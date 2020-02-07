 В Черновицкой области выявлены 34,5 тыс. пачек сигарет, подготовленных для контрабанды в ЕС, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Правоохранители установили, что шестеро жителей региона обустроили в пограничном поселке подпольные склады для хранения сигарет иностранных марок. Для этого они арендовали шесть частных жилых домов с хозяйственными сооружениями. Контрафактную табачную продукцию нарушители планировали нелегально переправлять в одну из европейских стран.

В ходе проведенных мероприятий правоохранители обнаружили в помещениях 34,5 тысячи пачек сигарет без марок акцизного сбора, подготовленных к переправке. Предварительно стоимость "товара" составляет почти 800 тыс. гривен.

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Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 199 "Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных марок акцизного налога или голографических защитных элементов" и ч. 1 ст. 204 "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" УК.

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