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 Политика Украины
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Все про:декларация (1132) квартира (408) электронное декларирование (701) Новосад (76)

 В декларации министра образования Новосад появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн

Министр образования и науки Украины Анна Новосад стала владелицей квартиры в Киеве стоимостью 944 200 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, эта информация отражена в электронной декларации Новосад.

Отметим, что сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии Новосад обнародовала 7 февраля.

В документе указано, что министр приобрела квартиру 3 февраля. Общая площадь нового жилья - 46,6 кв. м., а стоимость - 944 200 гривен.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Новосад пожаловалась на "неконкурентную" зарплату в 36 000 гривен, на которую она, если захочет ребенка, не сможет ее содержать.

Источник: https://censor.net.ua/n3174513
 
 
 Топ комментарии
 
это для несуществующего ребёнка, которого не прокормить на нищенскую министерскую зарплату В декларации министра образования Новосад появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн - Цензор.НЕТ 3152
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Це трохи більше ніж за півроку роботи? В когось зубожіння закінчилася
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это для несуществующего ребёнка, которого не прокормить на нищенскую министерскую зарплату В декларации министра образования Новосад появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн - Цензор.НЕТ 3152
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Так петюня гончарука поддержал, когда тот обхезался.
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Это был троллинг 101 уровня. Дубинский на говно исходился. Как и с Г+Г, когда слуги отказались поддержать петицию с поддержкой канала, а кто-то на фракции роспустил слух, что ЕС могут ее подписать.
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На зарплату 36 тыс.грв? Откуда деньжата, платила ли налоги, если смогла раннее заработать такую сумму?
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944 тис. це капець як дорога квартира. Навіть не в центрі.
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Ну она ж сказала, что тяжело ей на 36 тыс., вот ей на 908 тыс. и подняли. Сейчас дети, конечно, от голода еще синенькие, но уже отходят, отъедаются.
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Деньги появились сейчас, вот и купила на 35000 грн. зарплаты.
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У них нова традиція-премії самим собі в пару сотень тис.грн.Ударники зелєстічеського труда.
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Кагби 25 години на добу,8 днів на тиждень, нелюдським трудом в Зеумовах
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десь заплакав провінційний вчитель, бо на заплатню навыть у $4000 на таку квартиру не назбирати
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стыд и срам .сарай
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"Нікакова крізіса нєт, ані проста 3,14здят наши дєньгі!"

Слуга народа Ізраїля - Дубінскій.

Ви думаєте чому 130млрд. на зазначейському рахунку, які "шикаладний барига" залишив цій шоблі пройдисвітів, злодіїв, ватників та тупих бабуїнів раптом перетворилися на 9 млрд, при тому, що з 9 місяців вони взяли в борг 9 млрд. баксів?
БО КРАДУТЬ!
І цій заразі перепала "толіка малая"!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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… Глядя, как живут слуги народа, страшно представить, как живут его хозяева…
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Международные финансовые группы живут хорошо, значительно лучше Коломойского.
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появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн/Обещания Новосад: Школа должна стать / будет / будет/ перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит .Откровения Новосад: Сексуальное образование в школе - это важно ./В Украине слишком много учителей /Вузов должно стать меньше.Жалобы Новосад: "Я не видела у нас ни одного учебника без ляпов". На зарплату 36 тысяч я не смогу содержать ребенка.Результаты Новосад: Эксперимент с использованием электронных учебников завершился негативно./ Новосад заблокировала повышение зарплат учителям
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От тепер і дітей не гріх наробити ! (Ну,може ,на машинку ще підзаробити).
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Средняя зарплата министерши Новосад составила 63 446 грн.. Даже умножить на 10 месяцев, даже если она не пила и не жрала. откуда бабки? Насосала или украла? Ответьте, зебуины
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"Общая площадь нового жилья - 46,6 кв. м." В декларации министра образования Новосад появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5141
Источник:https://censor.net.ua/n3174513
Или я что-то правильно не понял? В декларации министра образования Новосад появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6108
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Дык, это же новострой- теперь столько же надо в ремонт вкинуть, не меньше.
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Я не о цене.
Я о кв.м.
Сколько нужно для 46-ка кв.м.?
Табуретка и журнальный столик. У декларації міністра освіти Новосад з'явилася квартира вартістю 944 тис. грн - Цензор.НЕТ 2292
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В голой бетонной коробке где надо и сантехнику всю разводить и электрику, и стены и потолки и полы и кухню и плитку и всю технику, и двери и ............................................ .
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Сейчас это все уже делают.
Сегодня не 19** год.
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Да делают, только эта хата будет стоить не 940 штук, а в три раза дороже.
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Ага! Делал я таким ремонты, они хотят только минимальную стоимость работ.
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Ты за всю жизнь столько не заработаешь, что бы там заказывать.
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И почему все нище броды корчат из себя олигархов? Не обижайся за правду.
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Народ - это голый король, которому его слуги говорят, что он прекрасно одет и, главное,- "обут".
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Казки народів Світу й казкарі суворо заборонені Зеішаакалами
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Вот сволочи, только в "люди" выбились, сразу слезу роняют - 36000 в месяц - мало.
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Необходимо срочно увеличить ей зарплату.Ведь теперь надо покупать новую мебель и бытовую технику,а на 36тыс. это практически невозможно.Пенсы с 2000гр. подождут,ведь у них всё есть.Слава Украине!
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Зараз ще прикупить якогось зелёного тамаду, чи фотографа, який зробить їй дитину. І зможуть вони нарешті утримувати її за рахунок громадян та хрустликів з беніних конвєртіков. Будь -яка циркова вистава має початок та кінець. Коли має скінчитися це дешеве шоу крыворожского цырку #95?! Я б раніше його покинула, але там беня на гардеробі, *****! Пуховік не віддає!)))
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та це неквартира вовсе, а просто учебный класс, там аня бэзвозмэздно обучает малят основам жизнедеятельности
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Їй така практика була б корисна, бо ця міністр освіти ні дня не викладала ні в школі, ні, тим паче, в універі...
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..інтелект зебілоідів..-я гАлАсАвАлА за вову пАтАмуштА он смєйотцА прікольнА..
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і які тепер ліпаки буде ліпити ? про нехватку копійок
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