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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (877) образование (1933) украинский язык (765) школа (1991) Сийярто (84) Новосад (75)

 Закрываем политические дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств, - Новосад после встречи с Сийярто

Министр образования Анна Новосад встретилась с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и не согласилась на 2 его предложения относительно обучения на языке национальных меньшинств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства образования.

"Основной лейтмотив этой встречи - мы закрываем политические дискуссии относительно языкового вопроса для школ с языком обучения нацменьшинств и сосредотачиваемся на работе с учителями и методистами. Для нас это очень важно, ведь основная цель - чтобы все украинские дети независимо от их этнического происхождения на высоком уровне владели государственным языком", - сказала Новосад.

Она отметила, что Украина уважает конституционное право каждого ребенка изучать и учиться на родном языке, и дискуссия должна быть сконцентрирована вокруг повышения качества обучения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Венгрия сделала Украине два предложения по разрешению языкового вопроса, - Сийярто

Сийярто во время встречи предложил Новосад приравнять венгерский язык к языку коренного народа и увеличить количество часов на изучение украинского языка, но не за счет других предметов, а за счет увеличения часов на предмет "Украинский язык".

В ответ Новосад подчеркнула, что увеличение количества часов на изучение украинского языка без уменьшения количества изучаемых предметов на венгерском приведет к увеличению общего количества часов на обучение, а "Украина не может заставить учиться детей в течение 7 дней в неделю".

"Мы имеем четкие границы того, какой должна быть нагрузки ребенка. Если мы увеличим его - это уже угроза для здоровья детей. Эту границу мы точно переходить не будем", - добавила министр.

Также на Цензор.НЕТ: Венгрия не будет блокировать вступление Украины в НАТО, если Киев "вернет права" венгерскому меньшинству, - Сийярто

Что касается признания венгерского меньшинства коренным народом, то, по мнению Новосад, это политический вопрос. "Коренные народы у нас четко определены в законодательстве. Нужно понимать, что изменение перечня стран нарушит основные заложенные принципы. Коренными народами сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурной и языковой наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - отметила Новосад.

Министр подчеркнула, что Украина последовательно выполнила все рекомендации Венецианской комиссии.

"Дальше - системный диалог с педагогами. Для этого уже в феврале специалисты МОН будут иметь встречи в Закарпатье для обсуждения с педагогами положений проекта государственного стандарта о базовом образовании", - сказала Новосад.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174469
 
   
 Топ комментарии
 
Ні Сивохо, з днр ою й лнр ою економіку підіймає Дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств закрываем, - Новосад после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 7256
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Зе Ко за свої "ходожества" отримає 100% віддачу Дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств закрываем, - Новосад после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 1540 Дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств закрываем, - Новосад после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 3107
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пофигу что говорят зебилы. Смотреть надо что делают.
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Теперь начнётся жесть со стороны венгров.
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Теперь они приедут к нам на танках?
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багато не приїде - танків , у ЗС Угорщини , рівно 8 штук !
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Хочу привітати Анну Новосад з придбанням квартири за 944 тис. грн. Ми можемо наочно переконатися, що епоха бідності залишилася позаду. Рівень добробуту наших громадян помітно зростає і це не може не радувати.
Як так писали слуги в переписці?
Тут можна гарно прибарахлитися?

