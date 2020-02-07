 Разумков считает, что ВР примет закон о рынке земли раньше середины апреля

Об этом спикер сказал в эфире телеканала Newsone, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Да, действительно, четыре тысячи поправок - это значительный объем, который предстоит пройти. Я не совсем согласен с теми показателями, о которых идет речь (прогноз председателя фракции" Слуга народа "Давида Арахамия, что закон будет принят 16-17 апреля, - ред.), потому что назвать нормальной работу Верховной Рады накануне возможно с очень большой натяжкой, и в нормальном режиме скорость прохождения поправок намного выше", - отметил Разумков.
При этом на вопрос, прогнозирует он скорее принятие закона, Разумков ответил: "Да, я думаю, что это будет быстрее".
Рынок земли сам по себе ничего не значит для простых людей. После открытия рынка земли жизнь простых украинцев абсолютно никак не изменится, но в переспективе это даст возможность государству развиваться в направлении запада.
Рынок земли это страшный сон для Медвечука, Порошенко, Тимошенко, Пинчука, Коломойского и братии.Медвечук, Порошенко, Тимошенко, Пинчук контролируют более 90% всей земли Украины.За 1 гривну они взяли в аренду всю землю Украины. За 1 гривну селяне продали себя в рабство и получают от олигархов несчастные паи.
Прям "брат родной"...
Восточная мудрость гласит, - что бы сад благоухал, закопайте под каждое дерево зеленого депутата.
Это аргументы от простого обывателя, но члены семьи которого имеют свои паи и он тоже заинтересован в РЫНКЕ Земли
Друзья, с учетом того, что мои посты читает достаточно много людей и они в большом количестве расходятся по сети и интернет изданиям, а люди задают мне вопросы, ПОЧЕМУ? Отвечаю и поясняю свою позицию относительно "рынка земли" и моего "НЕТ", такому РЫНКУ.
И так:
1. Почему, мы должны продавать в одни руки в ДВАДЦАТЬ РАЗ больше земли, чем это есть в европейской стране в которой определён самый большой объем её продажи, (это 500 га), а хотели в 400 раз больше?
Как сказал Арахамия: "если бы не ОПЗЖ, то уже приняли ЭТОТ закон"!
Как для меня, то нам надо теперь благодарить ОПЗЖ, что "руками" 200 человек не продали 70% страны?
2. Почему, при якобы заботе о людях имеющие паи и о констатации низкой цены при сдачи их в аренду, власть только констатирует это и ничего не делает для введения механизмов увеличения цены аренды?
Скажем, разработав и установив цену аренды, вплоть до законодательной?
Разве трудно навести порядок в этом вопросе определив минимальную взвешенную рыночную цену (как это сделали с минимальной зарплатой независимо кто её платит частное, или государственное предприятие)?
Да, это надо делать с учетом качества земли, разбив её на несколько категории (чернозем, песчаная, глинистая) и введя коэффициент с учетом инфляции..., или каждый год устанавливая Законом про бюджет, определяя минимальную цену аренды одного гектара.
Вот скажем, разве "Такой Рынок", даст возможность желающему сдать в аренду свой пай, за якобы "хорошие деньги", если латифундист скупит земли вокруг и будет фактически монополистом в этом районе? НИКОГДА!
Разве желающий продать свой пай, но оказавшись в таких условиях, сможет продать его не за копейки, если опять он окружен монополистом? НИКОГДА!
3. Почему, если Рынок земли, это "благо" в первую очередь для собственников паёв, то почему не сделать для начала Закон именно для этой категории?
Почему не сделать пилотный проект на нескольких районах в разных областях?
4. Почему, при такой "громкой заботе о этих людях" государство не хочет защитить их и скупать земли в государственный земельный банк по средней европейской цене с последующей сдачей её в аренду уже иностранцам?
Да, хоть на 20-50 лет, получая от них деньги на последующий скупку у желающих продать землю?
5.Кто сегодня даст гарантии того, что по селам, по этим бабушкам не побегут дельцы, аферисты и откровенные бандюки, которые у этих старых людей отожмут их паи? НИКТО!
Я разве скажу новость, что в городах сплошь и рядом так отжимают квартиры? Так это в городах!
6.Почему, если государство так "заботится о людях", то почему оно нам втирает о своем доходе в бюджет, если скажем я продаю СВОЙ пай?
Какое вам дело до моего личного и моего дохода, или вы хотите ввести, такой налог, чтобы от сделки остались только копейки?
7.Почему, если все соцопросы показывают, что народ "ПРОТИВ" такого рынка, то почему ещё "вчера" "НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ" не идёт на референдум, а тупо продавливает "этот рынок", плюя на мнение людей?
8.Почему, в турборежиме мы продаем землю, но не принимаем Закон о РЕФЕРЕНДУМЕ?
9. Почему констатируя, что землю разворовали, мы не принимаем механизмов её возвращения собственникам, или государству, не сажая воров?
Это, как бы если я угнал автомобиль, или "отжал чужую квартиру", то государство беспокоится о том, как её мне узаконить, да?
10.Почему, без нормального кадастра и распределения всей земли для всех, мы продаем её "как-то так"?
Это вам вопросы от обывателя, но члены семьи которого имеют паи и он тоже заинтересован в РЫНКЕ Земли.
Вместе с тем как человек с пониманием, что не всегда личное дороже государственного я против ЭТОГО РЫНКА. Рынка который несет слишком много угроз, как для продавцов, арендаторов так и государства.
Рынка в котором оставлена куча механизмов, для получения её в собственность международными корпорациями.
Всё было бы хорошо, если бы уже не было горького опыта Мадагаскара, Аргентины, Латвии.
Разве "забота о людях" в 90-е не показала, как страна с ЧЕТВЕРТЫМ ВВП в мире скатилась на мировое дно?
Разве не под красивыми лозунгами народ дурили ПРИХВАТИЗАЦИЕЙ, "заводы фабрики людям", "государство плохой собственник"..
При плохом собственнике, но нормальной правоохоронной системе Украина была четвертая в мире!
А при "собственниках", типа, или от: Милованова, Гончарука, Гонторевой, Порошенко, Ахметова, Пинчука, Наема, Лещенко, Коболева....... мы 140 месте в мире!
Вот и ДУМАЙ-ТЕ, какое очередное "благо" мы можем получить от тех кто ни в экономике, ни в национальной безопасности НЕ ПОНИМАЮТ и не стесняются в этом сознаваться!!!!
Константин Гринчук
Закон еще не принят благодаря ОПЗЖ. ОПЗЖ откровенно пророссийская фракция и выражает интересы россии и я убежден существует на их деньги. Вывод. Закон не принят благодаря россии. Вывод 2 - закон надо обязательно принимать вопреки россии.
Вернее, почему большинство, которое против - не может организовааться и жестко показать свою позицию очень маленькому меньшинству.
В любой другой стране от такой власти даже пепла не осталось бы.