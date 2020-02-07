 За прошлый год в Польшу не пустили почти 60 тысяч украинцев

Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Всего в Польшу в прошлом году не впустили более 96 тыс. иностранцев.

Подавляющее большинство отказов касалась граждан Украины - 58,5 тыс. Самой распространенной причиной отказа во въезде в Польшу были отсутствие действительной визы или документа, подтверждающего личность, документов, подтверждающих цель въезда в Польшу, минимально необходимой суммы для совершения путешествия.

В 2019 году польские пограничники задержали на так называемой зеленой границе, вне пунктов пропуска, 178 иностранцев, пытавшихся попасть в Польшу. Большинство из них (148 человек) задержаны на польско-украинской границе.

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Также польские пограничники сообщили, что за прошлый год обнаружили на границе 1,2 тыс. случаев использования поддельных виз, паспортов или других документов, которые позволяют легально находиться в Польше. В 826 случаях эти нарушения допускали граждане Украины.