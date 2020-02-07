 Харьковский вуз не пускает студентов из Китая на пары из-за коронавируса

В Национальном харьковском аэрокосмическом университете им. Жуковского (ХАИ) приняли меры против коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщили в вузе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности:
- факультету по подготовке иностранных граждан в короткий срок поручено реализовать дистанционные формы обучения для студентов из КНР;
- для обеспечения учебного процесса таким студентам будут переданы учебные материалы, а также организована дистанционная форма обучения. Лабораторные и аудиторные занятия, которые требуют использования специального оборудования для этих студентов, откладываются;
- временно откладывается выезд украинских студентов в Китай по программам академической мобильности.
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Отметим, за две недели в Харьковскую областную инфекционную больницу госпитализировали девятерых граждан Китая. Первый пациент с подозрением на коронавирус поступил 25 января. Им оказался турист из КНР.
Затем в больницу в разное время поступило еще восемь человек - студенты ХАИ и Харьковской государственной академии культуры. Выяснилось, что только один из заболевших ранее бывал в Ухани (эпицентр распространения 2019-nCoV). Более того, никто из пациентов не подходил по критериям выявления коронавируса. Врачи установили, что все граждане Китая подхватили различные типы ОРВИ.
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Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Разве в Китае нету своих учебных заведений? Есть. Там наши учатся. Бред какой-то.
Сначала впускают в страну рахношерстных абитуриентов, а потом болячки находят. Наши молодые люди учиться не могут, а чужих учим. Скоро чужих учить некому будет)))
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все, кто голосовал за зю...
кто не бережётся - тот идиот
2. Когда появились тест-системы? (позже)
3. Вывод - ты дебил. В клиническом смысле, т.е. когнитивный инвалид. Либо просто работаешь на форуме.
_Тестов - нет. Министерство брехни рапортует, что это не коронаТы паникер, и таких стрелять надо. Паника хуже любой эпидемии.
Истерика по поводу коронавируса уже носит характер пандемии. Такое впечатление, что это сделано "на коммерческой основе".
Когда училась я, интернета не было) Курсовых было довольно много. Контрольные - еще больше) Строительгый факультет. ПГС. Что касается диплома - святое дело! Только сама). Особенно нравилась строительная механика. Эпюры... Очень увлекательно. Еще высшая математика... Вкусно! ) И как без строительных машин и геодезии - практика на полигоне... ой, как вспомню, ...
Все последние вирусы родом из Китая (почти)
Китайцы обвиняли птиц свиней и т д
Хотели обвинить летучих мышей, но ТЕ НЕ СОГЛАСИЛИСЬ
И ПРИШЛОСЬ признаться что это биологическое оружие
А МОЖет И ПРИДЫДУЩИЕ ЭПИДЕМИИ БЫЛИ ИСКУССТВЕНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ?
Это из инета цитата. Разве у нас негде научиться такому виду деятельности?)) И типа другим в Украине заняться нечем, только торговать да песни и клипы снимать... Ужас... Ледацюги сплошные.