, Тімашєнка, Ахмєтав... Пара росіян підтягнуться....
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А что, Порошенко уже не в списке?
Выбыл из олигархов?
Уже имущество и средства конфисковали?
Когда?
Что я пропустил?
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А Зеленський же тобі ясно сказав що в Україні олігархів нема.
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На самом деле то босс кловуна сказал что типа забудьте про олигархов они все умерли. Знатный был сеанс уринотерапии для ЗЕбильного стада..не понятно чего этот ЗЕбил про олигархов закудахтал ..видимо нужно повторить сеанс уринотерапии.
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Один только зем банк МХП - 6-12 лярдов долларов, а холдингов 10к+ около сотни,
тоесть вопрос доли триллионов долларов, Юля бомжиха, коломойша крутит пару лярдов. Триллион... откуда ему взятся?
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Какая отвратительная рожа. Хотелки свои озвучивает.
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Во, ещё одна харя выползла. Хорошо таки, что у меня тут видео- не проходит, тормозит инет на внешнем рейде. Но, меня эти хари вышибают! Особенно- на сон грядущий. Никто не знает, он что- собрался прическу а-ля "ирокез" соорудить? Очень на то похоже.
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Всякий раз когда его вижу, хочется вытащить его за это "чипполи" и нарезать на кухонной доске...😁

Кажется, этим чипполино и закончит свою бренную жизнь
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Скорее похож на короля лемура из "Мадагаскара".
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Кумедна не кумедна, но похоже эта арахамия рулит страной...
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вы имели ввиду Абрахамии?

Так это их сам мудрый украинский народ себе на шею посадил и земельку им отдает

От такого позора наши предки козаки и повстанцы в своих гробах переворачиваются!
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Между прочим 10 000 га в одни руки это безземельные крестьяне, латифундисты и третий Майдан. Кремль уже выпил за то. что закодировали проукраинские каналы и оставили сепарские. Еще выпьет за латифундистов.
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2 мил долларов в год на пшенице, не много это для типовых культур.
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Нет ,вы хотите развести лохов ,двинуть земельку и свалить ...
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Где ж столько нянь набрать? Они все в Италии уже.
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ох ж жеж і гниди. Єдине питання до вашої "реформи" це кількість землі в одні руки.
Те що ви впорото ************ десятки тисяч га як норму, - КРИЧИТЬ що про фермерів ви думаєте в останню чергу.
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А слуги урода разом з родичами не бажають покинути кормушку і приєднатися до того числа фермерів?
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хотеть не вредно, для этого что-то надо делать
в Польше совсем другая структура, другой менталитет, главное нет таких прожорливых олигархов, которые гребут только под себя. хоть и вышиванки одевают
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Там и при социализме сохронялась частная собственность на с/х землю, не был уничтожен класс собственника. В Украине их поэтому сейчас мало.
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да не успели силой колхозов наделать и вытравить частного собственника, у нас насильно голодом морили
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Актуальне гасло для владної плісняви: "Скажи


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Остап три дня не ел и тут Остапа понесло.
И там, блд, все такие, у одного экономический прорыв, у этого миллион фермеров. Главного клоуна постоянно накрывает.
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а подраться грустный не хочет? с утра вроде хотел....

сейчас фермеров хочет - иди пойми ето дауна...
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Так в аренду на 30-40 лет с ответственность за плодородие земли с правом пролонгации. И продавать не надо и миллионы фермеров. Забрехались, ройте дальше себе могилу. Соросу передай, чтобы нах шел.
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я бы его исключил из детей лейтенанта шмидта... - ну не тянет, ну тормоз ...
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А у меня- иной классик всплыл: из :Мимино". Он там то Светлану, то Марью Ивановну зотел, по телефону. А этот придурень: "миллион фермеров хочу!" Ох, как мне кажется- они, своими хотелками, нам устроят...
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Уже, устроили, Андрей! А Мимино, по-моему, хотел Ларису Ивановну. Впрочем, не настаиваю на Ларе.
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Я тоже- не настаиваю. Просто Марья Ивановна- как-то на слуху.
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В общем болтовня, как на всех у нас каналах. Сельское хозяйство в наш век технологий довольно затратно и убыточно порой, продав землю и не создав условий все болтовней и закончится
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чурка этот арахамия, который хотел за ночь!! рассмотреть этот закон!

