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 Помпео и Боррель обсудили сотрудничество в вопросе помощи Украине

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с верховным представителем ЕС по международным делам и политике безопасности Жосепом Борреллем ряд важных тем глобальной безопасности, в том числе украинский вопрос, а также дестабилизирующие действия РФ. Встреча состоялась в пятницу в Вашингтоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Госсекретарь Помпео и верховный представитель боррелий обсудили перспективы мира на Ближнем Востоке, торговые отношения между США и Евросоюзом, а также привлечения к ответственности Ирана и России за их дестабилизирующие действия", - отметили в Госдепе.

Кроме того, сообщается, что стороны обсудили "сотрудничество США и ЕС относительно Украины", а также поддержку демократии в Венесуэле. Кроме того, темой переговоров стала поддержка перемирие и возвращение к политическому процессу как в Ливии, так и в Сирии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174536
 
 
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Статью гугл-переводчиком перевели и сразу на сайт.
Хорошо что Боррелий а не Бериллий

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Все Новости стандартные . Встретились , обсудили 3 страны , поужинали и разошлись , - только подставить дату и порядок.А что кроме этого появляется , то это Фейк.
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