Так ЗЄскот?
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Зе Ко за свої "ходожества" отримає 100% віддачу Дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств закрываем, - Новосад после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 1540 Дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств закрываем, - Новосад после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 3107
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Сеня забор строит?
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Ні Сивохо, з днр ою й лнр ою економіку підіймає Дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств закрываем, - Новосад после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 7256
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ну так резко ж прыгнула вверх, разве не?
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У тебя проблемы со зрением, сивохо малость потолще.
Зови супруниху, пусть тебе зрение и ум проверит
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это "сопромат" Дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств закрываем, - Новосад после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 9756 - повезло наверное что в "маске" был...
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Плевать на хотелки кого либо. Главное, что нас волнует в нашей стране.
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чёта не верится, что слуги-урода будут защищать интересы Украины.
какая-то тут очередная брехня от слуг...
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пофигу что говорят зебилы. Смотреть надо что делают.
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Ты бы так пристально на Пете-растов смотрел бы... цены б тебе не было)))
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Методичку меняйте зрадофилы, кремляди, зебилоиды!
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Пора уже Владимиру в Будапешт смотаться)
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Ойц, там ниже *********** такую зраду развозюкали, а тут такое))))
Ржунимагу)))
Кстати, при падлошенки такой заявы ни от кого не прозвучало.
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Бугогаааааааааа
Так шли, шо паспортами завалили всех желающих при соплежуйстве сыньоносого
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зато под руководством Величайшего Ишака, Лидера и Светоча - сразу перестали раздавать паспорта, правда ж?
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мадярського консула хто вислав з України за незаконну роздачу паспортів? на які поступки мадярам пішов Порох?
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Тебе не историю, тебе бы фантастику писать. Закрываем политические дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств, - Новосад после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 9282
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да ,при Порошенко таких заявлений не было-венграм водили по губам молча
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Ха-ха! Порохоботики вже заспамили! Правда очі ріже!
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В новій редакції закону про середню освіту всі вимоги сійярто виконано. Ця пікіровка - це всього лише підлий спектакль.
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Бодя, какой редакции нового закона?))))
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Молодець пані Новосад - одразу видно нову команду !
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Порадій за неї, купила собі квартиру за 944 000. Оце заробляє!.
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Шось дешево... Всього лише якась сороковка тисяч баксів.
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да-да-да, а вот плохая "старая команда" ну так на уступки венграм шла, ну так шла!
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Нова команда нових мародерів і колаборантів
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ну ці , принаймні , не маскуються АрМоВіром і вишиванками !
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Але впроваджують у життя доробок мародера- імплантують в тіло України лугандонівську ракову пухлину, потужні мінські домовленості з особл стусом для лугандонії і амністією для бойовиків
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уступим мадярам на "мизинец", - они с помощью московии "локоть" отгрызут...
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Вчіться в людей , як треба робити політику ! Тобто - країна член ЄС і НАТО с помощью московии "локоть" отгрызут...?!
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все вірно !!! і член (ключове) і ЕС та НАТО...- і веде свою політику -коли їм потрібно, в унісон з кАцапією....
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Чому не спитала цього ****** скільки українських шкіл на угорщині ?
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мадярська щелепа дуже схожа на кацапську.... вивчення інших мов is not possible Закрываем политические дискуссии по языку обучения для школ нацменьшинств, - Новосад после встречи с Сийярто - Цензор.НЕТ 7650
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От молодець! Хоч щось розумне зробила" Запропонувала "ГоловЙоббику" "Уй..ббикувать"... А то знову мадяри почали-б, "тягать кота за яйця...". "Нах..!!!", і все...
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Зебилы щас просекли фишку - говорят что попало, но делают что велят кацапские хозяева
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Новосад выглядит сегодня очень и очень прилично. При этом не слишком верится, что власти взялись за ум. Одно арахамия чего стоит, ублюдок ублюдком. Они хотят дать послушать то, что мы хотим слышать, чтобы успокоить ситуацию с землей? Земля все-равно важнее. Или это инициатива самой Новосад, которая закончится тем, что ее "уйдут"?Странно все это.
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ООН Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам Статья 2.1 Лица, принадлежащие к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам (в дальнейшем именуемые лицами, принадлежащими к меньшинствам), имеют право пользоваться достояниями своей культуры, исповедовать свою религию и отправлять религиозные обряды, а также использовать свой язык в частной жизни и публично, свободно и без вмешательства или дискриминации в какой бы то ни было форме.


