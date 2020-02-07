 Украинец рассказал, что происходит на помещенном на карантин круизном лайнере

Об этом журналистам ТСН рассказал работающий на судне украинец, информирует Цензор.НЕТ.
"Все пассажирские зоны закрыты. Все сидят в каютах. Только члены экипажа работают. Сегодня 40 человек сняли с лайнера и забрали в больницу. По официальным данным, у нас 61 человек с положительным тестом. Паники нет. Все ходят в масках и перчатках", - рассказал мужчина.
Среди 40 человек, которых отправили в больницу - мужчина, отправившийся с любимой в медовый месяц. Его возлюбленная здорова, а значит, им пришлось расстаться.
Сейчас на лайнере продолжают проверки. На борту почти четыре тысячи человек, а тест на коронавирус прошла только десятая часть. В том числе и наши моряки, они здоровы.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, количество зараженных коронавирусом на заблокированном у берегов Японии лайнере возросло до 61.
Всего, по данным Минздрава страны, на судне находятся около 3,7 тыс. человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 25 украинцев. Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Йокогамой для проведения медицинского осмотра всех находящихся на борту. На судне объявлено двухнедельный карантин.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения — количество погибших от коронавируса 2019 nCoV на территории материкового Китая увеличилось до 636 человек, а количество случаев заболевания этой пневмонией пересекло уровень в 31 тыс. человек.
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Не надо никого эвакуировать для захоронения, надо рядом поставить грузовое судно-рефрижератор для складирования трупов. Пригодятся для дальнейших исследований.
С точки зрения науки контингент на круизном лайнере - оптимальный для мутации вируса для передачи представителям белой расы: средний возраст - более 55 лет, состоятельны, застахованы, компактно размещены по каютам, под круглосуточным видео и меднаблюдением, с контролируемым доступом в Интернет. Японцы - молодцы, сразу сообразили, что надо делать для спасения собственного народа.
а пару тижнівлайнер буде пустий
за кілька місяців
(хоча... якщо зараз станеться таке, як у Говарда Філіпса, "пробудження Ктулху", то навряд чи "людство буде кричати від жаху та битися у конвульсіях божевілля". Гадаю, дуже скоро після появи з океанічних глибин колосального демонокальмара в нього полетить багато балістичних та крилатих ракет з термоядерними боєголовками... не впевнений, що навіть Ктулху витримає перетворення на плазму...)
И проблема японского Дальнего Востока тоже 😁
🤔
🤔
просто деякі русизми аж занадто 'ріжуть вухо.'
"На борту почти 4000 человек, а тест на коронавирус прошла только десятая часть". 400 человек прошли тест, 61 - не прошли.
1. Почему из 61 нездорового человека забрали в больницу только 40? 21 человек продолжают разносить заразу по судну. Они едят вместе со всеми?
2. 359 человек признаны здоровыми. Им некуда идти или их не отпускают? Ждут, что через 2 недели их отвезут обратно, но за это время можно подхватить заразу.
3. Почему так медленно проходит тестирование?