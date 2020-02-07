 Кабмин назначил Павлову врио главы Госагентства по управлению Зоной отчуждения ЧАЭС

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, исполнение обязанностей Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения на начальника отдела международного сотрудничества и связей с общественностью указанного Агентства Павлову Екатерину Сергеевну", - говорится в документе.

Напомним, в 2015 году сообщалось, что Госагентство по управлению Чернобыльской зоной отчуждения будет ликвидировано, поскольку неурегулированность его хоздеятельности служит источником коррупции.

Тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк говорил, что вместо Госагентства будет создан Государственный концерн по работе с ядерными материалами.

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