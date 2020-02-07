EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  282  5
Все про:ВР (24387) увольнение (1777) Гончаренко (311) Сытник (739)

 Постановление об увольнении Сытника с поста директора НАБУ зарегистрировано в Раде, - нардеп от ЕС Гончаренко

За отставку Сытника удалось собрать 221 подпись, но потом несколько депутатов отозвали свои подписи, и в итоге под документом стоит 216 фамилий.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"В ВР зарегистрировали проект Постановления об увольнении коррупционера Сытника с должности директора НАБУ. Имею честь быть в первой десятке авторов. Всего 216 подписей. Точнее, 221 подпись, но несколько депутатов потом отозвали свои подписи", - написал он.

На странице документа на сайте Верховной Рады указано, что постановление должно получить одобрение 5 комитетов: регламентного, антикоррупционного, правоохранительного, бюджетного и комитета по вопросам интеграции с ЕС.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Идиотов - жалко, им надо помогать", - Аваков ответил Сытнику

Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

Источник: https://censor.net.ua/n3174539
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Порошенковский протеже наконец уже вылетит из должности?
 показать весь комментарий
 
 
поставят такого же протеже зевовы. по ДБР уже виден результат с замом.
 показать весь комментарий
 
а шо там з зілєнським? За чий рахунок він відпочивав в Омані?
 показать весь комментарий
 
Подписать одно , а голосовать совсем Другое. Заговорят и Забудут, если гарант не розсердится и не усмотрить на голове У Сытника Рожки.
 показать весь комментарий
 
Если шестерка Гончаренко активизировался, то кому-то этот Сытник мешает точно
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх