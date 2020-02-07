 Лукашенко и Путин не договорились о поставках дешевой российской нефти в Беларусь

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "БЕЛТА", заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак отметил, что цена на нефть для Беларуси будет рыночной.

"Мы не можем сегодня резко изменить условия регулирования нашей нефтяной отрасли: вы знаете, цены на сырую нефть формируются рынком, а административно не регулируются", - сказал Козак.

Также он добавил, что белорусские власти должна договариваться о поставках нефти непосредственно с российскими нефтяными компаниями и этим переговорам российские власти якобы готова содействовать.

"Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, мы сделать не сможем, мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании", - убеждает Козак.

В то же время он отметил, что Россия будет поставлять газ в Белоруссию в 2020 году на условиях 2019 года.

Напомним, Россия и Беларусь не могут договориться о новом контракте на поставку нефти. В связи с этим 26 января Беларусь получила первую партию нефти из Норвегии.

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