все правки они тупо игнорируют! ничего не пропустят. + люди под ВР не пришли.
Если ничего не изменится - нам хана через 2 мес.
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Последний форт-пост КС. Закон входит в противоречие с Конституцией, где весь народ собственник земли, недр и т.д.
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Предлагаемая земельная реформа практически уничтожает фермеров, даже тех,кто сейчас есть. А эти заявления ******** -чистой воды лицемерие. Одна возможность продажи земли поднимает намного цену ее аренды, а фермеры в основном являются арендаторами и что им тогда делать? Цену на сельхозпродукцию определяет рынок, на который влияет и мировой рынок, поэтому поднять фермерам цену на нее будет трудно.
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Тогда не 10 тыщ га под вонючую кукурузу и подсолнух с микроприбылью, а нужно нарезать и раздать свободную землю всем, чтобы обрабатывали или продавали, но он пздбл еще и ватный, так что всё что он несет нужно пропускать мимо ушей и работать над тем чтобы воры сидели в тюрьме.
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БУДУТ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ ВЫНУЖДЕННЫЕ АРЕНДОВАТЬ У ДЯДИ СЭМА ИЛИ ЕЩЕ КОГО ТО СВОЮ ЖЕ ЗЕМЛЮ
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Опять дерибан земли заправляют под вкусным соусом
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Не-не-не. Нас не обманешь.
Во-первых, кто это мы? АраХамло и его вошки?
Во-вторых, АраХамло хочет верхом сидеть свесивши ноги на вершине Казбека до всрачки обожравшись хачапури, пхали и сациви, до уссыкачки опившись Хванчкарой, на всю глотку горлопанить:
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
И шоб бараны подпевали...
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Потрібно продати слуг народу разом зтими хто званих голосував 'за кордон агроші вбюджет
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Интересно, как ета политика состыкуется с политикой обьединения нескольких сел или как вы их называете *общины* в один колхоз?
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Malo 44 tysiaci,v Litve ix 122 tysiacy.Molodyx fermerov neocen mnogo vse v gorod xotiat
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Короче вместо миллиона фермеров будет только один большой фермер типо Ахметки который будет разводить лошариков.
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судя по закону о земле вместо миллиона фермеров будет 5 олигополий с миллионом рабов
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Миллион рабов олигополия не нужен.
Им нужно будет несколько десятков тысяч крепких трактористов-комбойнеров на мощнейших Джон-Дирах.

А остальные миллионы сельского населения Украины - лишние рты.....

Селу придет конец, и Украине тоже, если не остановим ЗЕльоную заразу !
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Ринок землі по Зеленському- це передача земель Украіни Агрохолдінгам,які налажать і зареєстровані за кордоном (міністр Рева).То біш,якимось серпентаріям. Бр жоден агрохолдінг....не платить податків........Украіні! Воть так,робяти!
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Обьясните этому клоуну что фермер это предприниматель а не селюк, предпренимателю нужно самый минимум человек 5, дальше вопрос, где, блть 5-6 миллионов людей для рабочих мест возьмется? Да и бесплатное получение земли это очень дорого при теперешней коррупции, а на арендной я даже посрать не сяду, при норме в 10 тыщ га, она окажется не там. Я во всех темах топлю за рынок, считаю что даже ценой 10к га розданых уродам оно стоит того, но, вот это не означает что я терплю пздблв типа этой ваты и зеленых в частности.
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Клоун!
Пустобрьохий клоун!

