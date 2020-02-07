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Все про:Бронежилет (49) ГБР (315)

 Дело о бронежилетах: ГБР сообщила о подозрении технологу компании-поставщика

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в мошенничестве технологу ООО "НПП Темп 3000".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Технолога подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах (ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины).

"Следствием установлено, что технолог общества способствовала учредителю предприятия и должностным лицам Министерства обороны Украины в завладении денежными средствами в сумме 61,6 тыс. грн. Бюджетные средства были использованы на закупку бронежилетов "Корсар М3с 1-4", которые не соответствуют требованиям ГОСТ и техническим условиям", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

Также на Цензор.НЕТ: Бронежилет "Корсар" набрал наименьшее число баллов на испытаниях, но в МО все молчали, - директор "Баллистики" Довгий

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Источник: https://censor.net.ua/n3174498
 
 
 Топ комментарии
 
Это рядовые воришки - козлы отпущения.
Сам Порошенко дал чистосердечное признание в причастности к воровству денег на некачественных бронежилетах, когда внес залог за генерала Марченко. Потому что генерал припугнул барыгу что заговорит, если не выйдет из СИЗО.
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Мда...логіка у вас пошаліваєт..
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Во как оно, а вот с рюкзаками все в елочку?
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Во как оно, а вот с рюкзаками все в елочку?
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Это рядовые воришки - козлы отпущения.
Сам Порошенко дал чистосердечное признание в причастности к воровству денег на некачественных бронежилетах, когда внес залог за генерала Марченко. Потому что генерал припугнул барыгу что заговорит, если не выйдет из СИЗО.
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Знаешь в чем главная ваша проблема, обличитель? В том, что абсолютно эти-же бронежилеты кроме ВСУ до сих пор с успехом использую Нацгвардия. СБУ и другие службы. Те-же самые НАБУшники. Абсолютно эти-же самые серии жилетов из этих-же партий. И никаких проблем и никаких претензий.
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Надо виновных отдать родственникам погибших ребят.
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а разве тебе известен хоть один эпизод гибели из-за неправильного бронежилета??
беги в ментовку. они то про такие эпизоды не знают )))
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Статистика погибших защитников за январь 2019 года - 6 человек, за январь 2020 года - 14 человек. Когда Зелю вешать будете, зеленые?
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Вначале, порохобот барыгу повесим, а потом и зелю.
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назначілі стрєлочніка козлом отпущєнія
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одеть на него тот броник и из каалаша проверить . выживет - невиновен.
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Заметь за барыгу ты сам сказал, и кажется здесь без вариантов.
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А чо, в Италии скорый поезд не туда направил кто?;(
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_Какое ещё "бугага"? Если такую стрелку не туда переключить, два поезда поцелуются в дёсна... Или один поезд будет кувыркаться следующие несколько км.
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Стрілки зараз автоматичні і керуються диспетчерами.
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стрелочник... надеетесь, что ее никто защищать не станет?
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Із такими темпами вони скоро до мишей до*буться.
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