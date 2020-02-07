 Украина рассчитывает, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне, - Пристайко после встречи с Сийярто

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Стороны обсудили весь спектр вопросов повестки дня украинско-венгерских отношений, в том числе, имплементацию закона Украины "Об образовании" и вопросы национального меньшинства", - сказано в сообщении.

В свою очередь Сийярто подчеркнул заинтересованность Венгрии в улучшении двусторонних отношений с Украиной и активизации экономического сотрудничества.

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Глава МИД Украины Пристайко отметил, что с принятием 16 января 2020 года закона "О среднем образовании" Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании" и рассчитывает, что Венгрия в ответ разблокирует диалог Украины с НАТО на высоком уровне.