К чему это болтание ерундой перед публикой?
Думаете опять купить людей своей дешёвой порнографией?

Да вас бл..ей ЗЕльоных уже насквозь видят!
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А фермерши зебилу подойдут? Или он - сугубо мужеложец?
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думаю надо внести поправки, рассмотреть, а как не дотянем до миллиона? - тут сложно.... и опять же табу.
с Италией еще не все понятно - татко римский еще ага или скоро уже кряк?
спешить не нужно, время покажет...
а з другой стороны зачем кого то вообще выбирать, если время покажет?
короче все сложно....
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А няня гектари обробляти буде тоді беру 10 тисяч га няня цеж слуги народу челядь
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вот же ****** а при чём здесь миллион вы бы этих сохранили и хотя бы удвоили
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Вы ж землю продадите. Её скупят олигархи и кому не лень. Олигархи станут панами. И поженуть людей на панщину. Где место фермеру?
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"Ми хочемо мільйон фермерів" - глава фракції "СН" Арахамія

вірю.

а далі цей мільйон набере кредитів під 3-5-7 відсотків і 90 відсотків збанкрутує.

А у бАНКІВ НЕМАЄ ОБМЕЖЕНЬ НА РОЗМІР ЗАСТАВИ ЗЕМЛІ.дАЛІ-продаж землі особам з подвійним громадянством.
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лютый пи.дец вы выбрали, дорогие...
нихто бы и за деньги такое не нашел - вы сподобились на етот зашквар бескорыстно....
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Для Осла продажа нашей земли - единственный способ удержаться во власти. И этим ******* все равно шо дальше будет. они свалят с награбленным в Израиль.
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...Ара..ты бы почаще перед Радой прогуливался, в парике каком и маске, народ послушал, что ждет вашу био массу в случае продавления через Раду этого закона...не завидую вам.. "Ми хочемо мільйон фермерів" - глава фракції "СН" Арахамія - Цензор.НЕТ 8116
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Хотели бы зе-мародеры реально получить миллион мелких украинских фермеров, то тогда бы поставили ограничения по продаже земли в одни руки до 300-500га, а так с их 10000-200000га речь идет о сотне-другой латифундистов-инородцев и о уничтожении украинского села и сельских жителей. Впрочем банда зе-мародеров-инородцев врет как дышит, так что верить ей могут только полные зебилы.
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Ара ахамевший. а почему нельзя организовать госбанк земли и не продавать право на аренду этой земли? Хто хочет продать свои паи - тот пусть продает . только земельному банку. Или через банк сдает в аренду. так нельзя?
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ЭТОМУ АРЕ *********** АБХАЗСКИМИ ТОРГОВАТЬ, А НЕ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЁЙ! РОЖА У НЕГО ЗЕЛЁНОЙ ШМАРКЛИ !
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все будет так - беня снимает пену и дрыскает в какую хайфу...
буба вывозит родню в кацапию (кстати ето первый сигнал на свал)
слуги хто висит, хто cдрыснул ...
Украина выберет нового, ненапаковонаго еще пока, вислюка...
ну от умеем же мы!
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У нас в дерене 86% избирателей голосовало за Кловуна. В основном пенсы. с паями, которые сдали их в аренду на 50 лет. Вот я хотел бы посмотреть на их рожи. после того как Кловун ****** их на последнее - отберет паи.
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Таких як той "фермер" з Коломойського р-ну.
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Почему мы обсуждаем продажу паев бывших колхозников а не они мами?
Может для большинства это новость, но все остальные коммерческие типы земли включая сх продаются и я не вижу космический флот рептилоидов, сороса и легион из кошмара недалекого ксенофоба и кацапов. А-у, агро боты? Где они, эти ваши соросы.
Расскажу один секрат, нахер мы никому не нужны с такой коррупцией и населением, и нести сюда триллион долларов никто не будет.
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