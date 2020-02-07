 В России по подозрению в хищении 6,7 мдрд руб. задержан замначальника Генштаба Арсланов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Арсланову предъявлено обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники.

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