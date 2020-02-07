 Подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" отправили под домашний арест

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.

"Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемому в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сказано в сообщении.

Автомобиль журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук подожгли во Львове в полночь 30 января.

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6 февраля полиции удалось задержать подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки Галины Терещук. Задержанному — 19 лет, он уроженец Молдовы. По версии следствия, после поджога он попытался скрыть внешность и сбежал в Одессу.

Следователи смогли по камерам наблюдения проследить весь путь подозреваемого к авто журналистки Терещук и обратно.