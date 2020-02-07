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 Депутаты "ЕС" обратились в Нацполицию с требованием расследовать высказывания Еремеевой об украинском языке. ДОКУМЕНТ

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" обратились к начальнику ГУ Нцполиции в г. Киеве с просьбой открыть уголовное производство в отношении высказывания продюсера телеканала "1+1" Елены Еремеевой о том, что украинский язык подходит только для комедий и не подходит для мелодрам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат фракции "ЕС" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера все обсудили позорные и унизительное высказывание продюсера 1+1 относительно украинского языка. Разговоры - хорошо, но должны наступить правовые последствия. Утверждение этого продюсера, которое, фактически, свидетельствует о попытке представить украинский язык неполноценным, должно стать предметом уголовного производства. Все признаки для этого есть", - написал Арьев.

"Народные депутаты о "Европейской Солидарности", считая, что действия продюсера 1+1 могут содержать прямой состав преступления, обращаются к Национальной полиции в г. Киеве с соответствующим заявлением. Следствие должно быть. Никто не может безнаказанно унижать достоинство украинцев", - добавил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продюсер "1+1" Еремеева: Мелодрамы в весеннем сезоне будут на русском языке - артистам тяжело работать на украинском

Депутаты фракции "ЕС" считают, что высказывания продюсера подпадают под действие ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины как умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства, оскорбление чувств граждан по языковым признакам.

Напомним, ранее продюсер сериалов и фильмов канала "1+1" Алена Еремеева заявила, что для весеннего сезона они сняли все сериалы на русском языке, так как, по их мнению, "тональность украинского языка" не подходит для мелодрам, а лишь для комедий.

Депутаты ЕС обратились в Нацполицию с требованием расследовать высказывания Еремеевой об украинском языке 01

Также читайте: Советую руководителям на ТВ избегать оценок, какой жанр выглядит на украинском языке лучше или хуже, - языковой омбудсмен Монахова

