 Зеленский в Риме призвал власти Италии закрыть офисы "ДНР" и "ЛНР" и обсудил с премьером Конте дело Маркива

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Глава государства.
"Я обратился к Премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", - сказал Глава государства в комментарии СМИ.
Также обсудили дело бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, заключенного в Италии.
"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - сообщил Президент.
Мать Виталия Маркива поблагодарила Владимира Зеленского за его усилия для освобождения ее сына.
"Очень благодарны за этот визит. Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину", - сказала женщина.
Громадянин Малорос
@nehovaysyatopol
·5 ч
Для меня самый яркий образец зелёного кумовства это Сивоха. Человек, вообще далекий от всего, кроме кружки пива и ********** на сцене. Уверен, он сам несколько лет назад даже в самом тяжелом алкогольном сне не мог представить себя чиновником высокого ранга Но - удачное знакомство
"... и обсудил с премьером Конти дело Маркива" - Италия повела себя как последняя бесстыжая лять. Это просто факт.
Про італійський неокласицизм в сінематографі?
Какие-то противоречивые высказывания. Да, переговорщик из него некудышный, или тот кто ему тексты пишет.
Як і "Король-віслюк".
А , может, обратить внимание на нашу страну? На ОЛХ процветает торговля документами мразоты, услуги "поездки на Украину" и т.п.