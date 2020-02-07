 Соглашение с польским правительством о реконструкции границы на 100 млн евро под угрозой срыва - экс-депутат Хмиль обратился к президенту

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Михаил Хмель подчеркнул, что прошло уже 5 лет с момента подписания Договора между Правительством Украины под руководством Арсения Яценюка и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи.

Кредит предусмотрен в размере 100 млн. евро, из которых 25 млн. евро направляется на обустройство трех упомянутых пунктов пропуска, 68 млн. Евро - на реконструкции шести дорог пограничной инфраструктуры в Львовской и Волынской областях и еще 7 млн. евро - для нужд Государственной пограничной службы Украины.

Соответствующие тендеры были проведены в течение 2016-2017 годов через систему ProZorro. По их результатам были подписаны двусторонние контракты между польскими компаниями - победителями тендеров и соответственно ГФС и Укравтодором

"В 2019 году эти контракты вступили в действие и ... на этом все!" - написал он.

"Разночтения чиновниками Укравтодора, таможни, налоговой, ГАСИ, Минфина одних и тех же пунктов Соглашения приведет к казусам и возможному межгосударственному скандалу", - отметил Хмель.

Экс-депутат подчеркнул, что Укравтодор "пытается по своему усмотрению трактовать налоговое законодательство", в то время как ДФС, ГНА и Минфин "не могут прийти к общей позиции по налогообложению и временно ввозимого оборудования для выполнения работ": "А ГМС до сих пор не предоставила по всем пунктам исходных данных для проектирования польским подрядчикам".

"К вопросу валюты контрактов, которая прописана в межправительственном Соглашении, Минрегион применяет свои оторванные от реальности разъяснения и толкования (хотя тендер проходил на Prozzoro в" евро "), - написал он.

После очередных встреч с украинской стороной, состоявшихся 4 и 5 февраля, польские исполнители раз уехали ни с чем, отметил Михаил Хмиль: "И теперь вместо реконструированных трех пунктов пропуска ("Шегини","Краковец","Рава-Русская") и шести приграничных дорог мы можем получить четыре судебных иска о расторжении контрактов и возмещении убытков".

Михаил Хмиль обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой безотлагательно вмешаться в ситуацию.

Хмиль предложил создать на базе Министерства финансов постоянно действующую межведомственную рабочую группу с привлечением должностных лиц Таможни, Налоговой, Укравтодора, ГАСК, Минюста, представителей польских компаний и органов местного самоуправления. При необходимости - разработать нормативно-правовые документы, которые позволят сдвинуть с мертвой точки выполнения этой межправительственного Соглашения.



"Исполнители должны получить конкретные поручения и требования по срокам и работать над решением задач, а не искать безосновательные причины, почему их нельзя выполнить", - подчеркнул он.



"Наряду с поисками инвесторов и кредиторов наше государство должно неукоснительно соблюдать выполнение взятых на себя обязательств, если не хочет потерять доверия и поддержки со стороны наших иностранных партнеров, и, тем более, не стать посмешищем", - написал экс-депутат.

Михаил Хмиль также отметил, что этот вопрос не относится к компетенции областного уровня и поручать его выполнения вновь назначенному председателю Львовской ОГА категорически неправильно: "Это вопрос правительства, государства и его имиджа на международной арене".