Источник: https://censor.net.ua/n3174484
 
   
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Дуркует все это зеленое шобло, и самое противное, что они не понимают этого....
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Депутаты ЕС продолжают дурковать! Но их можно понят, ни на что более не способны... Только гадить!
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Брагаря с его заявой забыл, ватник?
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А чьо такоє? Нраіцца сматрєть кіно парасєйскі?
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Это хорошо,что депутаты обратились расследовать словесный понос слабоумной Еремеевой, но у меня опять что-то не складывается в логический строй, а почему эти же депутаты из Пэтиного большинства не проголосовали за украинский язык на телеканалах Украины? Почему там все 5 лет Пэдрячьего правления спокойно демонстрировались фильмы на русском языке, почему выпускались газеты и журналы на языке агрессора, почему пророссийский телеканал Интер Фирташа и Ньюзван спокойно работали и несли свою просоветскую и пророссийскую пропаганду в тяжелейшие годы войны? Почему в общественных учреждениях служащие говорят на языке агрессора и тогда и сейчас, при чем безнаказанно и никто ничего не предпринимал и сейчас не предпринимает? Почему законодательно не утверждены существенные наказания за пренебрежение к госязыку? Вот не складыается как -то с этой партией, нет искренности, нет человечности, нет морали. Хотя сейчас , конечно, можно и нужно вести речь о языке и его саботирование со стороны не только Еремеевой, но и всей зеленой швали, которая замахнулась со всей своей дури на основы украинской идентичности и государственности.
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Дуркует все это зеленое шобло, и самое противное, что они не понимают этого....
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А ведь они правы- надо, что бы эта ша№ава свой же язык да в свою же .... засунула, лет так на 10.
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В даному випадку песи заслуговують на повагу,бо мова окупанта в Україні може бути тільки в одиночній камері тюрми.
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ну ты и урод.... зачем тебе жовто-блакитный? повесь аквафрешь )))
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А вот это зря. Нельзя уподобляться брагарю.
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ты дурак?? это публичное унижение державной мовы
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это не дело полиции. особенно квакваковской. всё закончится ничем. статья 161 сформулировано дебильно.
перед тем как хамить, рекомендую немного подумать. если есть чем.
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еще раз напиши... это прописи у тебя такие...?
ты просто тупой недоумок.
иногда важен ПРОЦЕСС, а не результат
хотя отказ от сабакова это тоже результат.
надеюсь, я тебе, дурачку, не нахамил))))
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да ты святой.... придурок))))
поплачь, тебя и попустит)))
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как в Америке называют "дождик" (ёлочное украшение)?
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Новосад, якій не вистачало міністерської зарплати, купила квартиру в Києві
Міністр освіти Ганна Новосад, яка раніше заявляла, що не зможе прожити на зарплату в 36 тис. грн, придбала квартиру в Києві за 944,2 тис. грн
Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані міністра..
У документі вказується, що площа придбаної квартири становить 46,6 кв. м. Придбали її у ТОВ "Дісбуд".Депутаты "ЕС" обратились в Нацполицию с требованием расследовать высказывания Еремеевой об украинском языке - Цензор.НЕТ 8310
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йому переклинило...бідолашне утисків натерпівся.
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Без гиляк лягушки не заткнуться 😀😀😀
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все правильно - тепер затягати ту кацапсину по судах так, щоб взагалі оніміла, паскуда
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ПЕСи песами...А з такими, "с челюстью", вирішувати питання треба, як то зробили в Прибалтиці.
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Зебилы, а вы бы лучше прислушались к умным людям с ЕС
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Например к Венгрии.
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Выслать тётку в Магадан для понимания рюсского языка в полном объёме ... Депутаты "ЕС" обратились в Нацполицию с требованием расследовать высказывания Еремеевой об украинском языке - Цензор.НЕТ 1721
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В Магадан, говоришь? А что посоветуешь для русскоязычной Одессы, которая таки Украина?
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Так я из Николаева ,тоже полностью русскоязычный ,но государство Украина ОБЯЗАНО себя защищать и защита украинского языка это тоже очень важно и если с каждым годом в Украине украиноязычных будет всё больше и больше то для государства это хорошо ,это правильно .
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Сделайте все платным и узнаете за что согласны люди платить.
