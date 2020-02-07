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Все про:Черновицкая область (374) Госпогранслужба (1014) контрабанда (545) правоохранительные органы (913) сигареты (703)

 В Черновицкой области выявлены 34,5 тыс. пачек сигарет, подготовленных для контрабанды в ЕС, - Госпогранслужба. ФОТО

В н.п. Селятино Путильского района Черновицкой области правоохранители обнаружили 34,5 тыс. пачек сигарет, подготовленных для контрабанды в ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В Черновицкой области выявлены 34,5 тыс. пачек сигарет, подготовленных для контрабанды в ЕС, - Госпогранслужба 01

Правоохранители установили, что шестеро жителей региона обустроили в пограничном поселке подпольные склады для хранения сигарет иностранных марок. Для этого они арендовали шесть частных жилых домов с хозяйственными сооружениями. Контрафактную табачную продукцию нарушители планировали нелегально переправлять в одну из европейских стран.

В Черновицкой области выявлены 34,5 тыс. пачек сигарет, подготовленных для контрабанды в ЕС, - Госпогранслужба 02

В ходе проведенных мероприятий правоохранители обнаружили в помещениях 34,5 тысячи пачек сигарет без марок акцизного сбора, подготовленных к переправке. Предварительно стоимость "товара" составляет почти 800 тыс. гривен.

В Черновицкой области выявлены 34,5 тыс. пачек сигарет, подготовленных для контрабанды в ЕС, - Госпогранслужба 03

Смотрите: На Волыни пограничники задержали рекордную в этом году партию контрабандных сигарет - 67 тысяч пачек стоимостью более полумиллиона гривен. ВИДЕО

В Черновицкой области выявлены 34,5 тыс. пачек сигарет, подготовленных для контрабанды в ЕС, - Госпогранслужба 04

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 199 "Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных марок акцизного налога или голографических защитных элементов" и ч. 1 ст. 204 "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" УК.

Также смотрите: Украинец лишился внедорожника Range Rover, пытаясь вывезти в Венгрию 1,7 тыс. пачек контрабандных сигарет, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3174540
 
 
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Тобто сигарети кордон ще не перетнули, але злочин по контрабанді вже зафіксовано? )))
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...ну где они берут в таком огромном кол-стве эти сигареты?...завод подпольный работает что ли?..а сырье откуда...ну неужели так трудно перекрыть этот конрабас?..крышует кто из урядников в погонах на самом верху, иначе никак В Черновицкой области выявлены 34,5 тыс. пачек сигарет, подготовленных для контрабанды в ЕС, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8309 ....плесень, когда крутой ваш "профан в экономике" со таворисчи перекроет кислород барыгам?.. В Черновицкой области выявлены 34,5 тыс. пачек сигарет, подготовленных для контрабанды в ЕС, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8309
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ожидаем на рынках страны) типа уничтоженные ....
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навіщо контрабасом, я куплю блоків 10 тут, в Україні. дуже люблю курити, але ціни дозволяють тільки на безакцизний самосад!
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Это все показуха! В Черновицкой области есть несколько мега оптовиков левыми сигаретами и спиртом их крышует СБУ и прокуратура! Их тупо не трогают а время от времени ловят для вида обычных ходаков которые тарятся у этих оптовиков чтоб отчитаться наверх. Там все в доли и погранцы в т.ч. Там прямо фурами и вагонами на Румынию везут приближенные к начальнику таможни.
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