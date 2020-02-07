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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4511) Климпуш-Цинцадзе (356) Оман (33) Европейская Солидарность (248)

 В отписке МИДа о визите Зеленского в Оман нет ответа - для чего и за какие деньги он туда ездил, - Климпуш-Цинцадзе

Зеленский и его Офис уже второй месяц скрывают настоящую цель и источники финансирования поездки президента в Оман в начале января. А ответы на запросы, подготовленные народными депутатами из фракции "Европейская Солидарность" - это или пустые отписки, или бюрократические "простыни", которые не содержат никакой конкретики.

Так прокомментировала ответ МИД на один из запросов народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", председатель комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она опубликовала на своей странице в Facebook ответ МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и обещали, мы с коллегами из "Европейской Солидарности" отправили депутатские запросы на имя руководителей Офиса Президента и МИД относительно деталей "визита" Владимира Зеленского в Оман. От ОП ответа так и не дождались, сроки ответа истекли. Там "ничево никаму не далжны", - пишет Климпуш-Цинцадзе.

"Отдуваться, видно, поручили МИД. Оттуда прислали несколько страниц оправданий, прочитав которые, создается впечатление, что мы интегрируемся не в ЕС и НАТО, а в Оман. Взаимоотношения с этим государством - чуть ли не №1 системный внешнеполитический приоритет для Украины", - отметила депутат.

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"И ни слова о статусе и цели этого визита, составе делегации, сроках командировки, или потраченых деньгах налогоплательщиков на этот визит тысячелетия", - отмечает Климпуш-Цинцадзе.

"Вдруг кто-то не понимает - это открытость и народовластие. Не путать с режимом Порошенко. На фото - наш запрос и полученный ответ МИД ... ", - написала нардеп.

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В отписке МИДа о визите Зеленского в Оман нет ответа - для чего и за какие деньги он туда ездил, - Климпуш-Цинцадзе 01
В отписке МИДа о визите Зеленского в Оман нет ответа - для чего и за какие деньги он туда ездил, - Климпуш-Цинцадзе 02
В отписке МИДа о визите Зеленского в Оман нет ответа - для чего и за какие деньги он туда ездил, - Климпуш-Цинцадзе 03

Источник: https://censor.net.ua/n3174507
 
   
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Такі, що робив в султанаті наш зелений маленький Мук?
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Зеля не вважає за потрібне звітувати перед своїми громадянами.
Пам'ятаю, читала Трамп звітував перед амерікан піпл скільки часу він відпрацював, скільки витратив на відпочинок, на обідні перерви, повністю... майже похвилинно.
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