 "Идиотов - жалко, им надо помогать", - Аваков ответил Сытнику

Аваков прокомментировал слова Сытника в Twitter, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его ответ полностью.
"Начальник НАБУ, коррупционер из реестра - ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя.
За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Даже могу дать советы:
- Возбудить пару тройку фейковых дел самому
- Написать в дбр, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него.
- Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари против Трампа. А его заставили.😏
- Написать в спортлото...
Тогда все поймут - идиот. А идиотов - жалко, им надо помогать", — написал Аваков.
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Рание директор НАБУ Артем Сытник заявил, что намерен обжаловать в ЕСПЧ штраф за отдых, благодаря которому он оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
"Это административное дело - продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности", — сказал Сытник.
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Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.
13 декабря 2019 года суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.
І те кохання до рання,
І ті породисті собаки
Та й рюкзаки - також фіґня.
Тому, що всі ви - ідіоти,
І чхати я на всіх хотів,
Не відривайте від роботи,
А від корита - й поготів.
Ало, зрадоґній, ваших їдять.
Про Сакварелидзе и говорить не нужно. Практически единственное дело , не фигня какая-то про прошлогодний снег, а задержание топ коррупционеров.- бриллиантовых прокуроров.
Я не понимаю, почему эти профессионалы не задействованы новой властью
А Юля Марушевская? Почему не задействована она?
И потом это дело разваливается-разваливается, но все никак не развалится. Странно да? Да ещё и при таких деньжищах
И фейковые дела и посты в фейсбуке против Трампа.
мента... понтам ни к чему высшая арихметика.
Це аксіома ідіота.
Ти розумієш, що всі ми, з цього кута кривоокості (чи криворукості) винуваті й утому, що ти какався в дитинстві. Що листя з дерев падають.
Є конкретна особа, яка відповідає за командуванням поліції - гілки виконавчої влади, яка не виконує своїх обов'язків. Оце і є винуватість. Конкретна й беззаперечна.
Куда не глянь везде так
добродію хАваков - що там по- мукачево...- заяву про відставку слабо...
п.с. і хоча це не найголовнішше, і все ж...
АЗАРОВ АПЛОДИРУЕТ СТОЯ: АВАКОВ ПРОИЗНЕС РЕЧЬ НА НЕИЗВЕСТНОМ ЛИНГВИСТАМ ЯЗЫКЕ
«Відтєпєр достатньо прєдявіти…»
Министр внутренних дел Арсен Аваков в очередной раз попытался овладеть государственным языком, но потерпел сокрушительное фиаско. Попытка состоялась во время вчерашней презентации мобильного приложения «Дія», созданного в рамках концепции «Государство в смартфоне».
«Відтєпєр достатньо прєдявіти прєдставнику поліції елєктронний додаток «Дія», в ньому елєктронне посвідчення вадія чи паспорт, і поліцейський сам правєріт данні, які там є», - поведал изумленным слушателям глава МВД.
По словам министра, в прошлом году было составлено более 300 000 протоколов на граждан, не имевших при себе удостоверения личности. «Зараз такого не буде вже. Зараз ти достайош смартфон, показуєш, скаже: «Дякую», і все, і мінус сто дєвяносто чєтирє мілліона із бюджета», - успокоил украинцев Аваков, добавив, что «ми дійсно входім в четверку краін наших європєйскіх і входім в дєсятку мірових, но по цифровому образу нашего паспорта ми будємо другі в світі».
Смех смехом, но вообще-то языковедам давно пора начать изучать Арсена Борисовича как уникальный лингвистический феномен, сравнимый разве что с незабвенным создателем «азировки». Впрочем, наверное, некрасиво было бы думать, что выучить украинский язык министру внутренних дел, проживающему в Украине последние 54 года, не позволяет некий дефект ума - может быть, человеку просто на нормального репетитора не хватает. Сами понимаете, столько расходов, столько трат кругом: виллу в Италии содержи, за коллекцией картин ухаживай, винный погреб пополняй - а тут еще Гончарук грозится министерские зарплаты урезать… Где уж тут на изучение языка тратиться! Так что, видимо, остается только понять Авакова и простить. И, может быть, объявить благотворительный сбор на преподавателя украинского: жалко ведь человека - вон, глядите, как мается!
цк ек я - це
https://www.rupor.info/news/154500/azarov-aplodiruet-stoya-avakov-proiznes-rech-na-neizvestnom-lingvistam-yazyke
Они специально кривляются
В країні розгул усілякої злочинності і жоден віп-корупціонер не сів за останні 4 роки.
Тому хлопці ідіть нахєр ОБОЄ!!!
Яніна Соколова
@IaninaSokolova
·6 февр.
У "днр" новий "прем'єр". Ой, це чомусь громадянин РФ Володимир Пашков
Так а шо там з пенсіями, допоможемо "днр"?
(Озвучені Капліним цифри не бентежать Ліхмана, і той дає політику далі говорити про те, що Аваков із Геращенком розікрали останні копійки, віддані простими людьми на реформу поліції.)
Най тоді скористується останнім пунктом, падло зажерте!
.... але й не вороги
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