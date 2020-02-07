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 Политика Украины
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Все про:Аваков (1051) Сытник (739)

 "Идиотов - жалко, им надо помогать", - Аваков ответил Сытнику

Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил на слова директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, заявившего, что признание его коррупционером — "продолжение истории с рюкзаками".

Аваков прокомментировал слова Сытника в Twitter, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его ответ полностью.

"Начальник НАБУ, коррупционер из реестра - ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя.

За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Даже могу дать советы:

  1. Возбудить пару тройку фейковых дел самому
  2. Написать в дбр, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него.
  3. Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари против Трампа. А его заставили.😏
  4. Написать в спортлото...

Тогда все поймут - идиот. А идиотов - жалко, им надо помогать", — написал Аваков.

Читайте также: Некоторые министры жаждут мести за "рюкзаки", - Сытник о своем включении в список коррупционеров

Рание директор НАБУ Артем Сытник заявил, что намерен обжаловать в ЕСПЧ штраф за отдых, благодаря которому он оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

"Это административное дело - продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности", — сказал Сытник.

Также на Цензор.НЕТ: В Раде собрали более 150 подписей за увольнение Сытника с поста директора НАБУ

Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

13 декабря 2019 года суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

Идиотов - жалко, им надо помогать, - Аваков ответил Сытнику 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174489
 
 
 Топ комментарии
 
Аваков еще тот "красавец", молчал бы лучше! Рюкзаки, как не крути, мутная тема! Про Рифмастера я вообще молчу!
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Пиши петицію. Направляй своєму президентові. він же обіцяв ставити на посади тих, кого забажає народ.
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Національна гвардія України закупила автомобілі МАЗ із санкційними двигунами расєйського виробництва.Отже, військове формування - Нацгвардія,має «на озброєнні» автотехніку із двигунами,що постачає країна-агресор. Що це? Чиїсь приватні інтереси превалюють над державними?

"Идиотов - жалко, им надо помогать", - Аваков ответил Сытнику - Цензор.НЕТ 4336 "Идиотов - жалко, им надо помогать", - Аваков ответил Сытнику - Цензор.НЕТ 6850
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Павуки у скляній тарі - точніше не придумаєш!
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То все - фіґня, то все - до ср@ки,
І те кохання до рання,
І ті породисті собаки
Та й рюкзаки - також фіґня.
Тому, що всі ви - ідіоти,
І чхати я на всіх хотів,
Не відривайте від роботи,
А від корита - й поготів.
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Аваков еще тот "красавец", молчал бы лучше! Рюкзаки, как не крути, мутная тема! Про Рифмастера я вообще молчу!
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Дивлюсь жьірного Сьітнєка їсти почали. Їдять Орсєнбарісьічєм Сабаковьім, що дуже символічно. Та сама доля чекає на лису з@лупу Наєма, ****@ліцєва Сірожу-зайняв-у-мами Лєщєнка, інших під@рів з тої ж тусовки ну і самого Орсєнбарісьічя як усіх доїсть.
Ало, зрадоґній, ваших їдять.
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Страна абсурда - бандит 90-х, харьковский криминальный авторитет - министр МВД, правоохранитель
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фейсбучные чиновники, что рюкзаков что халявщик...
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яке там бебебе.. він їх буде рвати на шмаття "Идиотов - жалко, им надо помогать", - Аваков ответил Сытнику - Цензор.НЕТ 5051
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Да уберите уже их обоих , и поставьте Сакварелидзе и Лордкипанидзе.
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Наче серед українців порядних немає..
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Эти проверенные. И тоже граждане Украины
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Пиши петицію. Направляй своєму президентові. він же обіцяв ставити на посади тих, кого забажає народ.
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и грузинского наркомана премьером! Чтоб зелибобы страдали по полной!
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кацапчик, расслабься, здесь водки нет, иди домой!
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Лордкипанидзе был в Одессе начальником полиции. До его прихода через день в Одессе вырывали волонтерские пункты, вата собиралась возле дома профсоюзов и устраивала вселенские плачи 'по сожженым хунтой', только самоотверженная работа этого человека помогли восстановить в городе реально спокойствие.
Про Сакварелидзе и говорить не нужно. Практически единственное дело , не фигня какая-то про прошлогодний снег, а задержание топ коррупционеров.- бриллиантовых прокуроров.
Я не понимаю, почему эти профессионалы не задействованы новой властью
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потому что у них запросы такие же как и у "новой власти". Поэтому их надо поставить на должности, чтоб у разных слоёв охлоса закончились вожди.
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Хорошо, это вообще мнение, я с ним не согласна.

