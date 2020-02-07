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 На месте стрельбы в Мукачево изъяли АК-47 и пистолет. ФОТО

Полиция разыскивает стрелка, на месте происшествия нашли оружие. Пострадавшие при стрельбе отказались давать пояснения.

Цензор.НЕТ публикует эксклюзивные фотографии оружия, найденного на месте стрельбы. Их предоставил редакции источник в правоохранительных органах.

На месте стрельбы в Мукачево изъяли АК-47 и пистолет 01
На месте стрельбы в Мукачево изъяли АК-47 и пистолет 02

В полиции Закарпатской области сообщили, что продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

"С места происшествия изъяты предметы, похожие на пистолет и автомат, из которых, вероятно, были совершены выстрелы, гильзы. Также правоохранители Закарпатья арестовали три автомобиля, на которых передвигались участники конфликта. Две машины марок "Mercedes G-class" (Gelandewagen) и "Volkswagen Caddy" доставлен на штрафплощадку полиции Мукачево", — сказано в сообщении.

Полицейские отметили, что двое пострадавших при стрельбе находятся в больнице. У 24-летнего мужчины — ранение в бедро, у 40-летнего — насквозь прострелено плечо.

"Пострадавшие лица от дачи объяснений отказались", — подчеркнули в полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии из-за обострения криминогенной ситуации

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, около 10 часов утра в Мукачево неизвестный открыл огонь по группе мужчин на автомобилях. Ранены 2 человека. Стрелок скрылся.

Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии из-за обострения криминогенной ситуации.

Источник: https://censor.net.ua/n3174508
 
 
 Топ комментарии
 
журналист видимо как и зельц со слугами от армии откосил сивеликим удовольствием. подожди он еще напишет о том как рядом с автоматом нашли полные "рожки" и стреляные пули (гильзы) . таких в наших ЗмИ до фига! Бутусов ты же с армией на ты, почему не слудишь и не гоняешь этих прохффесионалов в военном деле?
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журналист видимо как и зельц со слугами от армии откосил сивеликим удовольствием. подожди он еще напишет о том как рядом с автоматом нашли полные "рожки" и стреляные пули (гильзы) . таких в наших ЗмИ до фига! Бутусов ты же с армией на ты, почему не слудишь и не гоняешь этих прохффесионалов в военном деле?
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Начитатись про Армію, і послужити в Армії, то різні речі.
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а ты шо не понял что я написал именно об этом? откосили ребята, как наш гарантик....
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мне казалось ,что он в военном деле что то петрит. по крайней мере тактику от оперативного искусства и от стратегии отличить может, это в его публикациях чувствуется. хотя биографией его специально не интересовался. а ты что имел в виду?
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Так написано, похожие на пистолет и автомат, а может потом оказаться палкой. Они еще не знают точно из чего стреляли, да и стрелки похожи на людей.
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Уже пора запомнить, что АК-47 это кацапский рэпер.. ))
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а ты тоже видать от армии откосил? большая разница сынок, начиная с калибра.
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Да, с чувством юмора у тебя швах, бывает, причем часто...
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оружие и юмор? несовместимые понятия!!! хотя , я уже ничему не удивляюсь! при клоунах у влады всё возможно.....
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Вообще то это из новогоднего выступления Президента, ну да ладно, проехали.
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ну так и я о том же.... хотя президент всегда с маленькой буквы пишу. а ты видать из солидарности и ,типа , уважительно? такиуважать пока вроде как и не за что! скоро год как у влады и где и что и как?
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Действительно похожие, но экспертиза установила, что это лопата и грабли.
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Всякое может быть, главное они не патриоты и не волонтеры, значит все будет хорошо...
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"АК - 47" - це один з експериментальних варіантів, на озброєння прийняли автомат АК, без всяких цифр. А на фото взагалі АКС-74.
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Привітні й працьовиті люди живуть в Закарпатті )
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Пистолет похоже Смит и Вессон M&P Shield 9мм люгер
M&P значит милитари и полиция но покупают в основном гражданские
в карман ли дам кую сумочку самое то
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Нет, это S&W Bodyguard, 380 ACP. Жена такой носит. 6-зарядная обойма плюс один в стволе. Классный маленький ствол, легкий.
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Мне одному видно, что это не "АК-47", а АКС-74?
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хмурый, ты прямо капитан очевидность!
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Стыдно за пацанов...На "Кубиках", а даже РПГ нет. И даже гранату не бросили. Не солидно.
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Безобразие, ведь короткоствол, слава богу, в Украине запрещен! Они что-нарушители закона, народные депутаты или друзья Авакова?
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