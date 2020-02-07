 Депутаты "ЕС" обратились в Нацполицию с требованием расследовать высказывания Еремеевой об украинском языке. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат фракции "ЕС" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера все обсудили позорные и унизительное высказывание продюсера 1+1 относительно украинского языка. Разговоры - хорошо, но должны наступить правовые последствия. Утверждение этого продюсера, которое, фактически, свидетельствует о попытке представить украинский язык неполноценным, должно стать предметом уголовного производства. Все признаки для этого есть", - написал Арьев.

"Народные депутаты о "Европейской Солидарности", считая, что действия продюсера 1+1 могут содержать прямой состав преступления, обращаются к Национальной полиции в г. Киеве с соответствующим заявлением. Следствие должно быть. Никто не может безнаказанно унижать достоинство украинцев", - добавил депутат.

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Депутаты фракции "ЕС" считают, что высказывания продюсера подпадают под действие ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины как умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства, оскорбление чувств граждан по языковым признакам.

Напомним, ранее продюсер сериалов и фильмов канала "1+1" Алена Еремеева заявила, что для весеннего сезона они сняли все сериалы на русском языке, так как, по их мнению, "тональность украинского языка" не подходит для мелодрам, а лишь для комедий.

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