А Юля Марушевская? Почему не задействована она?
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Единственное дело Сакварелидзе ЗА ГОД - "бриллиантовые прокуроры", и то это дело РАЗВАЛИВАЕТСЯ в суде. Такой результат говорит о полном непрофессионализме. Зато пиариться - мастер.
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Потому как сакварелидзе уволили, а вещдоки слямзили. Там были кроме бриллиантов, которые стали почему-то стоить 200 долларов, ещё и наркота и деньги. Обвинение в требовании переоформить бизнес на сестру и многое другое

И потом это дело разваливается-разваливается, но все никак не развалится. Странно да? Да ещё и при таких деньжищах
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Делаем ставки, кто кого? Я думаю Арсен за базар отвечает. Хана Сытнику.
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"Ситника" кришує , ну як мінімум до цього часу , кришував, Держдеп - тепер побачим "Идиотов - жалко, им надо помогать", - Аваков ответил Сытнику - Цензор.НЕТ 6149
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Еще Донецк и Днепр отличаются насыщенностью этого "добра".
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кузниця кадрів і памятників сраліну та жухову "Идиотов - жалко, им надо помогать", - Аваков ответил Сытнику - Цензор.НЕТ 1119
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Допа, Гєпа, Льоня Космос, Богословська - всі з Харкова))))))
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Вам, что-то гниды тролльные не нравится в Харькове.
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Аваков как о себе написал.
И фейковые дела и посты в фейсбуке против Трампа.
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Арсен Борисич так рознервувався, що забув, після пункту ТРИ має бути пункт ЧОТИРИ, а не знову ТРИ. )
"Идиотов - жалко, им надо помогать", - Аваков ответил Сытнику - Цензор.НЕТ 3451
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мента... понтам ни к чему высшая арихметика.
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Так это из-за Авакова Украина в дерьме - коррупционеры не арестованы, земли разворованы, заводы разворованы, госорганы кроме воровства ничем не занимаются. Чье это дело как не полиции? Набрали кучу народа, которые обеспечивают права и свободы гражданина. А они, во главе с Аваковым, обеспечивают защиту уничтожения прав и свобод народа Украины. Так что во всем виноват Аваков.
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ні - у всьому тому..... - винуваті ВСІ ми - АКСІОМА!!!!
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О, недарма Аваков про ідіотів заговорив.
Це аксіома ідіота.
Ти розумієш, що всі ми, з цього кута кривоокості (чи криворукості) винуваті й утому, що ти какався в дитинстві. Що листя з дерев падають.

Є конкретна особа, яка відповідає за командуванням поліції - гілки виконавчої влади, яка не виконує своїх обов'язків. Оце і є винуватість. Конкретна й беззаперечна.
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Чья б корова мычала 🤬 полная деградация полиции и беспредел
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Вор кричит держи вора

Куда не глянь везде так
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Ситник обтікай. Ти мав шанс посадити цього покидька за розкрадання бюджетних коштів, але ти повівся і дав задню.
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Хочешь сказать, что революция была зря?
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і хтось ще хоче щось він "іменованої влади"...- коли іменовані "високопосадовці" , та ще і з правово-силових один одного мочать..., а більшість розуміє що оде що дщруге це злочинці....мда
добродію хАваков - що там по- мукачево...- заяву про відставку слабо...
п.с. і хоча це не найголовнішше, і все ж...

АЗАРОВ АПЛОДИРУЕТ СТОЯ: АВАКОВ ПРОИЗНЕС РЕЧЬ НА НЕИЗВЕСТНОМ ЛИНГВИСТАМ ЯЗЫКЕ

«Відтєпєр достатньо прєдявіти…»

Министр внутренних дел Арсен Аваков в очередной раз попытался овладеть государственным языком, но потерпел сокрушительное фиаско. Попытка состоялась во время вчерашней презентации мобильного приложения «Дія», созданного в рамках концепции «Государство в смартфоне».
«Відтєпєр достатньо прєдявіти прєдставнику поліції елєктронний додаток «Дія», в ньому елєктронне посвідчення вадія чи паспорт, і поліцейський сам правєріт данні, які там є», - поведал изумленным слушателям глава МВД.
По словам министра, в прошлом году было составлено более 300 000 протоколов на граждан, не имевших при себе удостоверения личности. «Зараз такого не буде вже. Зараз ти достайош смартфон, показуєш, скаже: «Дякую», і все, і мінус сто дєвяносто чєтирє мілліона із бюджета», - успокоил украинцев Аваков, добавив, что «ми дійсно входім в четверку краін наших європєйскіх і входім в дєсятку мірових, но по цифровому образу нашего паспорта ми будємо другі в світі».

