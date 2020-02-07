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 В Днепре мужчина скончался от осложнений, вызванных вирусной пневмонией

В Днепре 5 февраля в отделении реанимации умер 63-летний мужчина от осложнений, вызванных пневмонией.

Об этом сообщил главный врач ДОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ИА "Мост-Днепр".

"Пневмония занимает по уровню смертности четвертое место в мире. Нельзя пренебрегать вирусными инфекциями, поскольку именно при не вылеченной вирусной инфекции зачастую, возникают пневмонии. В настоящее время, очень много пациентов находится в нашем пульмонологическом отделении, к сожалению, после практически месяца лечения умер 63-летний больной, который жил в городе Пятихатки", - сказал Рыженко.

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Больной, спустя 15 дней после вирусной инфекции лечился дома, потом родственники доставили его в ОКБ им. Мечникова. Мужчина сразу же попал в отделение реанимации, где ему подключили кислородную поддержку и все это время врачи боролись за его жизнь. К сожалению, легкие пациента были в таком состоянии, что вылечить их просто было невозможно. Несмотря на то, что мужчина принимал необходимые высококлассные препараты, тенденция сохранялась одна – он потихоньку терял иммунитет, у него снижались дыхательные функции. 5 февраля в отделении реанимации при всей иммунной поддержке его спасти не удалось. 

До этого мужчина не болел ничем серьёзным, был относительно здоровым человеком, однако по неизвестной причине не обратился за медицинской помощью своевременно.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174478
 
 
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Один из крупнейших украинских инфекционистов о министре здравоохранения Скалецкой. "Она смотрит на медицину, как на совокупность расходных и доходных статей. Она не понимает медицинских проблем ввиду полного отсутствия базового медицинского образования".
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У нас теж жіночка померла. 40 років.
Але що ж... Міністр охорони здоров'я у нас не знає що таке інкубаційний період, а правляча партія зайнята продажем української землі...
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