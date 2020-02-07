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Все про:пограничники (1235) Польша (5075) украинцы (3072)

 За прошлый год в Польшу не пустили почти 60 тысяч украинцев

Отказы украинцам составляют более половины всех отказов на польской границе. Чаще всего их причинами является отсутствие документов, удостоверяющих личность, денег или невозможность подтвердить цель визита в Польшу.

Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Всего в Польшу в прошлом году не впустили более 96 тыс. иностранцев.

Подавляющее большинство отказов касалась граждан Украины - 58,5 тыс. Самой распространенной причиной отказа во въезде в Польшу были отсутствие действительной визы или документа, подтверждающего личность, документов, подтверждающих цель въезда в Польшу, минимально необходимой суммы для совершения путешествия.

В 2019 году польские пограничники задержали на так называемой зеленой границе, вне пунктов пропуска, 178 иностранцев, пытавшихся попасть в Польшу. Большинство из них (148 человек) задержаны на польско-украинской границе.

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Также польские пограничники сообщили, что за прошлый год обнаружили на границе 1,2 тыс. случаев использования поддельных виз, паспортов или других документов, которые позволяют легально находиться в Польше. В 826 случаях эти нарушения допускали граждане Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3174476
 
 
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"Чаще всего их причинами является отсутствие документов, удостоверяющих личность, (За прошлый год в Польшу не пустили почти 60 тысяч украинцев - Цензор.НЕТ 6392 ) денег () или невозможность подтвердить цель визита в Польшу" ( )
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Таки да. Есть уникумы, которые без копейки денег едут по безвизу.
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За прошлый год в Польшу не пустили почти 60 тысяч украинцев
С тем сколько их туда едет это капля в море.
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Чего вы лезете в ту Польшу унижаетесь они как кацапы смотрят свысока на нас,если пару слов не можете связать по английски и обьяснить для чего, то конечно не пустят,на самолете лучше и не в Польшу а в Испанию,Италия или Франция,сколько по туризму летал ни разу даже для приличия не спрашивают цель поездки,не говоря уже об отели,просто штамп молча ставит и все,в Нидерландах и Дании спрашивали цель,назвав туризм, сколько дней будете,7 сказал по английски и все нет проблем,а если наш ни бум бум по английскому даже обьяснить куда зачем кто ж его пустит
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В Польше, практически никто не знает, английского.
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Свидетели Свына Сывочёлого прут в Явропу как тараканы, вот и не пускают!
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