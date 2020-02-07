 В Вооруженных Силах Украины созданы 4 новые командования и назначены их руководители, - Генштаб

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

В частности, Командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев, Командование медицинских сил ВСУ - генерал-майор Игорь Хоменко, Командование сил поддержки ВСУ - полковник Николай Жирнов, Командование войск связи и кибербезопасности ВСУ - генерал-майор Евгений Степаненко.

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"Перестройка структуры армии направлена ​​на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам НАТО", - говорится в сообщении.