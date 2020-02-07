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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4511) Италия (963) Национальная гвардия (1310) Маркив (93) Конте Джузеппе (11)

 Зеленский в Риме призвал власти Италии закрыть офисы "ДНР" и "ЛНР" и обсудил с премьером Конти дело Маркива

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Риме обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте общеполитические вопросы, в частности закрытия офисов "ДНР" и "ЛНР", а также дело нацгвардейца Виталия Маркива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Глава государства.

"Я обратился к Премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", - сказал Глава государства в комментарии СМИ.

Также обсудили дело бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, заключенного в Италии.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - сообщил Президент.

Мать Виталия Маркива поблагодарила Владимира Зеленского за его усилия для освобождения ее сына.

"Очень благодарны за этот визит. Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину", - сказала женщина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Началась встреча Зеленского и премьера Италии Конте, - ОП. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3174502
 
   
 Топ комментарии
 
Вова по приїзду в Україну тримайся подалі від Сивохи. Зжере.
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Громадянин Малорос

@nehovaysyatopol

·5 ч

Для меня самый яркий образец зелёного кумовства это Сивоха. Человек, вообще далекий от всего, кроме кружки пива и смехуечков на сцене. Уверен, он сам несколько лет назад даже в самом тяжелом алкогольном сне не мог представить себя чиновником высокого ранга Но - удачное знакомство
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"Зеленский в Риме призвал власти Италии закрыть офисы "ДНР" и "ЛНР" - Однозначно! Независимо от моего отношения к велосипедистам.
"... и обсудил с премьером Конти дело Маркива" - Италия повела себя как последняя бесстыжая лять. Это просто факт.
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Вова по приїзду в Україну тримайся подалі від Сивохи. Зжере.
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Громадянин Малорос

@nehovaysyatopol

·5 ч

Для меня самый яркий образец зелёного кумовства это Сивоха. Человек, вообще далекий от всего, кроме кружки пива и ********** на сцене. Уверен, он сам несколько лет назад даже в самом тяжелом алкогольном сне не мог представить себя чиновником высокого ранга Но - удачное знакомство
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Послухати Зєлю, то якийсь туземець може подумати, що Зє патріот України. А от ті що бачили що він творить...
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6 лет ездят, ни каких проектор не организуют, только чо то выпрашивают
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Ага.Ту, котра цілком та повністю лягла під путіна. Зеленський у Римі закликав владу Італії закрити офіси "ДНР" і "ЛНР" та обговорив з прем'єром Конте справу Марківа - Цензор.НЕТ 6982 Браво за "топовий коментар"! Зеленський у Римі закликав владу Італії закрити офіси "ДНР" і "ЛНР" та обговорив з прем'єром Конте справу Марківа - Цензор.НЕТ 7464
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зєлєбобік малороський, ти шо, зраду не бачиш?
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"Зелебобік малороський", ти ще почни тут дякувати в черговому припадку італійському віце-прем'єру Маттео Сальвіні...
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якби макаронники не переплутали і, замість офісів лднр, не закрили остаточно Марківа
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Зеленський вимагає закрити офіси лугандонії в Італії,які були відкриті при песвинарнику.
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А свиночолий гетьман чому не вимагав і не просив?
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Не трогай женщину, Шурик Зеленський у Римі закликав владу Італії закрити офіси "ДНР" і "ЛНР" та обговорив з прем'єром Конте справу Марківа - Цензор.НЕТ 6061 ! У нее любовь к Голобородько. Может последняя Зеленський у Римі закликав владу Італії закрити офіси "ДНР" і "ЛНР" та обговорив з прем'єром Конте справу Марківа - Цензор.НЕТ 946
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Бо пи-ив ворогів. а не відоводив війська як твоя зелеа пласнева. Та що там жінці розповідати, яка закохана у блазня, навіть що той зрадник і йолоп
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Жалюгидно просив пес коли відкривали офіси і мертвечук скупльовував канали,а Зеленський вимагає.
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Які зусилля петюнчика в розбудові міжнародних відносин і солідарності з Україною зруйнував! При пєті відкривали офіси гандоній, а зеля пропонує закрити! ЗРАДА!!! Не пропонувати потрібно, а вимагати!!!
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"Зеленский в Риме призвал власти Италии закрыть офисы "ДНР" и "ЛНР" - Однозначно! Независимо от моего отношения к велосипедистам.
"... и обсудил с премьером Конти дело Маркива" - Италия повела себя как последняя бесстыжая лять. Это просто факт.
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Путлер не для того шмарклю в Италию посылал, чтобы тот там требовал представительства ДНР и ЛНР закрыть.
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«Грошей в бюджеті немає, тому що тепла зима і люди менше платять за комуналку», - цитати великих Прем'єрів.
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A про що йому говорить?
Про італійський неокласицизм в сінематографі?
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"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - сообщил Президент.

Какие-то противоречивые высказывания. Да, переговорщик из него некудышный, или тот кто ему тексты пишет.
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Зеленский в Риме призвал власти Италии / убедиться что вилла на месте и есть куда бежать Зеленскому удастся а уговорить власти Италии -это вряд ли: "Мне всегда грустно из-за продления санкций против РФ", - премьер Италии Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС/"Был референдум", - вице-премьер Италии Сальвини оправдал оккупацию Крыма Россией.
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Хай по приїзду напише реферат: Как я ездил в Италию покупать велосипед.
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Для начала сам признай лнр с днр террористическими организациями.
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