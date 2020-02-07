 В декларации министра образования Новосад появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн

Как передает Цензор.НЕТ, эта информация отражена в электронной декларации Новосад.

Отметим, что сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии Новосад обнародовала 7 февраля.

В документе указано, что министр приобрела квартиру 3 февраля. Общая площадь нового жилья - 46,6 кв. м., а стоимость - 944 200 гривен.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Новосад пожаловалась на "неконкурентную" зарплату в 36 000 гривен, на которую она, если захочет ребенка, не сможет ее содержать.