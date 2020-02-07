 Беглый экс-нардеп Онищенко обещает согласиться на добровольную экстрадицию из Германии, - Сытник

Об этом во время пресс-брифинга сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Насколько сейчас мы знаем, он в Германии находится под стражей и сейчас в очередной раз дает очередное обещание о том, что добровольно согласится[на возвращение в Украину, потому что экстрадиция - это очень длительная процедура, но если лицо добровольно соглашается, то есть упрощенный характер. Выполнит ли он свое обещание - не знаю, но перед этим никогда не выполнял", - сказал Сытник.

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Как сообщалось, 21 января ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

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5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.

30 января 2020 г. стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.