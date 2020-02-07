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 Китай может поделиться с Украиной обновленной методикой борьбы с коронавирусом, - дипломат

Достоверной информации о том, как бороться с новым типом коронавируса 2019-nCoV, нет. Но некоторые методы лечения вируса SARS (тяжелый острый респираторный синдром), от которого в 2000-х умерли почти 700 человек, являются достаточно эффективными.

Об этом заявил в пятницу на брифинге в Киеве временный поверенный в делах посольства КНР в Украине Ляньвень У, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У Китая есть определенный опыт по борьбе с эпидемиями. Национальная комиссия по здравоохранению и комитет по вопросам здоровья ежедневно проводят пресс конференции, чтобы своевременно сообщать миру о развитии эпидемической ситуации. Возможно, нам пока не совсем понятно, как бороться с этой эпидемией, но мы проводим научные исследования, как и что следует делать", - заявил представитель посольства.

Ляньвень У подчеркнул, что на основе накопленного клинического опыта в борьбе с эпидемией нового типа коронавируса постоянно обновляется методика его лечения и диагностики. "В настоящее время уже обновлены методики. Методика подробно представляет патогенные свойства и клинические особенности, способы дифференциальной диагностики, программы и стандарты выздоровления. В то же время она определяет меры профилактики. Если украинской стороне нужны эти данные или информация, мы готовы оказать такую ​​помощь", - заверил временный поверенный.

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Он также отметил, что несмотря на то, что пока нет эффективных вакцин и препаратов для лечения новой коронавирусной пневмонии, на практике китайские медики обнаружили, что некоторые методы лечения, используемые в борьбе с вирусом SARS в 2003 году, являются очень эффективными. Процент выздоровления пациентов постоянно увеличивается, а процент смертности снижается, подчеркнул Ляньвень У. По его информации, большинство из тех, кто умер от нового типа коронавируса 2019-nCoV, были людьми пожилого возраста с определенными другими хроническими заболеваниями.

Говоря о предотвращении распространения коронавируса, дипломат напомнил, что китайским студентам, обучающимся в Украине, которые были на новогодних каникулах в Китае, рекомендовали отложить возвращение в учебный процесс.

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"Согласно предварительной статистике, в настоящее время в университетах Украины в целом в различных областях учится около 2800 китайских студентов, а в Киеве около 800. После появления коронавируса посольство Китая в Украине заняло очень ответственную позицию и на основании распоряжения Министерства образования и науки Украины сообщило студентам, которые были в Китае, отложить их возвращение в Украину", - отметил Ляньвень У.

Источник: https://censor.net.ua/n3174521
 
 
 Топ комментарии
 
Даже не подозревал, что он китаец. Китай может поделиться с Украиной обновленной методике борьбы с коронавирусом, - дипломат - Цензор.НЕТ 3984
Китай может поделиться с Украиной обновленной методике борьбы с коронавирусом, - дипломат - Цензор.НЕТ 9101
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звичайна описка - не звертайте уваги ...))
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Молодец
А оно помогает от парашенки?
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Ты втирал это в голову?
А нужно было в бюллетень.
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Александр,Вы,мабуть,не в курсе,что это работа совсем других людей.Правда они поувольнялись в 2017-2018гг.Но предупредили:будет серьёзный "замес"-вернёмся.
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Китай багато чим може поділитися з Україною - шкода лише , що Україні це не потрібно ...
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Після багаторічного спирання у всіх й всього, настає час коли можна поділитися методами боротьби від своїх пошестей Китай может поделиться с Украиной обновленной методике борьбы с коронавирусом, - дипломат - Цензор.НЕТ 5346
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Спочатку підкинути мор,а потім розказувати,як не зовсім помирати
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Китай может поделиться с Украиной обновленной методике борьбы с коронавирусом.

Китай может поделиться с Украиной обновленной методике борьбы с коронавирусом, - дипломат - Цензор.НЕТ 5254

Боже, кто переводит эти тексты?
Китай может поделиться с Украиной обновленной методике борьбы с коронавирусом, - дипломат - Цензор.НЕТ 5254

Китай может поделиться с Украиной обновленной методикой борьбы с коронавирусом.
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звичайна описка - не звертайте уваги ...))
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Ну вот и славно. Таки схлынул основной напряг, усиленно раздуваемый СМИ. Ещё, понятно, подержат чуток, дабы оправдать ушедшие в никуда лярды и лямы бабла, а потом всё будет как в 2003-м, с птичьим гриппом: тихо-тихо, без всякой помпы- вакханалия сойдет на Нет!
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методикой - возможно
коронавирусом - сразу "нет" !!!
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https://twitter.com/KBASH73/status/1225534485883760641
Для реализации методики нужны деньги, а их сп-ли.
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Может это китайское ноу-хау?
Представляешь, сколько у них пенсионеров?
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а кстати (или не кстати) из всех заболевших и умерших только один ребенок (и то не факт)
остальные все взрослые...небольшой процент от 20...а основная масса от 50 и далее
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Я конечно, пошутил. (Возможно неудачно).
Но коронавирус косит людей старшего возраста. Китай может поделиться с Украиной обновленной методикой борьбы с коронавирусом, - дипломат - Цензор.НЕТ 5134
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Беру свои слова обратно. ))
Хотя...
Это может стать сюжетом для Hollywooda.
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Боюсь,що,в них відсутня пенсійна система...-Зовсім
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Коронавірус в придачу, безоплатно прилагається Китай может поделиться с Украиной обновленной методике борьбы с коронавирусом, - дипломат - Цензор.НЕТ 2605
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Китай не только может, а должен поделиться методой и не только с Украиной, а со всеми странами.
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Лучче бы китайси не делились бы самим вирусом. просто рассадник какой-то...
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Лучше бы он не делился самим вирусом.
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Китайці радують...Не встигли створити епідемію, й її вгамувати,а вже готові поділитися ліками від минулої й штаммом поточної... Колосальні друзяки
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от не надо пока, пока крайней мере, с Китаем чем то делиться.
у их там черти шо и черти де ползает....
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