 По приказу Авакова в Мукачево усилены меры безопасности - МВД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе и отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.
Напоминаем, в Мукачево утром 7 февраля произошла перестрелка, в результате которой 24-летний и 40-летний местные жители получили огнестрельные ранения.. Оба госпитализированы. Один из пострадавших находится в реанимации.
Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием)".
Мукачевский горсовет обратился к Президенту Зеленскому относительно криминогенной ситуации в городе.
а простіше так - тому що Аваклв і є головний в Україні і сам може почадити кого завгодно ..))
Никаких самостоятельных решений: все централизованно.
Инициативы нет, эффективность в критической ситуации=0,0
Т.е., мусорское начальство в Мукачево менять не планируется.