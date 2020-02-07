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 Харьковский вуз не пускает студентов из Китая на пары из-за коронавируса

За последние 2 недели в Харьковскую областную инфекционную больницу госпитализировали девятерых граждан Китая. Ни у одного из них не обнаружили коронавирус, все подхватили различные типы ОРВИ.

В Национальном харьковском аэрокосмическом университете им. Жуковского (ХАИ) приняли меры против коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщили в вузе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности:

- факультету по подготовке иностранных граждан в короткий срок поручено реализовать дистанционные формы обучения для студентов из КНР;

- для обеспечения учебного процесса таким студентам будут переданы учебные материалы, а также организована дистанционная форма обучения. Лабораторные и аудиторные занятия, которые требуют использования специального оборудования для этих студентов, откладываются;

- временно откладывается выезд украинских студентов в Китай по программам академической мобильности.

Читайте на Цензор.НЕТ: Эвакуация из Китая: Украина ведет переговоры с правительством КНР

Отметим, за две недели в Харьковскую областную инфекционную больницу госпитализировали девятерых граждан Китая. Первый пациент с подозрением на коронавирус поступил 25 января. Им оказался турист из КНР.

Затем в больницу в разное время поступило еще восемь человек - студенты ХАИ и Харьковской государственной академии культуры. Выяснилось, что только один из заболевших ранее бывал в Ухани (эпицентр распространения 2019-nCoV). Более того, никто из пациентов не подходил по критериям выявления коронавируса. Врачи установили, что все граждане Китая подхватили различные типы ОРВИ.

Также на Цензор.НЕТ: Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 636, инфицированы 31,1 тыс. человек, - госкомитет КНР

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3174479
 
 
 Топ комментарии
 
_Тестов - нет. Министерство брехни рапортует, что это не корона. Да вы охуели, твари?! За идиота меня держите? Харьковский вуз не пускает студентов из Китая на пары из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 2977
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А если студенты заплатят за вход?
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Вірус може 20 днів не тестуватися!!!
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Совет форумчанПравила форума
 
Они, видать, уже заплатили при поступлении. Очень большие деньги. Другое дело, кому в карман эти деньги ушли....
Разве в Китае нету своих учебных заведений? Есть. Там наши учатся. Бред какой-то.

Сначала впускают в страну рахношерстных абитуриентов, а потом болячки находят. Наши молодые люди учиться не могут, а чужих учим. Скоро чужих учить некому будет)))
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А, что в общаге они не контактируют с другими студентами?
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_Тестов - нет. Министерство брехни рапортует, что это не корона. Да вы ******, твари?! За идиота меня держите? Харьковский вуз не пускает студентов из Китая на пары из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 2977
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За идиота меня держите?
--
все, кто голосовал за зю...
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_Кто голосовал за антиукраинское ничтожество за небольшим исключением собственную глупость осознать не способны.
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ты ни одним языком не владеешь? сформулирую проще: ты голосовал за зю?
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Він голосував проти Порошенка. У них одна відмазка.
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_По этому твоему комменту, по различным признакам, включая ":", я вижу - ты не болван. Так фули тебе неясно из "_Кто голосовал за антиукраинское ничтожество за небольшим исключением собственную глупость осознать не способны"? Всё ведь очевидно. Или просто поболтать охота?
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ни хрена-с! "антиукраинским ничтожеством" носители разных политических симпатий называют разных людей.
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_Я называю антиукраинскими те силы, которые являются де факто антиукраинскими. В действительности, а не по "симпатиям разных людей". Когда-то практически все считали что солнце вращается вокруг земли. И только отдельные умники думали что земля вокруг солнца. Но от того, что мнение было общепризнанным, оно вовсе не обязательно верно. Реальность остаётся самой собою независимо от того, что думают широкие народные массы. Дважды два всегда равно четырём, и мне побоку даже если весь мир говорит что пяти.
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ты можешь прямо и без *********** ответить, за кого голосовал?
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С какой целью интересуетесь, тов. прапорщик?
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А может пошла команда уничтожить всех идотов?
кто не бережётся - тот идиот
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Вірус може 20 днів не тестуватися!!!
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А кто же ты есть? 25 немецких тестов Украина получила на 40000 грн.
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1. Когда были сделаны выводы об отсутствии короны?
2. Когда появились тест-системы? (позже)
3. Вывод - ты дебил. В клиническом смысле, т.е. когнитивный инвалид. Либо просто работаешь на форуме.
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Харьковский вуз не пускает студентов из Китая на пары из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 1133 NonCFist

