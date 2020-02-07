 В отписке МИДа о визите Зеленского в Оман нет ответа - для чего и за какие деньги он туда ездил, - Климпуш-Цинцадзе

Так прокомментировала ответ МИД на один из запросов народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", председатель комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она опубликовала на своей странице в Facebook ответ МИД, информирует Цензор.НЕТ.
"Как и обещали, мы с коллегами из "Европейской Солидарности" отправили депутатские запросы на имя руководителей Офиса Президента и МИД относительно деталей "визита" Владимира Зеленского в Оман. От ОП ответа так и не дождались, сроки ответа истекли. Там "ничево никаму не далжны", - пишет Климпуш-Цинцадзе.
"Отдуваться, видно, поручили МИД. Оттуда прислали несколько страниц оправданий, прочитав которые, создается впечатление, что мы интегрируемся не в ЕС и НАТО, а в Оман. Взаимоотношения с этим государством - чуть ли не №1 системный внешнеполитический приоритет для Украины", - отметила депутат.
"И ни слова о статусе и цели этого визита, составе делегации, сроках командировки, или потраченых деньгах налогоплательщиков на этот визит тысячелетия", - отмечает Климпуш-Цинцадзе.
"Вдруг кто-то не понимает - это открытость и народовластие. Не путать с режимом Порошенко. На фото - наш запрос и полученный ответ МИД ... ", - написала нардеп.
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Пам'ятаю, читала Трамп звітував перед амерікан піпл скільки часу він відпрацював, скільки витратив на відпочинок, на обідні перерви, повністю... майже похвилинно.