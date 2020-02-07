 Площадь, на которой находится посольство РФ в Чехии, хотят переименовать в честь Немцова

Переименовать площадь предложил мэр Праги Зденек Гржиб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Aktualne.
"Я полагаю, что мы проголосуем по этому вопросу 24 февраля, потому что я хотел бы устроить церемонию переименования в годовщину убийства Бориса Немцова, в идеале при участии дочери Бориса Немцова", - сказал Гржиб.
Идею переименовать площадь поддержала местная топографическая комиссия. В комиссии посчитали, что препятствий к переименованию нет: на площади нет жилых домов, а значит, никому из горожан не придется менять адрес. А название "Под Каштанами" сохранится за соседней улицей.
Ранее петиция о переименовании площади собрала 4,5 тыс. подписей.
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начавших Великую Отечественную
-ну как сбил,внучёк,..недозаправил просто.........
- не зигую, а выслушав речь этого ирода, протестующе прервал его жестом, мол, подождите, товарищ Гитлер, есть замечание !
-ладно внуча ,слушай,-вот лежим мы както в засаде..смотрим значит-идут проклятые..и я уже прицелился..
а господин штурмбанфюрер мне и говорит-"обожди ваня,пускай ближе подойдут"....
Он был из немцов.
В честь них и назвали площадь.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
Валентина Ивановна Матвиенко
А Пушилин ?
А Захарченко ?
děkuji z celého srdce !!!
Слава Немцову ))))))
Сахаров то был чет там делуном ракет то
настолько ничтожное это ссущество.... мерзкий, ублюдочный, "вяликий"
и на Немцова площади я закажу 100 грамм..
🤣
Сейчас это видео никто не хочет вспоминать, а это было и сотни тысяч украинцев лично по ТВ это видели и слышали.
Сейчас порылся в гугл найти это видео, но там выставляют только 2-х часовые шоу типа савки шустрика, хрен шо там найдешь на этот случай с Борей и с "украинской трубой".,
Пані та пановє Українці усіх націй та народів в Україні,, як що ми самі себе не захищатимемо від московської ординської навали, то нас від неї ніхто не захистить. Скоріш завсе вони у Європі себе захистять,але нас тоді вже не буде, як що не будемо захищатися від московсої навали.