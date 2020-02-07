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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1315) экстрадиция (455) Онищенко Александр (577) Сытник (739)

 Беглый экс-нардеп Онищенко обещает согласиться на добровольную экстрадицию из Германии, - Сытник

Фигурант "газового дела", бывший народный депутат Александр Онищенко обещает согласиться на добровольную экстрадицию в Украину из Германии.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Насколько сейчас мы знаем, он в Германии находится под стражей и сейчас в очередной раз дает очередное обещание о том, что добровольно согласится[на возвращение в Украину, потому что экстрадиция - это очень длительная процедура, но если лицо добровольно соглашается, то есть упрощенный характер. Выполнит ли он свое обещание - не знаю, но перед этим никогда не выполнял", - сказал Сытник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Было бы хорошо, чтобы он также какие-то показания дал" - "Та даст, я его предупредил", - Смирнов сообщил Трубе, что контактирует с нардепом-беглецом Онищенко

Как сообщалось, 21 января ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

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5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.

30 января 2020 г. стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.

Источник: https://censor.net.ua/n3174471
 
 
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бубачка явно собрался назначить его рулить Нафтогазом вместо Коболева.
"такымы кадрамы нэ розкыдаюцця"
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Сырник, а есть у вас что-то в паст индефинит?
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Дава чи Українською чи Англійською пиши, задрав вже ваш зєлєнський діалект.
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Порохоботи, забувши про сон , їжу та про відпочинок, повчають та проклинають. І пальці на руках вже посиніли, здається, одмирають , уривчасте якесь дихання , але в безнадійному чеканні на повернення до влади порошенка, продовжують злитися. Вас все 'задирає' та дратує. А ви спробуйте зрозуміти, що до вас ніхто не повинен прислуховуватися , тому що ви - лише такі ж самі користувачі форуму, як і інші, і вас ніхто не питає, як і що кому писати і робити.
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Пропал билет. Теперь только бесплатно.
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Певно Зеленський йому уже якусь посаду в кабміні приготував.
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Что за истерика? Ну даст показания против порошенко, ну получит срок меньше , чем у пэти, вы чего так нервничаете?
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чего нам нервничать? - вы уже 9 месяцев все "показания собираете" и "садите Порошенко".
с известным результатом - одного "собирателя" под сраку, на второго дело в Панаме и т.п.

нервничать надо вам - после получения коммунальных платежек с "пониженными" тарифами Беглый экс-нардеп Онищенко обещает согласиться на добровольную экстрадицию из Германии, - Сытник - Цензор.НЕТ 913
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9 месяцев, ну ничего себе.
Напомни, а сколько времени ушло у самого потужного и проффесийного следствия чтобы доказать вину Януковича в написании письма *****, и была ли за этот срок этими же проффесионалами доказана вина Януковича в чем-либо еще?
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а ты напомни, сколько времени ушло у Величайшего Ишака и Светоча Современности на назначение сподвижников Януковича на высокие гос-должности (в ГБР и т.п.)
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оНищенко понял- нужно "доится" и договариваться с бЭней...- а со -временем отобьет...
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І тут і півника мальдівського засвербіло гузно!
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Агааа, у нього плівки цікаві є і пристрій , на якому записувалося...Свин чухмариться нєпадєтцкі..
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