 В Вооруженных Силах Украины созданы 4 новые командования и назначены их руководители, - Генштаб

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.
В частности, Командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев, Командование медицинских сил ВСУ - генерал-майор Игорь Хоменко, Командование сил поддержки ВСУ - полковник Николай Жирнов, Командование войск связи и кибербезопасности ВСУ - генерал-майор Евгений Степаненко.
"Перестройка структуры армии направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам НАТО", - говорится в сообщении.
Где солдаты и офицеры до капитана?