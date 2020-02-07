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 С начала суток враг 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Один обстрел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил по защитникам Новомихайловки, применив автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
дважды вблизи населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил 5 снарядов, из миномета калибра 120 мм - 7 мин и 23 мин с 82-мм миномета, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов;

рядом с Крымским - с противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела.

Сегодня, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3174496
 
 
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З сайту СБУ зник Козак-переможець.
С начала суток враг 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9568
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Точно втрат нема, чи брешуть, як завжди?
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Сейчас умерших уже в госпитале считают по чудному. Поэтому и отличаются реальные цифры. За январь Зеля прокукарекал официально о 11 погибших, а реально было 14 человек.
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когда уже будет сообщение которое подержит веру людей что на непрекращающиеся обстрелы был нанесен огневой ответ в результате которого бандформирования было уничтожено столько оков столько техники
А так зеленая сдача страны по нам гатят со всех стволов а у нас потерь нет только ранения тогда откуда за январь столько погибших наших бойцов

Врать не привыкать Вам
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Ха! Временно.
Одна сеть терминалов полгода не работает.
Теперь другая накрылась руССким миром
Від початку доби ворог 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8910
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