 На месте стрельбы в Мукачево изъяли АК-47 и пистолет. ФОТО

Цензор.НЕТ публикует эксклюзивные фотографии оружия, найденного на месте стрельбы. Их предоставил редакции источник в правоохранительных органах.





В полиции Закарпатской области сообщили, что продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

"С места происшествия изъяты предметы, похожие на пистолет и автомат, из которых, вероятно, были совершены выстрелы, гильзы. Также правоохранители Закарпатья арестовали три автомобиля, на которых передвигались участники конфликта. Две машины марок "Mercedes G-class" (Gelandewagen) и "Volkswagen Caddy" доставлен на штрафплощадку полиции Мукачево", — сказано в сообщении.

Полицейские отметили, что двое пострадавших при стрельбе находятся в больнице. У 24-летнего мужчины — ранение в бедро, у 40-летнего — насквозь прострелено плечо.

"Пострадавшие лица от дачи объяснений отказались", — подчеркнули в полиции.

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