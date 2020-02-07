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 Коронавирус мог передаться человеку через панголинов, - китайские ученые

Китайские исследователи заявили, что вспышка опасного коронавируса в Китае могла распространиться от летучих мышей к человеку из-за нелегальной торговли панголинами. Эти животные являются единственными в мире чешуйчатыми млекопитающими, которые ценятся в Азии за мясо и лечебные свойства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".

Исследования ученых показали, что последовательность геномов вирусов, найденных у панголин, на 99% идентична пробам, которые взяли у пациентов с коронавирусом. Исследователи Южно-Китайского сельскохозяйственного университета заявили, что это открытие будет иметь большое значение для профилактики и контроля за распространением вируса.

Однако, профессор ветеринарной медицины в городском университете Гонконга Дирк Пфайффер отметил, что нужно время для окончательного подтверждения того, что именно панголины передали вирус.

"Можно сделать более окончательные выводы лишь при сравнении распространенности коронавируса между различными видами на основе репрезентативных образцов, которых сейчас почти нет", - сказал он.

В Международном союзе охраны природы отметили, что в Азии очень распространена торговля панголинами. В таких странах, как Китай и Вьетнам, мясо панголинов считается деликатесом, а его чешуя применяется в медицине.

От заражения коронавирусом с начала эпидемии в Китае умерли 636 человек. Вылечились от вируса 1543 человека.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174470
 
 
 Топ комментарии
 
жеруть всяку гадость а потім приходить песець. Прям наші зебіли...
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від сала і горілки с перцем ше ні один короновірус не з`явився.
Кстаті, у кацапів національна трагедія))))

Коронавирус мог передаться человеку через панголинов, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 5232
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Я більш вірю у версію що від динозаврів.
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Я більш вірю у версію що від динозаврів.
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а эти животные разве не вымерли в МЕЗОЗОЙСКИЙ период ????((((
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Вроде как в Красную книгу занесены. Известный актер Джекки Чан тратит много средств и усилий на защиту и восстановление популяции этих интересных зверюшек.
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жеруть всяку гадость а потім приходить песець. Прям наші зебіли...
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Я б даже добавил: прям как наши пете-кантропы))))
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і шо це значить? якись китайєць імєл інтімную блізость с панголіной?
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Двое молодых петербуржцев в Америке нашли довольно оригинальный способ «оттянуться» по полной. Накаченные изрядным количеством спиртного, они решили удовлетворить свою сексуальную фантазию и заняться любовью... с дикобразом. Дело даже не в том, что «ежик» снился им по ночам, да и ничем выдающимся живность не отличается. Просто по законам США, а точнее штата Флорида, это запрещено. То есть можно «одним выстрелом» сразу двух зайцев убить - и поразвлечься, и проверить, как судебная система заграничная работает.
Дикобраза нашли на удивление быстро. Ошарашенного зверька «оприходовали» вдвоем.
- В конце концов, мы приехали сюда повеселиться в свое удовольствие, - заключил один из них. - Покажем, кто в доме хозяин.
На следующий день после гулянки любители приключений отправились дальше в путешествие по Америке. Однако в Лос-Анджелесе им срочно потребовалась помощь врача. На гениталиях героев воспалились колючки!
- Хорошо еще, что не пришлось отвечать перед законом, - обнадежили туристов медики. - А вот лечиться придется долго.
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то вы еще не видели как они селедку жарят - о де зашквар...
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звучит как приговор.
последнего динозаврика грохнут... и все равно сожрут.
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Вірити китайським "вченим" - це як вірити циганам на вокзалі.
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китайський вчений Дірк Пфайффер відзначив .....
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Жрут все что движется, а пострадал весь мир
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Крім літаків, танків, підводних човнів і вагонів метро
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Ну ось і почалась у Китаї війна...
.... інформаційна. Продавці кажанів проти продавців панголінів.
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від сала і горілки с перцем ше ні один короновірус не з`явився.
Кстаті, у кацапів національна трагедія))))

Коронавирус мог передаться человеку через панголинов, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 5232
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Як можна однією і тою ж щелепою не вміти сказати слово наше "паляниця" і жерти наше сало.
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О-ооо... За поребриком повышенная пожароопасность.
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вообщето китайцы боятся ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ за бактеорологическое оружие
в пору подавать в суды за ущерб
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все последние вирусные инфекции исходили в основном из Китая
если на прошлые можно было списать на животных.то короновирус - нельзя
МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ . ЧТО И ПРЕДЫДУЩИЕ ИНФЕКЦИИ БЫЛИ ИСКУССТВЕННО СОЗДАНЫ В ЛАБОРАТОРИЯХ КИТАЯ
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Придурки випустили на волю бойовий вірус і тепер відмазуються.
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У них у запасі ще багато версій. Закінчаться істоти, звинуватять марсіан.
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Панголины - плацентарные млекопитающие, покрытые крупной чешуей, которые могут сворачиваться в шар. Они живут в Африке и Азии и пользуются большим спросом среди браконьеров: различные органы и части тела панголинов используются в китайской медицине. https://www.currenttime.tv/a/pangolin-coronavirus-china/30422358.htmlКоронавирус мог передаться человеку через панголинов, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 1889
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Природа должна рано или поздно отомстить людям за убийства и поедание братьев наших меньших. Природу создал Бог, а вот кто создал человека , - вопрос открытый.
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Скорее, человек - это извращение природного начала в связи с безумными "экспериментами" над ней. За что и начинает выгребать.
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У меня уже давно такое ощущение, что те, кто издевается над природой, живут в своё удовольствие, а "выгребают" из-за них ни в чем не виновные люди. И никто этим людям не может (не хочет) помочь. Вся власть и законы - на стороне тех, кто уничтожает всё живое. Я говорю о нашейстране. Здесь воруют и убивают. А едут жить в другие страны, откуда потом шлют оды и фото счастливой жизни, для которой они НИЧЕГО в той стране не сделали.
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В нашей стране сконцентрировались не биологические, а социальные извращенцы. И электоральная быдломасса их постоянно поддерживает на "выборах". Это похоже на национальный мазохизм.
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Вообще-то этот вирус убивает и самих панголинов. И так-то животные друг друга едят тоже.
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Якщо це так, то вони тупіші навіть за наших олігофренів порохоботів, але все одно кітайці люди, а порохоботи гірше тварин.
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Надо же отвлечь внимание от истинных причин происшедшего - манипуляций с вирусами в уханьском биоцентре.
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Во мля, а я то думал как это должен выглядеть крокозяблик
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Так а нахер вы их жрете дебилы узкоглазые?
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