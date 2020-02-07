 Закрываем политические дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств, - Новосад после встречи с Сийярто

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства образования.

"Основной лейтмотив этой встречи - мы закрываем политические дискуссии относительно языкового вопроса для школ с языком обучения нацменьшинств и сосредотачиваемся на работе с учителями и методистами. Для нас это очень важно, ведь основная цель - чтобы все украинские дети независимо от их этнического происхождения на высоком уровне владели государственным языком", - сказала Новосад.

Она отметила, что Украина уважает конституционное право каждого ребенка изучать и учиться на родном языке, и дискуссия должна быть сконцентрирована вокруг повышения качества обучения.

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Сийярто во время встречи предложил Новосад приравнять венгерский язык к языку коренного народа и увеличить количество часов на изучение украинского языка, но не за счет других предметов, а за счет увеличения часов на предмет "Украинский язык".

В ответ Новосад подчеркнула, что увеличение количества часов на изучение украинского языка без уменьшения количества изучаемых предметов на венгерском приведет к увеличению общего количества часов на обучение, а "Украина не может заставить учиться детей в течение 7 дней в неделю".

"Мы имеем четкие границы того, какой должна быть нагрузки ребенка. Если мы увеличим его - это уже угроза для здоровья детей. Эту границу мы точно переходить не будем", - добавила министр.

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Что касается признания венгерского меньшинства коренным народом, то, по мнению Новосад, это политический вопрос. "Коренные народы у нас четко определены в законодательстве. Нужно понимать, что изменение перечня стран нарушит основные заложенные принципы. Коренными народами сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурной и языковой наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - отметила Новосад.

Министр подчеркнула, что Украина последовательно выполнила все рекомендации Венецианской комиссии.

"Дальше - системный диалог с педагогами. Для этого уже в феврале специалисты МОН будут иметь встречи в Закарпатье для обсуждения с педагогами положений проекта государственного стандарта о базовом образовании", - сказала Новосад.

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