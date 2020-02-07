EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 За рубежом
  2709  37
Все про:армия РФ (5822) Россия (74874) хищение (479)

 В России по подозрению в хищении 6,7 мдрд руб. задержан замначальника Генштаба Арсланов

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Халил Арсланов задержан по делу о хищении 6,7 млрд рублей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Арсланову предъявлено обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники.

Также читайте: Замглавы Генштаба ВС РФ Арсланову предъявили обвинение в хищении почти 7 млрд рублей

Источник: https://censor.net.ua/n3174534
 
 
 Топ комментарии
 
За такую мелочь, целого генерала, не хорошо!
 показать весь комментарий
 
Посрать,что там у козломордых происходит !
 показать весь комментарий
 
оба - новость новая....
думал кацапня там на дидах и голожопом скрепционизме катится,
а тут вдруг, внезапно, и денюжка нарисовалась В России по подозрению в хищении 6,7 мдрд руб. задержан замначальника Генштаба Арсланов - Цензор.НЕТ 790
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За такую мелочь, целого генерала, не хорошо!
 показать весь комментарий
 
 
разжаловать того плохоскрепнутого кацапа в подпорудщицы...
 показать весь комментарий
 
В России по подозрению в хищении 6,7 мдрд руб. задержан замначальника Генштаба Арсланов

========================
немедленно освободите єтого расиянскаго патрийота! Це наклеп! Он ничего не крал-єто все папередники! У Росії за підозрою в розкраданні 6,7 мдрд руб. затримано заступника начальника Генштабу Арсланова - Цензор.НЕТ 568
 показать весь комментарий
 
Посрать,что там у козломордых происходит !
 показать весь комментарий
 
 
оба - новость новая....
думал кацапня там на дидах и голожопом скрепционизме катится,
а тут вдруг, внезапно, и денюжка нарисовалась В России по подозрению в хищении 6,7 мдрд руб. задержан замначальника Генштаба Арсланов - Цензор.НЕТ 790
 показать весь комментарий
 
 
Он был вынужден воровать чтобы путен не напал...
 показать весь комментарий
 
 
Идет зачистка перед изменением формата государства. Сча пойдут с инфарктами и полетят из окон многоэтажек... У Росії за підозрою в розкраданні 6,7 мдрд руб. затримано заступника начальника Генштабу Арсланова - Цензор.НЕТ 2917
 показать весь комментарий
 
 
a і нехай собі летять.
от тільки поверх ну шо б не менше 22го... - це дуже и дуже важно.
 показать весь комментарий
 
По части "посадок" в верхах русня к сожалению (или к счастью?) на порядок опережает наше гуманное правосудие.
 показать весь комментарий
 
 
осталось тока выяснить кого русня сажает, или вы за тупую статистику сейчас?
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас за тупую статистику, т.к. нет ни времени, ни желания выяснять подробности дел.
 показать весь комментарий
 
кацапов в кацапии раз в 5 больше чем украинцев в Украине.
и как по мне недорабатывает кацапня, если мы про статистику,
не досаживает кацапов - садить их еще не пересадить...
 показать весь комментарий
 
Мне запомнилась новость про мэра Махачкалы, который наверняка чувствовал себя богом в своём городе. Внезапно прилетели вертолёты со спецназом и отвезли "бога" в Маскву. Там ему дали пожизненное! Не знаю кто прав, кто виноват, но вот честно, слегка позавидовал небратьям.
 показать весь комментарий
 
когда меня начнут интересовать новости из, прости Боже, махачкалы, я вам маякну - пока ніт...
і маю надію не буде такои оказіі..
 показать весь комментарий
 
Ок. Но из Масквы же интересуют, иначе Вас бы не было на форуме под этой статьёй.
 показать весь комментарий
 
з мацкви кажете?...
так - все жду коли зґорить на буй...)))
 показать весь комментарий
 
 
Так жгли уже сами же кацапы петербургские в 1812 - отстраивается зараза!
 показать весь комментарий
 
Кацапи кажуть що в Україні корупція...., але в самій росії взагалі повний піз....єц.... Те що робиться в кацапії, то це взагалі повна жопа, маразм(!) дегенерація(!) Чому ви думаєте всі наші корупціонери і всілякі там уйо....ки тікають в росію? Та тому що там жити легше для всякої срані, яка тікає звідси бо не може чесно заробляти гроші шоб когось не наї...ати або там не вбити.....
Росія це зайва країна на мапі. Це кубло злочинності маразму і дегенерації
 показать весь комментарий
 
 
Отсутствие посадок за коррупцию не является свидетельством отсутствия коррупции...
 показать весь комментарий
 
У кацапов в моде навешивать на других то, в чем сами преуспели. Например - в фашизме...
 показать весь комментарий
 
P.S.
На росії на державному рівні замовчується наркоманія алкоголізм дибілізм росіян повна дегенерація російського народу
Вкидаються сотні мільйонів доларів щоб приховати свою нікчемність....., що росія це гнила нікчемна країна......
Швидке падіння населення росії вони намагаються приховати видаючи громадянство сусіднім народам в основному (СНГ)
Але тільки всякі там корупціонери бандити і всякі неповноцінні можуть прийняти російське громадянство. Росія живе лише за рахунок своїх природних багатств.....
 показать весь комментарий
 
і що? Суд його під заставу відпустив за три рубля?
 показать весь комментарий
 
Маладца! Раська федераська не обеднеет!
 показать весь комментарий
 
видать с пуйлом не делилси. в общак долю малую не ложил!
 показать весь комментарий
 
Халил. Такое исконно русское имя. Это скока-скока, в нормальных деньгах? Приблизительно 100 лямов долларов, да? Нормально, для заначгенштаба. Это ж не прапорщик какой-то, в самом-то деле!
 показать весь комментарий
 
100 лямов... Не зря украинская вата так рвется в рашку: думает, что и они так смогут.
 показать весь комментарий
 
Оце Воровство , оце розмах. Украв у русского мира , - половину бюджета України, та там красти , та красти . Чогось то Азаров у повному складі туда хіба зря поїхав, ну хіба що Начало кінця наблизить.
 показать весь комментарий
 
Цей урод хоч і не наш , а шкоди козлорилим завдав солідної. Побільше би таких уродів в снігерії.
 показать весь комментарий
 
 
нах нам такие новости , но у них ( в рашке ) и воров садят , и чиновников
у нас же все неприкасаемые
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх