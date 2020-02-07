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Все про:Немцов (680) посольство РФ (338) Чехия (920)

 Площадь, на которой находится посольство РФ в Чехии, хотят переименовать в честь Немцова

Сейчас российское посольство расположено на площади Под Каштанами. Но уже в конце февраля площадь могут переименовать в честь убитого в центре Москвы в 2015 году российского оппозиционера Бориса Немцова.

Переименовать площадь предложил мэр Праги Зденек Гржиб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Aktualne.

"Я полагаю, что мы проголосуем по этому вопросу 24 февраля, потому что я хотел бы устроить церемонию переименования в годовщину убийства Бориса Немцова, в идеале при участии дочери Бориса Немцова", - сказал Гржиб.

Идею переименовать площадь поддержала местная топографическая комиссия. В комиссии посчитали, что препятствий к переименованию нет: на площади нет жилых домов, а значит, никому из горожан не придется менять адрес. А название "Под Каштанами" сохранится за соседней улицей.

Ранее петиция о переименовании площади собрала 4,5 тыс. подписей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174528
 
   
 Топ комментарии
 
...Чехи жгут!!! Площадь, на которой находится посольство РФ в Чехии, хотят переименовать в честь Немцова - Цензор.НЕТ 8992..у московитов диарея случится, закроют амбасаду свою... Площадь, на которой находится посольство РФ в Чехии, хотят переименовать в честь Немцова - Цензор.НЕТ 8992 ....
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а по Раша Тупей скажут, что в честь немцов

начавших Великую Отечественную
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-деда,а правда говорят что ты в войну немецкий самолёт сбил?
-ну как сбил,внучёк,..недозаправил просто.........
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- деда, а шо это за военная фотка, где ты зигуешь перед Гитлером ?

- не зигую, а выслушав речь этого ирода, протестующе прервал его жестом, мол, подождите, товарищ Гитлер, есть замечание !
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деда,а расскажи как ты с партизанами воевал
-ладно внуча ,слушай,-вот лежим мы както в засаде..смотрим значит-идут проклятые..и я уже прицелился..
а господин штурмбанфюрер мне и говорит-"обожди ваня,пускай ближе подойдут"....
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Не ...надо в честь того хенерала который ввел в Чехию танки.
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10 октября 1938 года какой-то генерал ввёл танки в Чехословакию.

Он был из немцов.

В честь них и назвали площадь.
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Ну, тогда улицу или площадь, где расположено ваше посольство, т.к. командовал подавлением восстания украинец генерал Павловский...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
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Він такий самий "українець" як і ця лахудра.
Валентина Ивановна Матвиенко
Площадь, на которой находится посольство РФ в Чехии, хотят переименовать в честь Немцова - Цензор.НЕТ 8814
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Кацапчег,а чего не вспомнить тебе таких украинцев как Королев,Глушко и многих других которые поднимали ссср?
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Дебильчег, а с чего ты взял, что я их не помню?
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а Гиви тоже Украинец ?

А Пушилин ?

А Захарченко ?
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Еще надо переименовать само посольство российской федерации в посольство рюзькой ПеДиРассии.
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...Чехи жгут!!! Площадь, на которой находится посольство РФ в Чехии, хотят переименовать в честь Немцова - Цензор.НЕТ 8992..у московитов диарея случится, закроют амбасаду свою... Площадь, на которой находится посольство РФ в Чехии, хотят переименовать в честь Немцова - Цензор.НЕТ 8992 ....
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в Карловых Варах есть парк названный в честь Анны Политковской. местную русню аж выламывает когда спрашиваеш ради шутки где он...п.с. один из парков в центре города.
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Jest Vilniuse,jest Vasingtone pered ambasadami takze plocadi Nemcova
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Это- чистейший плагиат! Точно такое же произошло с посольством СССР в США, давненько. Взяли и переименовали, после переезда посольства, площадь перед ним. И стала она называться Площадь Сахарова.
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ну и??
Сахаров то был чет там делуном ракет то
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В момнент переименования он уже был мужем Елены Боннер и заклятым диссидентом. Потому, переименование больно ударило.
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Когда уже эта русофобия прекратится?.... Доколе эти гейропейские фашисты будут безнаказанно притеснять русских в славянских странах? .... Путин, введи.....пора нам русскими танками по той площади опять прокатится и переименовать в кузькину мать и бабушку. Шоб тряслись от страха... Иш оборзели...
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+15 кг. в штаны Пусина)
настолько ничтожное это ссущество.... мерзкий, ублюдочный, "вяликий"
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Зато в Украине за 6 лет так и не переименовали в честь Степана Бандеры.
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кацапа, я надеюсь Вы пожар не устроили, когда Ваша пердачина взорвалась?
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пройдусь я по Бандеровской, сверну на Руссофобскую,
и на Немцова площади я закажу 100 грамм..
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Да нет, вырождается как раз русня. Hазвали улицу в оккупирoванном Симферополе в честь дохлого сельдьмаршала-курощупа Захарченки.
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Можно постамент даже соорудить с лучшими цитатами, как вариант эта неплоха бы смотрелась))Площадь, на которой находится посольство РФ в Чехии, хотят переименовать в честь Немцова - Цензор.НЕТ 9757
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страшный сон путлера - улицы на которых расположены посольства рашки во всем мире вдруг взяли и назвали именем Степана Бандеры!!! куйла точно сразу кондратий хватит!!'
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Когда-то Борис Немцов, будучи "самым лучшим демократическим российским другом Украины" на украинском ТВ предлагал Украине продать россии "нефтяную трубу", что-бы в Украине "появилось больше денег". И предоставил в пример счастливую Беларусь без 8/1 части трубопровода..
Сейчас это видео никто не хочет вспоминать, а это было и сотни тысяч украинцев лично по ТВ это видели и слышали.
Сейчас порылся в гугл найти это видео, но там выставляют только 2-х часовые шоу типа савки шустрика, хрен шо там найдешь на этот случай с Борей и с "украинской трубой".,
Пані та пановє Українці усіх націй та народів в Україні,, як що ми самі себе не захищатимемо від московської ординської навали, то нас від неї ніхто не захистить. Скоріш завсе вони у Європі себе захистять,але нас тоді вже не буде, як що не будемо захищатися від московсої навали.
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Когда уже Воздухофлотский проспект переименуют хотя бы в "Ла-ла-ла-ла"?.. Площу, на якій розташоване посольство РФ у Чехії, хочуть перейменувати на честь Нємцова - Цензор.НЕТ 8675
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Это очень хорошо, когда в Европе площади называют в честь Россиян!
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