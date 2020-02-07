EN|RU|UK
Темы дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 За рубежом
  3439  25
Все про:Беларусь (2433) Лукашенко (1767) нефть (1474) Путин (25405)

 Лукашенко и Путин не договорились о поставках дешевой российской нефти в Беларусь

Президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин не смогли договориться на переговорах в Сочи 7 февраля о скидке для Минска на российскую нефть.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "БЕЛТА", заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак отметил, что цена на нефть для Беларуси будет рыночной.

"Мы не можем сегодня резко изменить условия регулирования нашей нефтяной отрасли: вы знаете, цены на сырую нефть формируются рынком, а административно не регулируются", - сказал Козак.

Также он добавил, что белорусские власти должна договариваться о поставках нефти непосредственно с российскими нефтяными компаниями и этим переговорам российские власти якобы готова содействовать.

"Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, мы сделать не сможем, мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании", - убеждает Козак.

В то же время он отметил, что Россия будет поставлять газ в Белоруссию в 2020 году на условиях 2019 года.

Напомним, Россия и Беларусь не могут договориться о новом контракте на поставку нефти. В связи с этим 26 января Беларусь получила первую партию нефти из Норвегии.

Также читайте: "Наступил момент истины", - Лукашенко намерен встретиться с Путиным 7 февраля

Источник: https://censor.net.ua/n3174542
 
   
 Топ комментарии
 
Отдали трубу за копейки? Ну вот теперь и сидите с рыночными ценами Колхозный дебил думал, что ему особые условия в союзном государстве предоставят?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Подгонят таманскую дивизию под минск и сразу обо всем договорятся
 показать весь комментарий
 
 
В армии параши очень многие хотят видеть луку царем ссср..так, что тут дело тонкое ))))
 показать весь комментарий
 
 
К тому же говорят Пыня при смерти .
Ещё неизвестно кто кого переживет.
У Лукашен-ко генетика сильней - украинская...🤔
 показать весь комментарий
 
 
Та твоя таманскаядивизийа будет там же, где и твои пскофскиедесантники, казламордый... попробуйте тока подогнать, дыбилымлять... Лукашенко і Путін не домовилися про постачання дешевої російської нафти в Білорусь - Цензор.НЕТ 8518
 показать весь комментарий
 
 
Если в Крыму у них прокатило, то в Минске вообще проблем не будет. Ещё и цветами будут танки встречать во славу избавления от колхозника
 показать весь комментарий
 
 
Если ***** рыпнецца на Беларусь, то границами рахи станет граница московской области... Лукашенко і Путін не домовилися про постачання дешевої російської нафти в Білорусь - Цензор.НЕТ 5068
 показать весь комментарий
 
Да? Также мне говорили после Крыма. Типа Крым не показатель, а вот если он на Донецк рыпнется, то тут ему и трындец. Я верил...
 показать весь комментарий
 
растопырился санек на время недолгое - торгуется он так ...
 показать весь комментарий
 
 
Отбрехался. Но лука как диктатор знает возможности хутина.
 показать весь комментарий
 
 
Не Путин а путин-***** ,пора бы запомнить уже ... Лукашенко и Путин не договорились о поставках дешевой российской нефти в Беларусь - Цензор.НЕТ 2157
 показать весь комментарий
 
 
Только с кацапской нефтью, а так нафиг нам немытая рассея!
 показать весь комментарий
 
Бацька мутит, хочет нефть по дешевке, как внутри России, но российские сябры хотят по рыночным ценам, а бацька им намекает, что так нах вы нам здалися, купим тогда у Норвегии.
 показать весь комментарий
 
 
Отдали трубу за копейки? Ну вот теперь и сидите с рыночными ценами Колхозный дебил думал, что ему особые условия в союзном государстве предоставят?
 показать весь комментарий
 
 
оставайся саня с нами...
хто там цю пістню співав?
санек - це назавжди...
 показать весь комментарий
 
Жаба с гадюкой не договорились... У меня (надеюсь, не только у меня) этот факт вызывает здоровое злорадство.
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю,похоже что всё-таки договорились на 20год- Российская и белорусская делегации в ходе переговоров в Сочи договорились об условиях поставок Минску газа и нефти, сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

По его словам, стороны согласились сохранить условия экспорта голубого топлива в Белоруссию на условиях 2019 года. Кроме того, поставки нефти Минску будут осуществляться на прежней коммерческой основе. При этом договоренность распространяется только на 2020 год.
 показать весь комментарий
 
Бу-га-га. Фсё, батька. Были деньги у твоего кореша, но кончились. Теперь как-то сам справляйся без $1,5-3 лярдов халявы за нефть
 показать весь комментарий
 
 
Це добре - московський цар сам робить все, аби відв'язати Білорусь від своєї країни 404.
А Лука продовжує робити висновки.
 показать весь комментарий
 
...Майки обещал завалить Бацку нефтью,только пусть обратится..а Бацка молчит в раздумьях, забухал чтоли с горя то? ..таки кинул Пыня на бабки, не помогла дружба.... Лукашенко і Путін не домовилися про постачання дешевої російської нафти в Білорусь - Цензор.НЕТ 7827
 показать весь комментарий
 
ХЙЛО ГОТОВИТСЯ КДОЛГОЙОБОРОНЕ И БУДЕТ ВСЕХМОЧИТЬВСАРТИРЕ !!! ДО СМЕРТИ !!! СВОЕЙ )))))))))))))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх