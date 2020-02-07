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Все про:IT-индустрия (167) стартап (21) Гончарук_Алексей (657)

 Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат госфинансирование на 9 млн грн

Восемь украинских стартапов, которые стали победителями питчинг-сессий, уже через неделю получат в общей сложности почти 9 млн грн от государства.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  телеграм премьера, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по результатам заседания наблюдательного совета Украинского Фонда стартапов.

"Победители делятся на две категории. Seed гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки, и составляют 1 млн 250 тыс грн ($50 тыс.). Другая категория - pre-seed гранты, предоставляемые разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Они получат по 625 тыс грн ($25 тыс.)", - пояснил глава правительства.

Seed гранты получат:

  • AeroDrone - комплексные решения на базе беспилотных самолетов;
  • GeoDesign info - аналитический онлайн-центр;
  • BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика;
  • FieldBI - аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;
  • Правомен - автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам;
  • Framiore - постоянный бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

Pre-seed гранты получат:

  • Pytag - торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;
  • BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

Гончарук добавил, что Фонд непрерывно принимает заявки. По его словам, для правительства важным является развитие креативных индустрий. "Инвестиции в идеи - это наша стратегия", - подчеркнул глава правительства.

По данным премьера, сейчас есть уже три новые стартапы, которые попадут на следующий питчинг идей. Он состоится уже в начале марта.

Украинский фонд стартапов - это государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета министров. Его цель - предоставление финансирования технологических компаний на начальных стадиях развития.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На финансирование украинских стартапов предусмотрено 440 млн грн, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3174524
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Самокаты для чиновников там есть?
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Интересный дерибан получиться,заинтриговал конечно.
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вообще охренел дегенерат, государственными деньгами разбрасываться для своих друзей в говно стартапы!
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Пропали деньги налогоплательщиков.
BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.
Что это за хрень? Информации в Гугле ноль.
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Да, соглашусь- эта срань от Гончарука- несомненно кладезь, для желающих что-то сфиииздить!
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кнопка - нажимаешь а там советы - потерпи не перди, мой руки без мыла, подтирайся подорожником, ешь руками
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Только BIOC (технология нанополимеризации для получения биопластика) хотя бы озвучивает что-то, что можно будет потрогать руками.
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вкладывать гос деньги в дела с высоким риском когда в бюджете дыра...
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Пам'ятаю, підпилий су ід дав своїм дітлахам 25 рублів (ще за союзу), щоб ті матері подарунок на День народження купили. Малому було 7 років, малій - 5. Діти пішли в.... Правильно, "Дитячий світ", бо де ще мамі подарунок можна купити? І накупляли. Іграшок. На чверть зарплатні. А мати мріяла про м'ясорубку. Тут урядовець-переросток з розумом дитини теж дорвався до "татових" грошей. І замість вкрай необхідних речей кинувся скуповувати іграшки.
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Кассовые аппараты не забудьте им купить.
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