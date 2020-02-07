 Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат госфинансирование на 9 млн грн

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм премьера, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по результатам заседания наблюдательного совета Украинского Фонда стартапов.
"Победители делятся на две категории. Seed гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки, и составляют 1 млн 250 тыс грн ($50 тыс.). Другая категория - pre-seed гранты, предоставляемые разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Они получат по 625 тыс грн ($25 тыс.)", - пояснил глава правительства.
Seed гранты получат:
- AeroDrone - комплексные решения на базе беспилотных самолетов;
- GeoDesign info - аналитический онлайн-центр;
- BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика;
- FieldBI - аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;
- Правомен - автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам;
- Framiore - постоянный бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.
Pre-seed гранты получат:
- Pytag - торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;
- BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.
Гончарук добавил, что Фонд непрерывно принимает заявки. По его словам, для правительства важным является развитие креативных индустрий. "Инвестиции в идеи - это наша стратегия", - подчеркнул глава правительства.
По данным премьера, сейчас есть уже три новые стартапы, которые попадут на следующий питчинг идей. Он состоится уже в начале марта.
Украинский фонд стартапов - это государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета министров. Его цель - предоставление финансирования технологических компаний на начальных стадиях развития.
BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.
Что это за хрень? Информации в Гугле ноль.