_Тестов - нет. Министерство брехни рапортует, что это не коронаТы паникер, и таких стрелять надо. Паника хуже любой эпидемии.
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Не паникуй, не заразишься. Зараза к заразе не пристает.
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предложите расстреливать на месте каждого чихнувшего? или только моноголоида?
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Извините. что я вставлю своё ФЭ) Всех их нужно отправить домой. И индусов тоже. И африканцев... Всех - домой! Пусть как хотят, так и выкручиваются у себя на Родине. В наших вузах пусть учатся наши дети. И рожают пусть наши девушки от наших парней. А то поразводилось... Куда ни плюнь, так то индусы орут на весь супермаркет. или вот китайцы... Домой!
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Преподаватели (и др.), которые с этого кормились, тоже пусть выкручиваются как хотят?
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А вот этот вопрос не ко мне. К президенту и кадинету МЫНЫстроФ) Они там сплошь умные. Они лучше знают, как быть с преподавателями ВУЗов). Но брать со студентов баксы, класть себе в карманы и оставаться довольным - нехорошо).
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Деньги берёт государство. И дело это весьма прибыльное.
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Ото ж... что всё у нас упирается в бабло. Плевать на наших людей, на наше образование.на продукты, сделаные из гов...а, на медицину, на тарифы... Проходной двор.
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Без бабла не будет ничего. Без риска заработка не бывает. Обучение иностранцев улучшает систему образования в целом и даёт доход в бюджет. Истерика - это плохо.
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Ну если Вы лично знаете, что данные деньги идут таки в бюджет, то Вам повезло). Судя по тому, что происходит в стране вцелом, я бы так не сказала) Спасибо за диалог, который очень похож на лекцию - с Вашей стороны, а я - туповатая студентка из Китая). И да... если уже заговорили обо мне, то я не истерю) Я своё высшее образование получила бесплатно. Давно) У нас в стране.
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Обучение иностранцев - одна из немногих сфер, где мы конкурентоспособны.
Истерика по поводу коронавируса уже носит характер пандемии. Такое впечатление, что это сделано "на коммерческой основе".
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_Такое осчучение, палевный бот, что ты работаешь на форуме Цензора. Тебя, болвана, видно как на ладони. Хотя ты, очевидно, думаешь что ******* замаскировался. Харьковский вуз не пускает студентов из Китая на пары из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 1479
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Уже уходишь? Ну пистуй, малышко Харківський виш не пускає студентів з Китаю на пари через коронавірус - Цензор.НЕТ 7909 Куратор тебя за тупость и палево оштрафует, и правильно сделает. Потому что ты набокопорил.
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не плачь. я тя ещё не раз макну мордой в говно. а на прощание держи 11.80 на рюмку стекломоя.
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А контрольные, курсовые, дипломные сами писали или как нынешние студенты в интернете качали и за бабки покупали?
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Извиняюсь, не пойму, кому адресован вопрос)
Когда училась я, интернета не было) Курсовых было довольно много. Контрольные - еще больше) Строительгый факультет. ПГС. Что касается диплома - святое дело! Только сама). Особенно нравилась строительная механика. Эпюры... Очень увлекательно. Еще высшая математика... Вкусно! ) И как без строительных машин и геодезии - практика на полигоне... ой, как вспомню, ...
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И я Вам о том, же. Раньше было высшее образование, а сейчас оно и на пятый класс не тянет. Чему могут нынешние учителя научить если они в своем большинстве тупые, а к врачам вообще страшно идти если они считают, что гланды надо удалять через задницу.
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я с Вами больше не разговариваю. Вы чуть ниже меня обидели....
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Нацик? А если тебя отправят домой?
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Ну зачем ты так, у нее срок годности высшего образования кончился, вот она и съехала.
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ну... и нафига я этому съехавшему человеку еще и отвечала... Моё образование будет получше твоего, судя по твоим комментариям. В психушку марш!
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А по выгонять всех иностранных студентов, есть здравый смысл? Это кому еще лечиться надо?
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Найбільше не люблю негрів і расистів, - правильно? )))
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Пока кроме Китая, которому тоже верить нельзя по поводу коронавируса, потому что там правят коммунисты, каких-то особых проблем в других странах не наблюдалось. А в некоторых пока больные масово не мрут - то и коронавируса нет.
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В Китае гибель тоже отнюдь не массовая. 400 человек на 3 города по 10 млн. населения.
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Отож, если верить коммунистической партии Китая, то и карантин незачем. Сотней тысяч меньше, сотней больше - китайцам пофиг, - снимут запрет на рождаемость - за год наплодят в 10 раз больше. И чего это столько бума поднимать?
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_Именна. А если судить не по липовой статистике от кетайской компартии, а по их действиям, учитывая что они сами лучше всех знают что у них там творится, в каких масштабах и динамике, то точно ясно одно: они напуганы просто до смерти! И это плохой знак, мать его. Совсем нехороший.
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А что тут китайцы делают? у них учебных заведений нет?
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Давайте проанализируем
Все последние вирусы родом из Китая (почти)
Китайцы обвиняли птиц свиней и т д
Хотели обвинить летучих мышей, но ТЕ НЕ СОГЛАСИЛИСЬ
И ПРИШЛОСЬ признаться что это биологическое оружие
А МОЖет И ПРИДЫДУЩИЕ ЭПИДЕМИИ БЫЛИ ИСКУССТВЕНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ?
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Китайці знищили власну екологію вщент, плюс перенаселений людський мурашник - в сухому залишку, ідеальне середовище для розвитку нової зарази, без всіляких таємних лабораторій.
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Пожалуйста, отстань от китайцев! Лучше сконцентрируйся на твоих любимых домбасятах.
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Блин пока вирус можно всех кто прибыл из китая на месяц изолировать? Или для этого много ума надо?! Одно радует может вата и ЗЕбобики быстрей вымрут из-за своей тупости да и Луганда с Лаптестаном от Харькова недалеко!
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А может этот вирус набросится наукраинскую Ылиту... Вот бы вони стало меньше! Да и ПЕСов не жалко....
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студентка 4-го курса пекинского университета дизайна и технологий. Занимаюсь шоу-продакшеном.
Это из инета цитата. Разве у нас негде научиться такому виду деятельности?)) И типа другим в Украине заняться нечем, только торговать да песни и клипы снимать... Ужас... Ледацюги сплошные.
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та не кажіть, вже й шпали нема кому класти )))
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Китайському доктору, що помер від нової пневмонії, виявили її уже перед смертю, воно не підтверджується відразу. А цей наш, що помер у Дніпрі теж уже перехворів ГРЗ, а тоді ще повторно. Це як астероїд що летить на нас. І що ти будеш робити? А нічого...
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