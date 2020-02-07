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 Украинец рассказал, что происходит на помещенном на карантин круизном лайнере

С заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess сняли 40 человек, их отвезли в больницу. Всего инфицирован 61 пассажир.

Об этом журналистам ТСН рассказал работающий на судне украинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Все пассажирские зоны закрыты. Все сидят в каютах. Только члены экипажа работают. Сегодня 40 человек сняли с лайнера и забрали в больницу. По официальным данным, у нас 61 человек с положительным тестом. Паники нет. Все ходят в масках и перчатках", - рассказал мужчина.

Среди 40 человек, которых отправили в больницу - мужчина, отправившийся с любимой в медовый месяц. Его возлюбленная здорова, а значит, им пришлось расстаться.

Сейчас на лайнере продолжают проверки. На борту почти четыре тысячи человек, а тест на коронавирус прошла только десятая часть. В том числе и наши моряки, они здоровы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Харьковский вуз не пускает студентов из Китая на пары из-за коронавируса

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, количество зараженных коронавирусом на заблокированном у берегов Японии лайнере возросло до 61.

Всего, по данным Минздрава страны, на судне находятся около 3,7 тыс. человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 25 украинцев. Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Йокогамой для проведения медицинского осмотра всех находящихся на борту. На судне объявлено двухнедельный карантин.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения — количество погибших от коронавируса 2019 nCoV на территории материкового Китая увеличилось до 636 человек, а количество случаев заболевания этой пневмонией пересекло уровень в 31 тыс. человек.

Также на Цензор.НЕТ: Из-за угрозы распространения коронавируса в Одесском порту начали проводить медконтроль экипажей прибывших судов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3174541
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем в море плевать? Лучше в харю кацапу . Украинец рассказал, что происходит на помещенном на карантин круизном лайнере - Цензор.НЕТ 174
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На дальнем востоке кацапии продовольственный кризис, т.к. китаезы перестали подвозить продукты.
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А если плюнуть в море,то рыбы заболеют?
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Resident Evil...
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Не надо никого эвакуировать для захоронения, надо рядом поставить грузовое судно-рефрижератор для складирования трупов. Пригодятся для дальнейших исследований.

С точки зрения науки контингент на круизном лайнере - оптимальный для мутации вируса для передачи представителям белой расы: средний возраст - более 55 лет, состоятельны, застахованы, компактно размещены по каютам, под круглосуточным видео и меднаблюдением, с контролируемым доступом в Интернет. Японцы - молодцы, сразу сообразили, что надо делать для спасения собственного народа.
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а пару тижнів лайнер буде пустий

за кілька місяців
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Ми з Лавкрафтом схвалюємо цей комент ,,,;,;,,,
(хоча... якщо зараз станеться таке, як у Говарда Філіпса, "пробудження Ктулху", то навряд чи "людство буде кричати від жаху та битися у конвульсіях божевілля". Гадаю, дуже скоро після появи з океанічних глибин колосального демонокальмара в нього полетить багато балістичних та крилатих ракет з термоядерними боєголовками... не впевнений, що навіть Ктулху витримає перетворення на плазму...)

Українець розповів, що відбувається на закритому на карантин круїзному лайнері - Цензор.НЕТ 5582
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А если плюнуть в море,то рыбы заболеют?
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Зачем в море плевать? Лучше в харю кацапу . Украинец рассказал, что происходит на помещенном на карантин круизном лайнере - Цензор.НЕТ 174
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И после этого китайцы призывают перестать их бояться...
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Все сидят по каютам... Я так понял: наших туристов там нет, только члены экипажа. Не завидую, ни разу! Головняк им устроят по вышаку, японские власти это умеют. Желаю им удачно соскочить, с этих инспекций и свалить домой, благополучно.
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Ну, непогана можливість вивчення вірусу.
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Предлагаю разогнать лайнер и со всей дури врезать о причал Владивостока.
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Проблема Северных территорий будет решена.
И проблема японского Дальнего Востока тоже 😁
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А потом заробитчане приедут в Украину на побывку...
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Отож повезло. Відпочили. А на такому судні інфекція розповсюджується у щитані години
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Всё верно. Система вентиляции и обогрева кабин- общая. Из кают разносится мгновенно, ещё и под давлением, в коридоры...
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Я ніколи не зустрічався з подібним на круїзах, але знайомі попадали під stomach flu декілька разів. За тиждень усі можуть захворіти. Не дивлячись на те що є лазарет зі своєю вентиляцією та повною ізоляцією.
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Я іноді роблю помилки, і що з цього. Для підтримки мови потрібне середовище. В Америці це не так просто. Але я стараюсь розмовляти та писати українською використовуючи кожну можливість
🤔
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проїхали.нема чого ображатись..
просто деякі русизми аж занадто 'ріжуть вухо.'
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Ну, думаю, що сценарій та сюжет для зйомки фільму "Корабель-привид 2" уже є.
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На дальнем востоке кацапии продовольственный кризис, т.к. китаезы перестали подвозить продукты.
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Какой-то бестолковый рассказ. Возникают вопросы.
"На борту почти 4000 человек, а тест на коронавирус прошла только десятая часть". 400 человек прошли тест, 61 - не прошли.
1. Почему из 61 нездорового человека забрали в больницу только 40? 21 человек продолжают разносить заразу по судну. Они едят вместе со всеми?
2. 359 человек признаны здоровыми. Им некуда идти или их не отпускают? Ждут, что через 2 недели их отвезут обратно, но за это время можно подхватить заразу.
3. Почему так медленно проходит тестирование?



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а взагалі-то японці самі собі найшли пригоди на власну дупу.
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там происходят съемки очередной серии Обитель Зла
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