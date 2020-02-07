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Все про:Дания (212) Донбасс (20606) водоснабжение (465)

 Глава Донецкой ОГА и глава МИД Дании обсудили проблемы водоснабжения на Донбассе, связанные с боевыми действиями

Глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко обсудил с министром иностранных дел Дании Йеппе Себастианом Кофодом проблемы с водоснабжением на Донбассе из-за боевых действий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кириленко написал в Фейсбуке в пятницу вечером.

"Рассказал господину Кофоду, что война крайне негативно сказалась на компании "Вода Донбасса", которая обеспечивает водой всю область - как контролируемую, так и неконтролируемую ее части. Боевые действия являются частой причиной повреждения критической инфраструктуры и постоянно угрожают стабильной работе компании", - отметил глава ОВГА. 

Он отметил, что также проблему усугубляет и то, что дог неподконтрольной украинской власти территории перед "Водой Донбасса" на начало 2020 года превышает 41 млн евро.

Кроме того, Кириленко проинформировал, что на этой неделе за счет средств Международного комитета Красного Креста (МККК) заключено соглашение с международной компанией аудита на проведение анализа финансового и операционного состояния компании "Вода Донбасса", результаты которого планируется получить в октябре.

Так, проект по модернизации планируется реализовывать по четырем основным направлениям: восстановление водоснабжения, стабильное круглосуточное снабжение, качественная питьевая вода, энергоэффективность и энергонезависимость.

"Для реализации этих планов ищем государственной и международной поддержки. Заверил, что готовы рассматривать все возможные варианты сотрудничества и с Данией", - добавил глава ОГА.

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Глава Донецкой ОГА и глава МИД Дании обсудили проблемы водоснабжения на Донбассе, связанные с боевыми действиями 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174522
 
 
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Ты хоть представляешь, сколько в Дании воды ? !!!
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Ага много. Вот только на солёной водичке бысто ласты склеишь.
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Соленая водичка путем простейшей дистилляции превращается в пресную.

А морская соль в осадке - бонус.

Если вдруг попадешь на необитаемый остров в океане - лепи из глины дистиллятор.
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всю ответственность на оккупированных территориях несет оккупант, россия, в т.ч. снабжение водой.
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Хорошо, что Мариуполь имеет альтернативный источник воды- Павлопольское водохранилище. Ну, да- там водичка пожестче, значительно, однако- смыть унитаз(пардон!) таки можно. А иначе было бы очень печально...
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Мало того что боевиков а значит и войну спонсируем так они еще и не платят. Подумаешь 41млн. евро боевики не заплатили. Зато для украинцев цена на воду регулярно повышается. Ведь у нас кто везет того и поганяют.
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За все заплатят хитрожопые евробляхеры. И за Ахметова и за пенсионеров и за окупантов. Верно я говорю порохосрань?
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