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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (877) МИД (5) НАТО (308) Пристайко (385) Сийярто (84)

 Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне, - Пристайко после встречи с Сийярто

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 7 февраля, провел встречу с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, в ходе которой стороны обсудили двусторонние отношения между странами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Стороны обсудили весь спектр вопросов повестки дня украинско-венгерских отношений, в том числе, имплементацию закона Украины "Об образовании" и вопросы национального меньшинства", - сказано в сообщении.

В свою очередь Сийярто подчеркнул заинтересованность Венгрии в улучшении двусторонних отношений с Украиной и активизации экономического сотрудничества.

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Глава МИД Украины Пристайко отметил, что с принятием 16 января 2020 года закона "О среднем образовании" Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании" и рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне.

Источник: https://censor.net.ua/n3174517
 
 
 Топ комментарии
 
Это не венгры-ли були дружбанами пана Гитлера ?? Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне, - Пристайко после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 3781
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Дружбанами пана Гитлера были очень многие, начиная от почти всех немцев и заканчивая рашей. Просто после поражения оного об этом предпочли не вспоминать.
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Мадярам не дозволить розблокувати хуйло.
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Это не венгры-ли були дружбанами пана Гитлера ?? Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне, - Пристайко после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 3781
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Дружбанами пана Гитлера были очень многие, начиная от почти всех немцев и заканчивая рашей. Просто после поражения оного об этом предпочли не вспоминать.
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В Германии и России не принято чтить нацистов, ты уж прости дураков.
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Кирилл Лещенко

это называется "лечь и раздвинуть ногиУ відповідь на чергові вимоги, які були нещодавно озвучені... Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне, - Пристайко после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 3151
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Пересічний виборець зекоманди мало чим відрізняється від членів цієї команди... Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне, - Пристайко после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 5104
Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне, - Пристайко после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 3424
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Мої очі, Боже! Мої очі! Ці малороси не знають ні російської, ні української! Дибілєти, мля!
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Что, упыри уже и венграм Закарпатье сдали?
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Мадярам не дозволить розблокувати *****.
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Нужно по другому ставить вопрос. Хочет ли Венгрия, чтобы закарпатье в составе Украины вошло в Евросоюз и НАТО или Сиярто хочет чтобы Закарпатье осталось в составе таежного союза и комунистов.
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у дристайки планов громадье, скоро того, гляди, с уграми брататься задумает за грош алтынный
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У тебя прокси отклеилась, лахтинец.
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а у вас молоко убежало Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне, - Пристайко после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 9914
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Serendipity.ua

Об Украине без Украины. Представители Франции,Германии,россии планируют провести в феврале саммит в урезанном Нормандском формате на полях Мюнхенской конференции о безопасности. Украину не пригласили! Полный провал внешней политики Украины!
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"...рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО Источник: https://censor.net.ua/n3174517 - вступ України до НАТО блокує не Угорщина , а українська вітчизняна кланово-олігархічна система і тотальна корупція !
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