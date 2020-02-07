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 Политика Украины
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Все про:квартира (408) Новосад (76)

 Квартира была указана в декларациях за 2017 и 2018 годы. Сейчас оформила право собственности, - Новосад о покупке жилья за миллион

Министр образования и науки Анна Новосад прокомментировала появивишуюся в СМИ информацию о том, что стала собственником квартиры за 944 тыс. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Министр отметила: "Друзья, уже вижу, что пошли новости о моей якобы только что купленной квартире.

К сожалению, никакой сенсации - эта квартира в моей декларации еще с 2017 года. Наконец оформили имущественные права. Декларирую, как этого требует закон.

Эту информацию вы можете найти в разделах "Ценные бумаги" (в декларации за 2017) и "Объекты незавершенного строительства" (в декларации за 2018).

В процессе строительства появился целый дополнительный квадратный метр. Ура, теперь их 46!"

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, на официальном сайте НАПК появилась информация о том, что Новосад стала собственником квартиы за 944 тысячи гривен. 

Источник: https://censor.net.ua/n3174514
 
 
 Топ комментарии
 
Все повторяется только суть власти не меняеться

Квартира была указана в декларациях за 2017 и 2018 годы. Сейчас оформила право собственности, - Новосад о покупке жилья за миллион - Цензор.НЕТ 2505
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Ти вже розчарувався в Зелі ?
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новые жулики и аферисты, приняли эстафету от старого жулья)
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Щеки то чего грізешь? Нерві не в порядке? Признак истерии?Неврастении?
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"Мамо, срібні виделки ми знайшли.
Але осад залишився!"
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Так и в пете, и в ющенке, и в свободе после их деяний отврат появился после полу-года. Или полагаете, что завопят "петя прийди"?
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Ні. Будуть шукати нового крадія-месію.
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Зю пока не нагрел руки на воровстве как петя. Там посмотрим.
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Главное что б старых и проверенных воров не возвращали. Тогда есть шанс найти честных.
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Говорят, что 112 уже новый сериал с Бойко готовит
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А в декларации за 2019 чего не было?! За указание в декларации недостоверной информации, так и не подачу декларации имеется ответсвенность
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К сожалению, никакой сенсации - эта квартира в моей декларации еще с 2017 года. Наконец оформили имущественные права. Декларирую, как этого требует закон.
Эту информацию вы можете найти в разделах "Ценные бумаги" (в декларации за 2017) и "Объекты незавершенного строительства" (в декларации за 2018).Источник: https://censor.net.ua/n3174514
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Как квартира может быть имущественной собственностью, а права на нее оформить через 2 года?
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номерное чудило, ты эту свою хрень психиатру своему поведай.
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Купить квартиру, а вступить в права через 3 года. Аферой попахивает.
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"Объекты незавершенного строительства" (в декларации за 2018).Источник: https://censor.net.ua/n3174514
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Что она весь дом строила? И в следующей декларации ожидать дождь из квартир?
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Так быстро наслужила только не народу так Слуга какого господина
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Все повторяется только суть власти не меняеться

Квартира была указана в декларациях за 2017 и 2018 годы. Сейчас оформила право собственности, - Новосад о покупке жилья за миллион - Цензор.НЕТ 2505
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около 38 тыс долларов...а изза чего шум?очень дешево для киева шоле? Квартира была указана в декларациях за 2017 и 2018 годы. Сейчас оформила право собственности, - Новосад о покупке жилья за миллион - Цензор.НЕТ 9647
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38 чи 36, баксів чи гривнів... Яка різниця! Дитину ж (якої немає) всеодно не виховаєш! Квартира была указана в декларациях за 2017 и 2018 годы. Сейчас оформила право собственности, - Новосад о покупке жилья за миллион - Цензор.НЕТ 5250
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Просто еще не давно жаловалась что у нее зарплата маленькая, около 40 тысяч, на нее не прожить, не вырастить ребенка.
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Дык,у неё нет ребёнка! То она так ляпнула,в виде жалобы на невысокую зарплату.У нас почему-то все новые лица приходят у владу и начинают не с работы,а с нытья про жалюгидну зарплату.Такое впечатление,что их туда силком,на аркане, затаскивают.
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та мама ей на хату грошами подсобила, да бойфренд подкинул мала-мала, остальное все честным трудом на паперти заработала
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Панове дибілєти з КМУ! Ви вже стілько набрехали, що вам віри немає! Навіть якшо це правда, то той духман, що кружляє навкруги вашої шобли, перетворює все на ще один ваш прой... вашу "перемогу"... Вигрібайте, "новьіє ліца"!
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Что за треп. Как можно указывать в декларации имущество на которое не оформлено право собственности Квартира была указана в декларациях за 2017 и 2018 годы. Сейчас оформила право собственности, - Новосад о покупке жилья за миллион - Цензор.НЕТ 3430. Или они конченные дауны или нас за идиотов держат Квартира была указана в декларациях за 2017 и 2018 годы. Сейчас оформила право собственности, - Новосад о покупке жилья за миллион - Цензор.НЕТ 6248?
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Певно баблос був вкинутий у новобудову ..А право власності отримала пізніше .
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Тоді питання - "А звідки гроші на житло у "новобудові"? Відповід тільки одна - крала ще за часів Порошенко
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то не трьоп - принципіальна позиція...

що до "Или они конченные дауны или нас за идиотов держат?" - і перше і друге на жаль...
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Интересно, а налог за покупку заплатила или шахер-махер был?
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Квартира была указана в декларациях за 2017 и 2018 годы. Сейчас оформила право собственности, - Новосад о покупке жилья за миллион - Цензор.НЕТ 8011

David Bgau
Казна Яценюка:
Прийшов - 108 тис грн. Пішов - 90 млрд.
Гройсман:
Прийшов - 90 млрд. Пішов - 130 млрд.
Гончарук:
Прийшов - 130 млрд. Зараз вже - 12 млрд.
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От і я кажу: чи буде восини що рахувати.
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Зараз землю продадуть і ще з півроку протягнуть.
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Сижу вот бухаю с кумовьями зелеботами, хаят уже зелепуха, значит скоро ему пяз.да.
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З якого переляку ?
Ваші дебіли-куми підуть його скидати ? Ні. Бо такі імпотенти ні на що не здатні.
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не насосала, а подарили. неужели непонятно?
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Вова смотри чтобы после каденции ты не превратился из весельчака любимчика в изгоя, не разменивайся, оставайся человеком и после президентства.
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