 Постановление об увольнении Сытника с поста директора НАБУ зарегистрировано в Раде, - нардеп от ЕС Гончаренко

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"В ВР зарегистрировали проект Постановления об увольнении коррупционера Сытника с должности директора НАБУ. Имею честь быть в первой десятке авторов. Всего 216 подписей. Точнее, 221 подпись, но несколько депутатов потом отозвали свои подписи", - написал он.

На странице документа на сайте Верховной Рады указано, что постановление должно получить одобрение 5 комитетов: регламентного, антикоррупционного, правоохранительного, бюджетного и комитета по вопросам интеграции с ЕС.

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Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.