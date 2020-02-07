 Дело о бронежилетах: ГБР сообщила о подозрении технологу компании-поставщика

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Технолога подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах (ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины).

"Следствием установлено, что технолог общества способствовала учредителю предприятия и должностным лицам Министерства обороны Украины в завладении денежными средствами в сумме 61,6 тыс. грн. Бюджетные средства были использованы на закупку бронежилетов "Корсар М3с 1-4", которые не соответствуют требованиям ГОСТ и техническим условиям", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

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11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.