 В декларации министра образования Новосад появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн

Как передает Цензор.НЕТ, эта информация отражена в электронной декларации Новосад.
Отметим, что сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии Новосад обнародовала 7 февраля.
В документе указано, что министр приобрела квартиру 3 февраля. Общая площадь нового жилья - 46,6 кв. м., а стоимость - 944 200 гривен.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Новосад пожаловалась на "неконкурентную" зарплату в 36 000 гривен, на которую она, если захочет ребенка, не сможет ее содержать.
Слуга народа Ізраїля - Дубінскій.
Ви думаєте чому 130млрд. на зазначейському рахунку, які "шикаладний барига" залишив цій шоблі пройдисвітів, злодіїв, ватників та тупих бабуїнів раптом перетворилися на 9 млрд, при тому, що з 9 місяців вони взяли в борг 9 млрд. баксів?
БО КРАДУТЬ!
І цій заразі перепала "толіка малая"!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Источник:https://censor.net.ua/n3174513
Или я что-то правильно не понял?
Я о кв.м.
Сколько нужно для 46-ка кв.м.?
Табуретка и журнальный столик.
Сегодня не 19** год.
лами
а як менше - хрен вам, а не діти....