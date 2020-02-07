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 Россия и Беларусь готовят общий список невыездных лиц

Общая миграционная политика станет новым этапом интеграции России и Беларуси. Иностранцы смогут пересекать границу между РФ и РБ на железнодорожном и автомобильном транспорте.

Министерства внутренних дел Беларуси и России к 1 марта этого года намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан. Об этом сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

Сегодня в Витебске состоялось заседание межведомственной рабочей группы. Стороны рассмотрели вопросы миграционной проблематики. Заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко отметил, что проект концепции миграционной политики Союзного государства России и Беларуси находится в высокой степени готовности.

"Это, наверное, будет новым этапом в нашем интеграционном взаимодействии в миграционной сфере. Надеюсь, документ будет утвержден в ближайшее время президентами", - подчеркнул Демиденко.

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"Соглашение позволит иностранным гражданам, с которыми у двух стран совпадают общий режим пребывания, пересекать внутреннюю границу Союзного государства. По крайней мере, иностранцы смогут воспользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом", - сообщает БЕЛТА.

Источник: https://censor.net.ua/n3174523
 
 
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невыездных?это шоб не выпускать? Россия и Беларусь готовят общий список невыездных лиц - Цензор.НЕТ 778
таки точно ссср-2.0
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Вашингтонский Обком\

-Алло, Валодзя???
-Да, Александр Григорьевич.
-Можно спросить?
-Да, конечно.
-А ты не знаешь, как правильно, НАФТА или НАТА? А то я тут договора заключаю и не могу разобраться
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Два основных лука и ***** ..
Не выпускать с клетки ...
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Заголовок: "Россия и Беларусь готовят общий список невыездных лиц".
Текст: "Соглашение позволит иностранным гражданам, с которыми у двух стран совпадают общий режим пребывания, пересекать внутреннюю границу Союзного государства".
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***
перед народом труднее всего отчитываться Лукашенко (игнорируем х.ло)
так хотелось бы спихнуть на папередников... но просто уже мало помнят кто это был
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