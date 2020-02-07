 Коронавирус мог передаться человеку через панголинов, - китайские ученые

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".

Исследования ученых показали, что последовательность геномов вирусов, найденных у панголин, на 99% идентична пробам, которые взяли у пациентов с коронавирусом. Исследователи Южно-Китайского сельскохозяйственного университета заявили, что это открытие будет иметь большое значение для профилактики и контроля за распространением вируса.

Однако, профессор ветеринарной медицины в городском университете Гонконга Дирк Пфайффер отметил, что нужно время для окончательного подтверждения того, что именно панголины передали вирус.

"Можно сделать более окончательные выводы лишь при сравнении распространенности коронавируса между различными видами на основе репрезентативных образцов, которых сейчас почти нет", - сказал он.

В Международном союзе охраны природы отметили, что в Азии очень распространена торговля панголинами. В таких странах, как Китай и Вьетнам, мясо панголинов считается деликатесом, а его чешуя применяется в медицине.

От заражения коронавирусом с начала эпидемии в Китае умерли 636 человек. Вылечились от вируса 1543 человека.

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