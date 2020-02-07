 В России по подозрению в хищении 6,7 мдрд руб. задержан замначальника Генштаба Арсланов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Арсланову предъявлено обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Арсланову предъявлено обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники.
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немедленно освободите єтого расиянскаго патрийота! Це наклеп! Он ничего не крал-єто все папередники!
думал кацапня там на дидах и голожопом скрепционизме катится,
а тут вдруг, внезапно, и денюжка нарисовалась
от тільки поверх ну шо б не менше 22го... - це дуже и дуже важно.
и как по мне недорабатывает кацапня, если мы про статистику,
не досаживает кацапов - садить их еще не пересадить...
і маю надію не буде такои оказіі..
так - все жду коли зґорить на буй...)))
Росія це зайва країна на мапі. Це кубло злочинності маразму і дегенерації
На росії на державному рівні замовчується наркоманія алкоголізм дибілізм росіян повна дегенерація російського народу
Вкидаються сотні мільйонів доларів щоб приховати свою нікчемність....., що росія це гнила нікчемна країна......
Швидке падіння населення росії вони намагаються приховати видаючи громадянство сусіднім народам в основному (СНГ)
Але тільки всякі там корупціонери бандити і всякі неповноцінні можуть прийняти російське громадянство. Росія живе лише за рахунок своїх природних багатств.....
у нас же все неприкасаемые