Новосад нужно знать международные документы прежде чем лезть в дискуссию с профессионалом Министром другого государства.
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Согласен. В ООН все идиоты тупые, поэтому Украина не хочет интеграции в мировое сообщество. Подождем когда ООН на колени встанет и будет проситься в Украину.
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ООН пишет дебильные тексты а балабон я? Гениальное замечание.
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ты пустопорожним балабонством поддерживаешь дебильные тексты. так понятно?
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Що в Польщі забувся сєпарок? Вали в рашку!
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Мадьярам на закарпатті хтось це все забороняє?
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КАЦАП РАССКАЗЫВАЙ О ,,ПРАВАХ" НАЦМЕНЬШИНСТВ, И ИХ ПРАВЕ НА РОДНОЙ ЯЗЫК У СЕБЯ НА КАЦАПИИ. 😂😅😂
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Новосад просто виконала те, що було створене і закладене попередниками... Вся розробка "Закону про освіту" була пропрацьована ще в 2018-му році та орієнтована на імплементування з 1 вересня 2020-го... Тобто "вагонетку штовхнули давно і тепер вона котиться по інерції, під гірку... Сійярто спробував " на рейках гайку відкрутить...". "Обхідниця" впіймала, по шиї надавала... Влітку проведуть переатестацію учителів - це саме важливе з усього обсягу реформ у мовному питанні в освіті... Декому, "крепко узкоязичному", прийдеться іти в "бізнес", декому - "Велика Рассея, а преподавать некому...". А решта буде вчить дітей "доброму і вічному"...
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у чому Україна не виконює хоть щось з тієї ст 2.1...- хоч один нюанс...- в "студію"
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Хоча у Зеленського і не ідеальна команда, але йому все ж таки вдалося залучити гідних діячів. Новосад заслуговує повагу! Нарешті у нас проукраїнський міністр освіти!
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А решту 15 штук у Вас язик провернеться назвати бодай умовно проукраїнськими?
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в якому місці воно проукраїнське?
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может у нее есть место где тату тризубец.
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Нежданчик от Зекоманды, но приятно удивили.
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А что йовбики могут сделать? Они там в НАТО какие-то препятствия чинили, так для новой власти это пофигу, они в НАТО не спешат.
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Покажіть мадьярам де їхні землі і нагадайте хто корінний народ де вони зараз проживають.
Закриваємо політичні дискусії щодо мови навчання для шкіл нацменшин, - Новосад після зустрічі з Сійярто - Цензор.НЕТ 6458
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Вот же ж зебилы. Да соя? 😷
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А слабо так наші інтереси відстоювати у відносинах із кацапами?
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Мадяри і кацапи родичі, не демонструй аж так відверто своє -IQ
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кацапи не є нацією, в них не може бути родичів. Це набір народів. До того ж не усі мадяри прийшли з Уралу. Тому із моїм IQ усе Ок, а ось із твоїм...
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Я дякую міністру і за це, бо йовбики реально задовбали.
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NNN. По "пані Новосад" якраз видно не "нову команду" - А ТЕ, ЩО ВОНА ЧИ НЕ ЄДИНИЙ МІНІСТЕР серед цієї розцяцькованої продажної шантрапи З ДЕРЖАВНИЦЬКОЮ ПОЗИЦІЄЮ І НАЦІОНАЛЬНОЮ ГІДНІСТЮ.
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ага, Зє!біл шото промуркав про сговор тоталітарних режимів, шо розпочали другу світову, то получив тітул нациста. Оттака і навосад "державниця"
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Правтльно. Унрпці, роми, московіти мають знати українську мову, бо тут мешкають. А свою, да будь ласка, ніхто не забороняє.
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В общем это бред - даже не верится, что венгры могли такое предложить. Все равно что Украина потребовала у Польши работодателям разговаривать с трудовыми мигрантами только на украинском. Может, это утка? Типо Новосад такая претакая.. А могла бы.. Да ничего не могла бы.
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Во дела, неужели мадьярам впервые хоть как-то жёстко ответили? Не верю, как говорил Станиславский...
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импотенция текущей власти приведет лишь к радикализации нациноалистических движений. венгры думают что сейчас они все порешают с закомандой и будет все ок.. ну они сильно ошибаются. будет только хуже для них
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