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В русском языке 200000 тысяч слов, в украинском 250000. Русский на 30% состоит из славянских слов, а украинский из 85% славянских, тогда почему великий русский, а не великий украинский? Может по тому, что Россия не давала развиваться украинскому, она всегда в превосходных степенях выхваляла всё русское, выдавая ворованное за своё.
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У євреїв є таке поняття "саянім" (sayanim) - це добровільні помічники Моссаду.
В Україні ФСБшних саянімів - чверть населення.
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Всей этой обосаной власти, нет времени на людей, они будут между собой отношения выяснять постоянно
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Чому дивуватися? Основний транслятор... Депутаты "ЕС" обратились в Нацполицию с требованием расследовать высказывания Еремеевой об украинском языке - Цензор.НЕТ 3034
Депутаты "ЕС" обратились в Нацполицию с требованием расследовать высказывания Еремеевой об украинском языке - Цензор.НЕТ 9705
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НАДО РАЗОБРАТЬСЯ КАКОЙ СТРАНЫ ГРАЖДАНСТВО У ЕРЕМЕЕВОЙ, где она родилась и где училась
Может это просто руцкий мир на канале 1+1 забыл В КАКОЙ СТРАНЕ ЕГО ПРИЮТИЛИ?
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За що суперечка за нашу рідну державну слов'янську мову чи за чужу закордонну штучну кацапська мову, мову нашого лютого ворога окупанта Криму і Донбасу? Адже російська мова це нахабно вкрадена жахливими москалями Українська, і вона родом з слов'янської частини Русі - Київської. І не слов'янська а угро-фiнська московія вона недавно в 18 столітті низменно, безчесно вкрала для нової назви своєї личакової орди московії не тільки слов'янське слово Росія тобто Русь, а ще й так звану руську мову українців. У ранньому середньовіччі була мова київсько- руська а на північний схід від сьогоднішньої ******** Русi -України в дикому тубільному Заліссі, ось там розмовляли тiльки на суміші фінсько-угорських та татарських діалектів а пізніше тільки трохи наполовину слов'янській койне. Поки спочатку гидкий личаковий москаль Ломоносов, а потім негроїдний -єврей Пушкін підступно не вкрали з народної мови праукраїнців практично велику слов'янську складову майбутньої ******** штучної "російської" мови. Ця штучна кацапська мова яка тільки в 18 столітті стала офіційною для ніби то "великоросів " цього личакового підступно замаскованого під ніби-то навіть головного слов'янського" народу русичів, але чомусь ординцiв чухонско-мокшанського та азіатського походження за ДНК.
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хоть кто то озаботился публичным унижением державной мовы.
а министр новосад описялась.
а такая заява ее прямая обязаность
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Пора патріотичним силам пікетувати Зеканал 1+1.Беню на ...
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Нового казати більше нема чого: я все написала одразу після виборів, у перші дні. До мене сікалися зебіли, але тепер все воно тільки підтверджується і справджується.
Українці в Україні є по факту національною меншиною, Україна, на жаль, не була і не є Батьківщиною ДЛЯ українців, хоча це їхня рідна земля, як принижували мене, ображали і утискали в Києві за українську мову (називали невихованою - причому оце ж-плем*я, яке ви привели до влади, бо я ніколи не переходила заради них на москальську, вимагали, щоб розмовляла, тільки без толку), так і продовжують вже на відстані ... Я не могла повірити, коли побачила вчора "заяву" цієї москальської к**ви. І тут ще знаходяться екземпляри, які кажуть, що мова не має значення. Але приниження і утисків зазнає чомусь винятково УКРАЇНСЬКА МОВА. Мені огидно, гірко і боляче. Я перед цим бачила повідомлення (тільки не пам*ятаю всіх деталей), хто саме подав заяву про порушення Закону про мову (десь людину теж відмовилися обслуговувати українською, хоча вона попросила), але =мовний омбудсмен= відмовився її прийняти до розгляду.
Це про яку країну йдеться ? Точно про УКРАЇНУ ??? І про її ЄДИНУ ДЕРЖАВНУ МОВУ ?
А ваш виродок варнякає, щоб українці верталися додому ??? Ми тут себе більше відчуваємо українцями, ніж =вдома=: зумисне так виділила, бо наш дім у нас відбирають різні племена, які мають свої домівки, але вперто хочуть вкрасти і знищити нашу - з ВАШОЇ ДОБРОЇ ВОЛІ І МОВЧАЗНОЇ ЗГОДИ).
Мені клієнти щодня кажуть: мадам, яке у вас красиве ім*я, ой, і прізвище таке гарне ... хто ви, звідки ... Я регулярно тут розказую, як на вулиці / в кафе, коли з донькою, завжди питають: а якою мовою ви розмовляєте ? так гарно звучить. А в Україні я, виглядає, не така, бо моя мова для вашої зе-влади зе-виродків-УКРАЇНОНЕНАВИСНИКІВ обмежена і недолуга.
І не виздихають же ці покидьки ніяк ... Закликати до знищення, типу, не можна, заборонено. Хоча при самозахисті (йдеться про виживання народу) все дозволено.
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Україна. Армія. Віра. Мова.
Ми, переможемо !
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Мова - это ж дер символ. за оскорбление нац символики нужно сажать по закону! все правильно! На нары ватников за оскорбления эти мовы!
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потому что ты, придурок, иначе не поймешь
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Чомусь згадались дітки петрика, які ні бельмеса українською..та усе елітне кодло, для якого усе українське чуже..як по крові, так і ментально..
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