 Разумков считает, что ВР примет закон о рынке земли раньше середины апреля

Об этом спикер сказал в эфире телеканала Newsone, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Да, действительно, четыре тысячи поправок - это значительный объем, который предстоит пройти. Я не совсем согласен с теми показателями, о которых идет речь (прогноз председателя фракции" Слуга народа "Давида Арахамия, что закон будет принят 16-17 апреля, - ред.), потому что назвать нормальной работу Верховной Рады накануне возможно с очень большой натяжкой, и в нормальном режиме скорость прохождения поправок намного выше", - отметил Разумков.

При этом на вопрос, прогнозирует он скорее принятие закона, Разумков ответил: "Да, я думаю, что это будет быстрее".

Также читайте: 1,07 миллиона гектаров, - Госгеокадастр завершил инвентаризацию земель сельхозназначения