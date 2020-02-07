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 Политика Украины
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 В Вооруженных Силах Украины созданы 4 новые командования и назначены их руководители, - Генштаб

Во исполнение общих директив Министерства обороны и Генерального штаба завершился первый этап реформирования Вооруженных Сил Украины. По результатам были созданы новые командования и назначены их командующие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

В частности, Командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев, Командование медицинских сил ВСУ - генерал-майор Игорь Хоменко, Командование сил поддержки ВСУ - полковник Николай Жирнов, Командование войск связи и кибербезопасности ВСУ - генерал-майор Евгений Степаненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В феврале состоится переход Генерального штаба на J-структуру, которая является обязательной для штабов НАТО, - Загороднюк

"Перестройка структуры армии направлена ​​на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам НАТО", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3174511
 
   
 Топ комментарии
 
А не добуя? Де ж стільки рядових взяти? Генералів і командувань вже більше, аніж міст в Україні
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Толку.
Где солдаты и офицеры до капитана?
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Адміне,прибийте будь ласка це падло..
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А не добуя? Де ж стільки рядових взяти? Генералів і командувань вже більше, аніж міст в Україні
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так призов с 18 лет сделали, вот тебе и рядовые!
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Толку.
Где солдаты и офицеры до капитана?
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Ні. Тільки нафталіновим палковникам-пенхсиорерам є місце, бо вони ще й заробітчане, звільняються нафталінові, оформлюють пенсії та знов поновлюютьбся нафталінові у армії у своїх же кабінетах Це заробіток такий. І всім на....рати на це, бо це бізнес кадрових.
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Вот эта пральна!!! Нужно еще штук шесть создать и , главное, побольше генералов, побольше!!!!
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Звание генерал это около 10 тыс. человек в подчинении. Что-то маленькие в Украине ВСУ, генералов дофига если не более, а личного состава на 30 генералов еле хватит.
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Адміне,прибийте будь ласка це падло..
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Класно!Они теперь все отдельно воевать будут,или зачем?
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це давно надо было сделать - новые военные командования квартал-95, квартал-96, квартал-97 и квартал-98 резко повысят обороноспособность украины, серьезно ослабят агрессора и поставят его в ступор
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низзя так...надо квартал 95 и буквами а,б,в,г....а то авторские права нарушаются
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тогда лучше в латинской раскладке, а лучше на иврите
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Особливо підвищать обороноздатність країни вальцманомети "Молот", які вбили за час експлуатації в ЗСУ більше своїх, ніж сєпарів.
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Тарьщі хєнєрали сьогодні набухаються, обмиваючи нові призначення. Цікаво, Командувач Військ кібербезпеки знає, що таке VPN, IP, DNS, DHCP?
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а им на фига знать? они тебя призовут, а ты все знаешь. .....
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А ти новопризначеному хєнєраліссімусу зранку каву приносиш і в сауну бл@дєй вибираєш? Ад'ютант Єво Прєвосходітєльства, зброєносець для пластмасового кортика
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