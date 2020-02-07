 Депутаты "ЕС" обратились в Нацполицию с требованием расследовать высказывания Еремеевой об украинском языке. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат фракции "ЕС" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера все обсудили позорные и унизительное высказывание продюсера 1+1 относительно украинского языка. Разговоры - хорошо, но должны наступить правовые последствия. Утверждение этого продюсера, которое, фактически, свидетельствует о попытке представить украинский язык неполноценным, должно стать предметом уголовного производства. Все признаки для этого есть", - написал Арьев.
"Народные депутаты о "Европейской Солидарности", считая, что действия продюсера 1+1 могут содержать прямой состав преступления, обращаются к Национальной полиции в г. Киеве с соответствующим заявлением. Следствие должно быть. Никто не может безнаказанно унижать достоинство украинцев", - добавил депутат.
Депутаты фракции "ЕС" считают, что высказывания продюсера подпадают под действие ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины как умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства, оскорбление чувств граждан по языковым признакам.
Напомним, ранее продюсер сериалов и фильмов канала "1+1" Алена Еремеева заявила, что для весеннего сезона они сняли все сериалы на русском языке, так как, по их мнению, "тональность украинского языка" не подходит для мелодрам, а лишь для комедий.
перед тем как хамить, рекомендую немного подумать. если есть чем.
ты просто тупой недоумок.
иногда важен ПРОЦЕСС, а не результат
хотя отказ от сабакова это тоже результат.
надеюсь, я тебе, дурачку, не нахамил))))
поплачь, тебя и попустит)))
я под прокси )))
Міністр освіти Ганна Новосад, яка раніше заявляла, що не зможе прожити на зарплату в 36 тис. грн, придбала квартиру в Києві за 944,2 тис. грн
Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані міністра..
У документі вказується, що площа придбаної квартири становить 46,6 кв. м. Придбали її у ТОВ "Дісбуд".
В Україні ФСБшних саянімів - чверть населення.
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Может это просто руцкий мир на канале 1+1 забыл В КАКОЙ СТРАНЕ ЕГО ПРИЮТИЛИ?
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а министр новосад описялась.
а такая заява ее прямая обязаность
Українці в Україні є по факту національною меншиною, Україна, на жаль, не була і не є Батьківщиною ДЛЯ українців, хоча це їхня рідна земля, як принижували мене, ображали і утискали в Києві за українську мову (називали невихованою - причому оце ж-плем*я, яке ви привели до влади, бо я ніколи не переходила заради них на москальську, вимагали, щоб розмовляла, тільки без толку), так і продовжують вже на відстані ... Я не могла повірити, коли побачила вчора "заяву" цієї москальської к**ви. І тут ще знаходяться екземпляри, які кажуть, що мова не має значення. Але приниження і утисків зазнає чомусь винятково УКРАЇНСЬКА МОВА. Мені огидно, гірко і боляче. Я перед цим бачила повідомлення (тільки не пам*ятаю всіх деталей), хто саме подав заяву про порушення Закону про мову (десь людину теж відмовилися обслуговувати українською, хоча вона попросила), але =мовний омбудсмен= відмовився її прийняти до розгляду.
Це про яку країну йдеться ? Точно про УКРАЇНУ ??? І про її ЄДИНУ ДЕРЖАВНУ МОВУ ?
А ваш виродок варнякає, щоб українці верталися додому ??? Ми тут себе більше відчуваємо українцями, ніж =вдома=: зумисне так виділила, бо наш дім у нас відбирають різні племена, які мають свої домівки, але вперто хочуть вкрасти і знищити нашу - з ВАШОЇ ДОБРОЇ ВОЛІ І МОВЧАЗНОЇ ЗГОДИ).
Мені клієнти щодня кажуть: мадам, яке у вас красиве ім*я, ой, і прізвище таке гарне ... хто ви, звідки ... Я регулярно тут розказую, як на вулиці / в кафе, коли з донькою, завжди питають: а якою мовою ви розмовляєте ? так гарно звучить. А в Україні я, виглядає, не така, бо моя мова для вашої зе-влади зе-виродків-УКРАЇНОНЕНАВИСНИКІВ обмежена і недолуга.
І не виздихають же ці покидьки ніяк ... Закликати до знищення, типу, не можна, заборонено. Хоча при самозахисті (йдеться про виживання народу) все дозволено.
Ми, переможемо !