Смех смехом, но вообще-то языковедам давно пора начать изучать Арсена Борисовича как уникальный лингвистический феномен, сравнимый разве что с незабвенным создателем «азировки». Впрочем, наверное, некрасиво было бы думать, что выучить украинский язык министру внутренних дел, проживающему в Украине последние 54 года, не позволяет некий дефект ума - может быть, человеку просто на нормального репетитора не хватает. Сами понимаете, столько расходов, столько трат кругом: виллу в Италии содержи, за коллекцией картин ухаживай, винный погреб пополняй - а тут еще Гончарук грозится министерские зарплаты урезать… Где уж тут на изучение языка тратиться! Так что, видимо, остается только понять Авакова и простить. И, может быть, объявить благотворительный сбор на преподавателя украинского: жалко ведь человека - вон, глядите, как мается!

цк ек я - це
https://www.rupor.info/news/154500/azarov-aplodiruet-stoya-avakov-proiznes-rech-na-neizvestnom-lingvistam-yazyke
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Таким же был и азиров. Это неуважение к украинскому языку и государственности.
Они специально кривляются
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Ха-ха!!! Аваков забув як називав Трампа ледь не дебіли перед виборами...
В країні розгул усілякої злочинності і жоден віп-корупціонер не сів за останні 4 роки.
Тому хлопці ідіть нахєр ОБОЄ!!!
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Полная и окончательная задница. Когда руководители государственных ведомств начинают друг-друга публично поносить... Какой кошмар...
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Мочилово ЗЕбилов доставляет...вне всяких сомнений слишком разношорстноё стадо собралось под флагами Шапито 95... Только вопрос времени когда эта шобла вцепица зубами в глотки своих же коллег ЗЕбилов.
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Пока аваков на своём месте, - коррупция непобедима, всё исходит именно от него, так как, он самый главный коррупционер.
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Они ещё и ходят вокруг да около с глубокомысленным видом отъявленных идиотов...
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Так вы помогайте, пока только тарифы поднимаете.
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Лучше жевать или нюхать чем писать. Кто кто , а народ Украины понимает кто такой Аваков.
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Палач с опытом бандита на службе шута- клоуна !
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Слушайте, это просто Эпидемия какая-то. Умственный мор начался среди чиновников. Причём, наперегонки. Теперь понятно, почему они отказываются проходить психическую экспертизу. Половина из них - пациенты стационара...
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Яніна Соколова

@IaninaSokolova

·6 февр.

У "днр" новий "прем'єр". Ой, це чомусь громадянин РФ Володимир Пашков
Так а шо там з пенсіями, допоможемо "днр"?
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Физиогномически по Ломброзо, Сытник выглядит порядочным человеком, в отличии от Авакова.
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Каплін: …Проблема намного глубже. Я, как всегда, прямо скажу: Аваков - убийца. На его совести десятки тысяч людей, которые погибли на Донбассе. Сотни ребят из полиции, которые погибли после так называемого начала реформы в украинской полиции.
(Озвучені Капліним цифри не бентежать Ліхмана, і той дає політику далі говорити про те, що Аваков із Геращенком розікрали останні копійки, віддані простими людьми на реформу поліції.)
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Аваков відчуває себе при гаранті, таким собі Антонеску при королі Міхаї, як було під час ІІ Світової війни в Румунії.
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слуга,особенно приближенный к хозяину .23.02.19 В случае победы Зеленского процесс перехода к парламентской республике может начаться еще до парламентских выборов, - Аваков/ /01.04.19 Зеленский - порядочный человек из другого мира, - Аваков/Шустрого и сообразительного паренька заприметил Коломойский :Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД./ «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский.
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Перший пункт - то він про себе і справу Шеремета?
Най тоді скористується останнім пунктом, падло зажерте!
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А когда уже самого Авакова посадят? Весна близко, Зе ну и где посадки, или ты балабол обыкновенный?
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Яценюк вийме маузер і... - я тебе породив, я тебе застрілю.
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Ну если Сытник алкаш ,то Аваков ******* ,в прочем активный ,не зря Гепа с Допой ролики крутили ,если надо пример Ок- Мэр городка Первомайский в Харьковской области ,любезный протеже нашего Авакова ,ну не просто так же ,о этой связи многие знают...
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