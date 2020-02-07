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 Происшествия
  1999  14
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 По приказу Авакова в Мукачево усилены меры безопасности - МВД

В г. Мукачево (Закарпасткая область), где утром 7 февраля произошла перестрелка, по приказу министра внутренних дел Украины Арсена Авакова усилены меры безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе и отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в Мукачево утром 7 февраля произошла перестрелка, в результате которой 24-летний и 40-летний местные жители получили огнестрельные ранения.. Оба госпитализированы. Один из пострадавших находится в реанимации. 

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Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием)".

Мукачевский горсовет обратился к Президенту Зеленскому относительно криминогенной ситуации в городе.

Также смотрите: На месте стрельбы в Мукачево изъяли АК-47 и пистолет. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3174515
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и почему-же Аваков отдаёт приказы вместо того,чтобы греть нары ? По приказу Авакова в Мукачево усилены меры безопасности - МВД - Цензор.НЕТ 582Это непорядок !
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Потому что когда была возможность посадить Авакова за рюкзаки - главнокомандувач и его кум-прокурор без образования дристанули в труселя. А сейчас все следы подчищены и Аваков на коне.
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Ну и почему-же Аваков отдаёт приказы вместо того,чтобы греть нары ? По приказу Авакова в Мукачево усилены меры безопасности - МВД - Цензор.НЕТ 582Это непорядок !
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Потому что когда была возможность посадить Авакова за рюкзаки - главнокомандувач и его кум-прокурор без образования дристанули в труселя. А сейчас все следы подчищены и Аваков на коне.
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По приказу Авакова в Мукачево усилены меры безопасности - МВД - Цензор.НЕТ 5536

а простіше так - тому що Аваклв і є головний в Україні і сам може почадити кого завгодно ..))
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При этих дебилах у власти,никто не будет греть нары.Забудь.
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Вертикаль власти.
Никаких самостоятельных решений: все централизованно.
Инициативы нет, эффективность в критической ситуации=0,0
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.. и отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Т.е., мусорское начальство в Мукачево менять не планируется.
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Неправильно осветили! Выполняя указания президента, рюкзаков выполнил свои функциональные обязанности! Так нормально?
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каждому палицейскому в мукачево выдано по два дополнительных рюкзака
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А мне видится это так:Аваков звонит Балоге и просит того,что бы тот попросил его полицейских(аваковских)выйти на улицы города и разобраться в ситуации.Полиция есть,спецназ полицейский есть,нацгвардия есть и беспредел на улицах-тоже есть.Вариантов два:или эта вся братия там бухает,или это разборки между ними.
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Не знаю я, как там в Мукачево, не бывал. А вот два месяца назад, в Мариуполе, была обстановка вполне нормальная, однако- значительно хуже, чем пару лет назад! Сейчас, судя по городскому сайту- ещё хуже! Я много и часто перемещаюсь по Мариуполю, чисто от нечего делать. Результат наблюдений: патрулей стало гораздо меньше, что печалит, наркош и бухих в синюю .опу- я тоже стал видеть часто. Прифронтовой город, говорит Аваков? Стал всё менее на него походить, судя по обстановке. Только когда очередной "слуга" наведывается- есть усиление. Расслабон, мля! Ню-ню...
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А что министр Аваков не владеет ситуацией в стране , нужно обращение горсовета города? В отставку ********
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